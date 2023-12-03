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Необычный способ размножения антуриума

Крайне необычный способ размножения антуриума даст прекрасные результаты. Все, что необходимо — срезать несколько цветков у взрослого растения и подготовить их к посадке необычным способом.
Этот метод размножения антуриума дает быстрые результаты: уже через месяц молодое растение с крепкой корневой системой будет готово к пересадке на постоянное место.



Места срезов в обязательном порядке необходимо обработать антисептическим препаратом — повидон-йод, который можно купить в любой аптеке.



Уникальность данного метода размножения заключается в том, что вместо различных стимуляторов роста и удобрений будет использована обычная сосиска.



Воткните обработанные черенки в кусочки сосиски и поместите в рыхлый плодородный грунт. Регулярно в течение месяца увлажняйте грунт, больше никакой уход за посадками не потребуется.



Кусочки сосиски выступят в качестве натурального удобрения. В процессе их медленного разложения в почву будут выделяться питательные вещества, в том числе азот и фосфор, которые принимают непосредственное участия в процессах формирования корневой системы.


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Антуриумразмножение

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