Крайне необычный способ размножения антуриума даст прекрасные результаты. Все, что необходимо — срезать несколько цветков у взрослого растения и подготовить их к посадке необычным способом.

Этот метод размножения антуриума дает быстрые результаты: уже через месяц молодое растение с крепкой корневой системой будет готово к пересадке на постоянное место.







Места срезов в обязательном порядке необходимо обработать антисептическим препаратом — повидон-йод, который можно купить в любой аптеке.







Уникальность данного метода размножения заключается в том, что вместо различных стимуляторов роста и удобрений будет использована обычная сосиска.







Воткните обработанные черенки в кусочки сосиски и поместите в рыхлый плодородный грунт. Регулярно в течение месяца увлажняйте грунт, больше никакой уход за посадками не потребуется.







Кусочки сосиски выступят в качестве натурального удобрения. В процессе их медленного разложения в почву будут выделяться питательные вещества, в том числе азот и фосфор, которые принимают непосредственное участия в процессах формирования корневой системы.





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