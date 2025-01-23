Королевская свадьба и 15 наследников: история Георга и Шарлотты

Новости СМИ2 История их любви полна тайн, домыслов и различных литературных интерпретаций. Однако на самом деле их союз был невероятно успешным. Они прожили вместе много лет и за время брака родили 15 детей. Подробности их семейной жизни до сих пор можно найти среди множества мелких деталей, сохранившихся в их уютном "деревенском" коттедже, построенном для детей на территории Кенсингтонского дворца, который сегодня служит музеем.

Кем была королева Шарлотта, которая вышла замуж за Георга III

Королева Шарлотта и король Георг III

Эта история, вероятно, началась с того, что наследный принц Великобритании Джордж Уильям Фредерик, родившийся в 1738 году, родился преждевременно, и никто не думал, что недоношенный ребенок выживет. Однако будущий король выжил и был поставлен в очередь наследования британского престола.



Когда Джорджу было 22 года , он унаследовал трон своего пожилого и больного деда . Это сделало поиск жены для него крайне важным . Среди множества претенденток на роль королевы , он обратил внимание на семнадцатилетнюю Шарлотту. И на это было несколько причин.



Принцесса София Шарлотта , родившаяся в немецком герцогстве Мекленбург-Стрелиц, была относительно неизвестной. При британском королевском дворе её считали «не имеющей политических связей или целей» . Она не говорила по-английски, но была необычайно красива: стройная фигура, большие карие глаза и смуглая кожа.



К сожалению, не сохранилось ни одного портрета королевы Шарлотты, но, по мнению историков, она принадлежала к «темной ветви португальского королевского дома», поэтому в ее красивом лице просматривались африканские черты, однако сама Шарлотта эту принадлежность скрывала, чтобы соответствовать европейским канонам красоты того времени.



Молодому королю она понравилась сразу, и он отправил к ней посланника с предложением брака, на что Шарлотта ответила согласием, хотя прежде никогда не бывала в Великобритании и не встречалась с наследным принцем. Когда она прибыла в Лондон для знакомства с Георгом III, его «ухаживания» за ней продлились всего несколько часов, и в тот же день они поженились.

Брак Георга III и Шарлотты был вопросом королевской необходимости, но оказался счастливым и долгим

Королева Шарлотта с детьми / Фото: townandcountrymag.com

При британском дворе все знали, что скорая женитьба Георга III была вызвана королевской необходимостью, но никто не мог предположить, что между ним и Шарлоттой вспыхнет настоящая страсть, и их совместная жизнь в течение первых 25 лет окажется счастливой.



После роскошной свадьбы супруги отправились в долгое морское путешествие, которое стало настоящим испытанием для Шарлотты. В течение трех недель она мучилась от морской болезни, вызванной многочисленными штормами, и по возвращении выглядела настолько исхудавшей, что ее украшенное бриллиантами свадебное платье казалось непомерно великим и едва держалось на плечах. Но при этом Шарлотта и Георг III выглядели невероятно счастливыми.



Их совместная жизнь развивалась на глубокой и прочной любви, а отношения с каждым годом только укреплялись. В отличие от многих других королевских пар того времени, они искренне заботились друг о друге и в течение многих лет сохраняли связь, основанную на доверии, уважении и привязанности. У них были общие увлечения, они оба любили музыку, литературу и искусство, покровительствовали музыкантам, художникам и писателям, создавая себе яркую культурную жизнь при королевском дворе.



В последующие годы у них родилось 15 детей, которые росли в атмосфере любви и заботы родителей. Они тщательно следили за их воспитанием и образованием, выбирали для них лучших гувернанток и преподавателей. Чтобы дети могли жить на природе и дышать свежим воздухом, супруги поселились в специально построенном «деревенском» коттедже, среди деревьев, цветов и фазанов, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Кенсингтонского дворца.



Их сплоченная семейная жизнь сыграла огромную роль в формировании общественного восприятия королевской семьи, подчеркивая единство и стабильность монархии.



Королева Шарлотта стала доверенным лицом короля во время его правления, оказывая ему всестороннюю поддержку и помощь. При королевском дворе все хорошо относились к милой и обаятельной Шарлотте, и только со свекровью Августой у нее складывались напряженные отношения. Свекровь постоянно хотела уличить Шарлотту в чем-то недостойном, и для этого нанимала людей из ее окружения, которые следили за королевой и докладывали о ее поведении Августе. Но и это не помогло найти никаких изъянов у Шарлотты и омрачить ее крепкий союз с королем.

Болезнь короля Георга III, которая стала предметом споров между историками и врачами

Король Георг III / Фото: nationalgeographic.com

После 25 лет счастливого брака супружеская пара столкнулась с первыми серьезными проблемами, вызванными состоянием здоровья короля. Его странная болезнь до сих пор остается загадкой, вызывая споры и разные предположения у историков и врачей.



Все началось с затрудненного дыхания и глубокой депрессии, которая однажды случилась у короля. Но вскоре эти симптомы прошли, не оставив никакого следа, и о них начали забывать. Однако спустя несколько лет все повторились сначала, депрессия стала возвращаться с периодичностью в несколько месяцев. Через некоторое время появились другие симптомы - король начал страдать от сильных болей в животе и ногах, продолжавшихся месяцами и доставлявших ему сильные страдания.



В эти беспокойные и тревожные времена их любовь и взаимное уважение с королевой Шарлоттой оставались незыблемыми, обеспечивая стабильность и силу монархии. Интеллект, сострадание и сила духа королевы, нежно заботящейся о своем супруге, снискали уважение и восхищение у всего британского народа.



Но когда у Георга III появились признаки психического расстройства, а его поведение часто становилось неадекватным, Шарлотта уже начала скрывать от посторонних глаз его болезнь, чтобы защитить монархию. Она по-прежнему ухаживала за больным супругом, старалась выполнять все назначения врачей, но ей все меньше нравились их методы лечения, которые совершенно не помогали, а только усугубляли состояние короля.





Шарлотта заботилась о больном короле в его последние годы, но умерла раньше него

Королева Шарлотта и любимый деревенский коттедж, где прошли лучшие годы ее жизни с королем Георгом III



Болезнь с каждым годом прогрессировала, вскоре король стал без причины возбуждаться, проявлять признаки агрессии, говорил, что общается с умершими родственниками. В 1810 году он уже практически не мог выполнять свои обязанности, его заперли в Виндзорском замке, а его старший сын Джордж был назначен принцем-регентом.



Королева Шарлотта постоянно ругалась с врачами, назначавшими королю пиявок и холодные ванны, и отчаянно сопротивлялась применению смирительных рубашек и цепей, хотя поведение короля стало для нее небезопасным, и в последние годы их совместной жизни она вынуждена была жить в отдельных покоях.



Годы напряжения сказались и на ее здоровье. Шарлотта все больше испытывала депрессию, страдала от отеков из-за болезни почек. К концу 1818 года ее состояние настолько ухудшилось, что она уже не выходила из своей спальни и вскоре тихо скончалась в окружении своих взрослых детей.



От Георга III постарались скрыть смерть супруги, проведя церемонию похоронной процессии по устланным соломой дорожкам Виндзорского замка, но он к тому времени уже был абсолютно глухим и слепым, поэтому вряд ли мог что-то слышать и понимать, что происходит за пределами его спальни. Король Георг III пережил свою любимую супругу всего на два года, а их брак и сегодня считается одним из самых крепких монарших браков всех времен.