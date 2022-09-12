Размножение герани проверенным способом

Герань (пеларгония) — красивый цветок, который у многих есть дома. Если вам хочется размножить его, то воспользуйтесь рабочим, проверенным способом, при котором черенки не загниют!







Срежьте черенки у герани. Лишнюю листву оборвите, оставьте только 3 настоящих листа. Черенок должен быть примерно 6-7 см длиной.







После обрезки просушите черенки, чтобы ранка затянулась. Просто оставьте их на столе на 3-4 часа. Затем местом среза опустите либо в золу, либо в толчёный активированный уголь, и высадите в любой грунт (с вермикулитом, перлитом и т. д.). Пролейте черенки стимулирующим раствором: на 1 л воды добавьте 1 гр. корневина. Через день можно пролить раствором эпина экстра (по инструкции).







Чтобы черенки не загнивали, температура должна поддерживаться не менее 16 градусов в помещении, а также должен циркулировать воздух. Тогда вода не будет застаиваться в почве. Чтобы искусственно создать циркуляцию воздуха, которая поможет избежать загнивания, просто поставьте неподалёку от черенков вентилятор на пару часов. Делать это можно через день.







И тогда ваши черенки никогда не загниют, а напротив, отлично укоренятся!







Подробнее о размножении и укоренении черенков пеларгонии (герани) смотрите в видео ниже:



