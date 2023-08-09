Летучие голландцы наших дней: 4 корабля-призрака, которые пугают моряков уже много лет

Пассажирский лайнер SS American Star, выброшенный на мель у Канарских островов. | Фото: snapzu.com.
История знает немало случаев, когда боевые корабли и торговые суда, казалось, навсегда исчезали со всем экипажем на борту. Тем более удивительны и кажутся мистикой ситуации, когда они появлялись вновь. Истории о покинутых судах настолько впечатляют обывателей, что в наше время даже появляются фейки и фабрикуются байки о новых «Летучих голландцах».
SS Baychimo
Модель парохода SS Baychimo. | Фото: papershipwright.co.uk.
Грузовой транспорт SS Baychimo был спущен на воду в 1914 году в Швеции и использовался немецкой торговой фирмой из Гамбурга. После завершения Первой мировой войны судно в качестве репараций досталось британцам, его приписали к «Компании Гудонова залива».
Маршрут парохода проходил вдоль побережья Канады, экипаж перевозил меха, табак, сахар, чай и оружие.
SS Baychimo, застрявший во льдах у побережья Аляски, 1931 год. | Фото: upload.wikimedia.org.
В 1931 году Baychimo оказался в ледяной ловушке у побережья Аляски, и экипажу пришлось покинуть судно. Несколько моряков остались у парохода, чтобы за ним присматривать. В паре сотен метров они построили временное убежище и ждали лета, когда растает лед.
Все планы по спасению судна оказались нарушены разразившимся трехдневным штормом. Когда моряки, наконец, вышли из убежища, то обнаружили, что судно исчезло.
Естественно, все предполагали, что Baychimo затонул, но через несколько дней индеец инуит, охотившийся на тюленей, видел судно на расстоянии 70 километров от места его зимнего плена.
Побережье Аляски, где видели SS Baychimo между 1931 и 1969 годами. | Фото: thesun.co.uk.
Еще через несколько месяцев пароход снова видели, он продрифтовал уже 400 километров. На протяжении многих лет Baychimo неоднократно замечали моряки с других судов, а также с земли, совершались попытки спасти пароход, но безуспешно. В последний раз Baychimo обнаружили в 1969 году, дальнейшая его судьба неизвестна.
Шхуна Jenny
Британская шхуна XIX века. | Фото: artuk.org.
Еще одно судно, застрявшее во льдах – британская шхуна Jenny. Когда она оказалась в ловушке в проливе Дрейка возле Антарктиды, экипаж погиб от нехватки продуктов.
Корабль-призрак был обнаружен в 1840 году экипажем китобойного судна. Моряки, поднявшиеся на борт, увидели останки капитана, все еще сидевшего за столом в своей каюте. В руке он держал перо. Последняя запись в бортовом журнале гласила: «4 мая 1823 года. Нет еды в течение 71 дня. Я единственный, кто еще жив».
SS Cotopaxi
Американский пароход Cotopaxi, исчезнувший в Бермудском треугольнике. | Фото: 2drive.ru.
Американский грузовой пароход-трамп SS Cotopaxi был спущен на воду в 1918 году и назван в честь вулкана в Южной Америке. В ноябре 1925 года 77-метровое судно с грузом угля вышло из Чарльстона (Южная Каролина, США) в рейс на Кубу. Маршрут Cotopaxi лежал как раз через печально знаменитый Бермудский треугольник. На третий день плавания радист с Cotopaxi выдал в эфир сообщение, что судно попало в тропическим шторм, все еще управляемо и держится на воде. Но в пункт назначения Cotopaxi так и не пришел и его признали пропавшим без вести.
Фейковое фото парохода Cotopaxi. | Фото: 2drive.ru.
Фейковая фотография парохода Cotopaxi, «обнаруженного» в 2015 году. | Фото: cargotocaribbean.co.uk.
В 2015 году в издании World News Daily Report появилась статья, что Cotopaxi найден и он на плаву. В заметке сказано, что кубинские пограничники и спасатели обнаружили пароход, прилагались цветные фотографии 97-летнего судна. Горячую новость перепечатали СМИ во многих странах. Тем более необычным было дальнейшее сообщение, что новость фейковая, и нет никаких намеков на раскрытие тайны исчезновения парохода Cotopaxi.
Любовь Орлова
Пассажирский лайнер «Любовь Орлова». | Фото: pbo.co.uk.
Круизное судно «Любовь Орлова» построено в 1976 году по заказу советского пассажирского флота. Лайнер не один раз менял хозяев и побывал во всех уголках Земли.
Когда судно отправилось в последний рейс из Канады в Доминиканскую республику на слом, случилось ЧП. 24 января 2013 года лопнул буксировочный канат, «Любовь Орлова» без единого человека на борту отправилась в свободный дрейф по Атлантическому океану.
Круизный лайнер «Любовь Орлова» на буксире. | Фото: shipspotting.com.
Спустя месяц наблюдательные посты в Ирландии уловили далекий сигнал с судна-призрака. Его подал автоматический радиобуй, который должен срабатывать при попадании в воду. Длительные поиски не дали результата. Спасатели не обнаружили даже обломков судна.
Через год после исчезновения 100-метрового лайнера желтая пресса объявила, что «Любовь Орлова» все еще на плаву и дрейфует у побережья Ирландии с крысами-каннибалами на борту.
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