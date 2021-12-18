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Крошечный мультитул размером с ноготь, который выполняет не меньше 10 функций


Самый маленький универсальный инструмент.

Самый маленький универсальный инструмент.

Есть много интересных универсальных инструментов. Одни из них делают упор на функциональность, другие на надежность, третьи выбирают в качестве главной особенности компактность. Конкретно этот крошечный мультитул, так и вовсе взял корону самого маленького в мире.

Универсальный инструмент на всякий случай.

Универсальный инструмент на всякий случай.

 

Какой универсальный инструмент самый маленький на планете? Правильный ответ – Claw. Это крошечный мультитул размером буквально с ноготь, который может быть использован в качестве брелока на ключах. Несмотря на свой скромный внешний вид и размер, этот хитрый инструмент способен выполнить не менее 10 задач. Таким образом, Claw является живым свидетельством того, что все гениально – просто. При этом инструмент практически не занимает свободного места, которого и так не хватает.
Невероятно полезная штучка.

Невероятно полезная штучка.

 

Итак, главная функция Claw – это открывалка. Именно поэтому инструмент выглядит, как коготь (да и называется так). С главной задачей устройство справляется на отлично. Легким движением руки с Claw можно открыть любую бутылку. Поддевать колечко настолько легко и приятно, что может показаться, что открывание бутылок следует сделать своим хобби!
Однако, как уже было отмечено выше, на этом функционал мультитула не заканчивается.
Выручит в любой ситуации.

Выручит в любой ситуации.

 

При всей своей откровенно примитивной конструкции Claw легко заменяет плоскую отвертку в экстренной ситуации. Его можно использовать в качестве кресала для огнива и резака (например, для вскрытия запечатанных коробок). Инструмент можно даже использовать для срезания скретч-слоя на лотерейных билетах. На самом деле функционал Claw ограничивается по большей части фантазией хозяина.
Такой маленький и такой полезный в быту.

Такой маленький и такой полезный в быту.

 

Инструмент доступен в двух цветах: золотом и стальном. Есть специальная версия мультитула, сделанная из титана. Вместе с инструментом в комплекте идет небольшое кольцо, которое позволит сразу подцепить его к связке ключей. Немаловажно и то, что стоит инструмент всего 20 долларов.

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Крошечный мультитул размером с ноготь, который выполняет не меньше 10 функций

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Крошечный мультитул размером с ноготь, который выполняет не меньше 10 функцийПодписаться на мой Instagram
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