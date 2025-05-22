Как американцам пришло в голову делать машины с деревянным боком, и почему это стиль так долго проде

Машины с деревянными элементами - особая страница в истории автомобилестроении. /Фото: ixbt.com

Первые автомобили были очень близки к каретам и дерева в своей конструкции имели много. /Фото: knowhistory.ru

Новости СМИ2 Долгое время древесина была актуальной и нужной для автомобилестроения./Фото: toyway.ru

В послевоенные годы дерево в интерьере и экстерьере снова стало показателем статуса. /Фото: nevsedoma.com.ua

Советская версия автомобиля с деревянными элементами. /Фото: drive2.ru

С середины ХХ века этот дизайн машин был на пике популярности в США. /Фото: ixbt.com