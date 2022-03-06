«Шапочку из фольги снимите»: теории заговора, в которые уже стыдно продолжать верить

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Американцы не были на Луне

Миссия действительно была.

Гитлер жив

Нет, не выжил.

Фото американской разведки от 1955 года.

Глобальное потепление - ложь

Ученые ничего не выдумывали, у человечства еще лет 50.

Виной тому сам человек.

Наблюдения все подтверждают.