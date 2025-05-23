На грани гениальности и глупости: самые необыкновенные изобретения начала 20 века

XX век был богат на различного рода изобретения. Одни из них принесли много пользы, другие - кажутся нам полнейшим безумием. Так кто же их изобретатели? Гении или безумцы? В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим самые необычные и неоднозначные изобретения двадцатого века. Чтобы каждый сам смог решить, стоило ли их изобретать.
1. Кожаный шлем для футболистов!
Главное защита черепа спортсмена, а не испытуемого!
Радует, что в 20 веке думали о безопасности. В том числе в спорте. Футбольный шлем необходим для того, чтобы защитить голову игрока при сильном столкновении. Но привычных нам сегодня шлемов, тогда не существовало. До тех пор, пока один из изобретателей не предложил кожаный шлем.
Интересно даже не то, как простой материал должен был защищать череп спортсмена, а то, как проводились испытания. Только подумайте, человек надевает этот шлем, разбегается и ударяется головой об стену. Если после этого он не теряет сознание и не чувствует боли - шлем пригоден для использования. Остается открытый вопрос - сколько людей пострадало при таких экспериментов.
2. Страх и ужас в бассейне!
Изобретение из фильма ужасов!
Многие считают, что женщинам нельзя доверять создание новых изобретений. Возможно, они правы. Ведь глядя на это изобретение женщины, мы невольно вспоминаем фильмы ужасов. А ведь это всего лишь шапочка для плавания.
Удивительно, но ее изобрела женщина для того, чтобы защитить кожу лица от сильного солнца. Видимо в 20-е годы прошлого века загар был пострашнее этой самой шапочки. Как же хорошо, что такой ее вид не получил популярность.
3. Переодеваюсь там, где хочу!
Раздевалка, которая всегда с вами!
Удобство превыше всего. Именно так считали в далеком 1938 году. И решили, что людям вовсе не нужно ждать очередь в раздевалку. Да и мало ли в жизни может быть ситуаций, когда срочно нужно сменить наряд. И изобретатели двадцатого века нашли выход из этой ситуации.
Только подумайте - переносная раздевалка. Небольшой шатер, который крепится к вашей шее. А вы в это время на ощупь меняете наряд. Кажется это все же далеко от удобства. Но тот факт, что вы получаете возможность переодеться в любом месте, безусловно подкупает. Кстати и сегодня они все еще существует. Конечно же, без крепления к шее. Но небольшая индивидуальная палатка для переодевания до сих пор используется на съемках.
4. Спасайся кто может!
Эволюция спасательных жилетов!
И снова изобретение связанное с бассейном и водой. Видимо эта тема была очень популярна у изобретателей прошлого века. Но здесь определенно преследовалась важная идея - безопасность на воде.
Спасательные жилеты, на самом деле, очень важное изобретение. Которое спасло много жизней. Но до чего же странно они выглядели раньше. И как же нам повезло, что впоследствии их модернизировали до привычного нам вида.
5. Семейная гармония в спорте!
Самые странные и опасные велосипеды!
Семья всегда являлась для человека главной поддержкой и опорой. И совместно проведанное время - особенно ценно для каждого из нас. Видимо именно так рассуждал наш следующий изобретатель. Ведь он создал то, что поможет семье не разлучаться, даже на прогулке.
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