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«Пощечина общественному вкусу»: мужчины, переодевавшиеся в женское платье в викторианскую эпоху


Мужчины, переодетые в женское платье в Викторианскую эпоху.

Мужчины, переодетые в женское платье в Викторианскую эпоху.


Викторианской эпохой принято называть период правления британской королевы с 1837 по 1901 гг. Именно в это время часто сталкивались ревностно соблюдаемые традиции и прогрессивные нравы. Одним из таких непониманий общества становились трансвеститы – мужчины, примерявшие женское платье.






Бородатая женщина - популярный цирковой образ в 19 веке.

Бородатая женщина - популярный цирковой образ в 19 веке.

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Термин «трансвестит» впервые был использован в конце 19 века для обозначения мужчины, переодевшегося в женское платье для участия в театральной остановке или цирковом номере. А так как дамы в то время не допускались до такого «низкого» занятия, то зрителей забавляло зрелище бородатой женщины.




Трансвестит - мужчина, переодетый в женское платье.

Трансвестит - мужчина, переодетый в женское платье.

 




Frederick Park и Ernest Boulton - первые мужчины, вышедшие на улицы Лондона в образе женщин.

Frederick Park и Ernest Boulton - первые мужчины, вышедшие на улицы Лондона в образе женщин.


В 1870-х настоящей «пощечиной общественному вкусу» стал выход в свет пары Фредерик Парк и Эрнест Болтон (Frederick Park и Ernest Boulton). Они прогулялись по улицам Лондона в образе «Фанни и Стеллы». Это событие настолько возмутило общественность, что разбирательство по их делу прошло на самом высшем уровне.




Ретро-снимок мужчины в женском платье.

Ретро-снимок мужчины в женском платье.

 




Моррис Янг - певец 19 века, популярный в образе мадам Паттирини.

Моррис Янг - певец 19 века, популярный в образе мадам Паттирини.


Одной из первых известных нестандартных звезд стал Моррис Янг (Morris Young). В 1885 он был известен под псевдонимом мадам Паттирини (Madam Pattirini). Благодаря своему фальцету, Моррис очень долго вводил зрителей в заблуждение относительно своего пола.




Трансвестит - мужчина, переодетый в женское платье.

Трансвестит - мужчина, переодетый в женское платье.

 




Мужчина, переодетый в утонченный дамский наряд.

Мужчина, переодетый в утонченный дамский наряд.


В 19 веке не было законов, запрещающих переодевание мужчин в женщин. Единственное, что таких смельчаков могли арестовать за содомию или неподобающее поведение. Официальный запрет на переодевание и публичные демонстрации появился только в 1930-х годах.




Переодетая семейная пара.

Переодетая семейная пара.


Ну а иногда, семейная пара могла переодеться в платья друг друга, чтобы просто похохотать.




Нестандартное семейное фото 19 века.

Нестандартное семейное фото 19 века.



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