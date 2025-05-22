Как американцам пришло в голову делать машины с деревянным боком, и почему это стиль так долго проде

Автомобильные тренды порой бывают также изменчивы, как и фэшн-индустрия. Но некоторые тренды имеют необычную историю и самых разный путь в разных уголках мира. Как раз таким оказался стиль «Woody», известный использованием деревянных элементов в наружной отделке машин. И что самое интересное - если во многих странах он не особо прижился, то вот на американских просторах оказался удивительно живучим и оставался трендом десятилетиями.
Машины с деревянными элементами - особая страница в истории автомобилестроении. /Фото: ixbt.com
Историки относят технологию применений дерева или его имитацию в дизайне машин ещё к начало прошлого столетия, то есть, к самым первым автомобилям. Ведь, по сути, они являлись всем известными каретами, которые теперь в качестве силовой установки имели мотор. А кареты создавались как раз из дерева, и эта практика перекочевала на первые машины. Впрочем, потом она тоже не потерялась: по информации редакции novate.ru, даже после 1920-х гг., когда начали делать машины с полностью стальным кузовом, к дереву продолжали относиться благосклонно.
Первые автомобили были очень близки к каретам и дерева в своей конструкции имели много. /Фото: knowhistory.ru
Скорее всего, такая любовь к этому природному материалу восходит к ассоциации хорошего, обработанного дерева с чем-то роскошным и респектабельным, как те самые кареты, которые были по карману только аристократам. И на основе этой исторической памяти, также как и недостаточный уровень развития технологий автомобилестроения не давал забыть о дереве как о материале для внешней отделки кузовов.
Долгое время древесина была актуальной и нужной для автомобилестроения.
К тому же, когда грянула Вторая Мировая война, дефицит металлов испытывала даже военная промышленность, так что нет ничего удивительного, что и в производстве автомобилей использовали деревянные элементы, чтобы сэкономить, но машину выпустить. Правда, как только война закончилась, то и дерево вроде бы перестало быть в тренде дизайна машин. Но оказалось, ненадолго - с середины ХХ века Америку захлестнул стиль скевоморфизма, предполагавший имитацию деревянных вещей или элементов.
В послевоенные годы дерево в интерьере и экстерьере снова стало показателем статуса. /Фото: nevsedoma.com.ua
К слову, мало кто знает, что в Советском Союзе отражение дефицита металлов в автомобилестроении также имело место. Как раз из необходимости экономить сталь попытались внедрить в семейство Москвич-400 модель с индексом 422, которая как раз и обладала деревянным каркасом кузова. Малолитражная машина с говорящим народным прозвищем «Буратино» выпускалась на «МЗМА» в период с 1948-1956 гг. Вот только повсеместно ни эта модель, ни сама концепция автомобилей с деревянными элементами в кузове среди советских людей не прижилась.
Советская версия автомобиля с деревянными элементами. /Фото: drive2.ru
Чего не скажешь о США, где тренд на такой дизайнерский апгрейд машины продержался около тридцати лет, превратившись в полноценный стиль, известный как «Woody», то есть «деревянный». Что интересно, несмотря на бушующий технический прогресс, наличие деревянных панелей на кузове машины, как и в начале века, продолжал быть символом роскоши и респектабельности. Самыми популярными и вожделенными были так называемые «Woody Wagons» — модели-универсалы, отделанные панелями из дерева или его имитации, которые пользовались огромным спросом у американцев из среднего класса.
С середины ХХ века этот дизайн машин был на пике популярности в США. /Фото: ixbt.com
К концу восьмидесятых годов стиль «Woody» оставался в трендах из-за более широкого распространения таких моделей среди жителей США. Причём дело было уже не столько в попытке демонстрировать образ состоятельного человека: многие люди просто испытывали светлы чувства к таким дизайнам, ностальгируя по временам своего детства, ведь у их родителей тоже была похожая машина. К концу ХХ века мода на «Woody», наконец, начала стихать, и сегодня он считается пережитком прошлого, но всё ещё тёплым воспоминанием о былом.
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