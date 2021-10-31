Сюнга: Утонченная пикантность и абсолютная вульгарщина на японских гравюрах «для взрослых»

«Сюнга: откровенное искусство Японии».
Уже ни для кого не секрет, что в Японии отношение жителей ко всему откровенному весьма и весьма особое. В том числе и к эротическому искусству - сюнга, которое имеет очень глубокие корни и свою многовековую историю, уходящую в древние времена. За 12 столетий культ эротических картинок, так востребованных в Стране Восходящего Солнца, трансформировался в высокое искусство, которое в начале 19 века шокировало и покорило весь мир.
«Весенние картинки»
«Сюнга: откровенное искусство Японии».
Искусство - сюнга, в переводе с японского дословно означает «весенние картинки». Хотя по своей сути они не имеют ничего общего с этим временем года. Это - эротические изображения, ставшие популярными в эпоху Эдо (1603—1868).
«Сюнга: откровенное искусство Японии».
Однако впервые сюнга появились в Японии задолго до этого периода. Стоит отметить важный факт, что сюнга пришла в Страну Восходящего Солнца из соседней Поднебесной и, что в основу этого жанра, были положены иллюстрации из китайских медицинских пособий. Они то и перекочевали в Японию к концу 8 века, а уже к началу 9 столетия началось становление и распространение сюнга как эротического пособия.
«Сюнга: откровенное искусство Японии».
В большинстве своем она носила интимный характер, отражающий чувственный физический контакт, наполненный любовью и лаской между любовниками. С тех пор сюнга на века вошла в жизнь японцев и, как вид искусства, весьма и весьма популярна и по сей день.
Как правило, «весенние картинки» имели вид брошюр, а немногим позже - гравюр, весьма разнообразных по своей тематике и стилю, отражающие как утончённые интимные моменты, так и абсолютно вульгарные сцены. Из-за слабого развития печатного производства в средние века дорогостоящую сюнга могли себе позволить лишь состоятельные японцы. И лишь с развитием технического прогресса это искусство стало распространяться массово.
Когда во второй половине 19 века европейцы «открыли» для себя Страну Восходящего Солнца, заодно произошло и знакомство с различными направлениями в искусстве. На ряду с благопристойным жанром гравюры укиё-э, изображающим прелестных гейш, тяжеловесов-борцов сумо, актеров театра Кабуки, различные бытовые сценки, и японскую природу жители Европы и Нового Света увидели и эротический жанр сюнга, приведшим их в шок.
Однако «Весенние картинки», воспевающие интимные стороны жизни, японцы долго скрывали от европейцев, так как это была практически классика японской порнографии. В Европе процветание такого жанра считалось немыслимым, а массовость распространения эротической живописи среди японцев считалась вообще чудовищной.
Идзанаги и Идзанами - мифологические герои Японии.
А объяснить массовое увлечение эротическими картинками можно было древнейшими традициями Японии, где не существовало такого понятия - как «первородный грех». По традиционным японским преданиям весь белый свет произошел от любви двух божеств, почитаемых японцами: Идзанаги и Идзанами, соединенными космической и в том числе сексуальной гармонией, которая и приравнивалась к естественной потребности человека в еде, воде и сне.
Веками взаимоотношения мужчин и женщин в Японии были свободными, и если чувства между парой охладевали, любовники без всяких предрассудков искали себе новых партнеров. Этим и объяснялось распространенное многобрачие у японцев. Эти отношения и нашли воплощение в их традиционном изобразительном искусстве.
Спрос всегда рождает предложение
В Средневековье сюнга печаталась на бумаге низкого сорта, да и качество полиграфии оставляло желать лучшего. Но зато тиражи были такими огромными, что приносили неимоверные доходы. Как правило, весенние картинки издавались в виде альбомов из 12 листов, с изображением порнографических комиксов, связанных по смыслу. Они несли в себе три цели, которые способствовали сексуальному образованию японцев, развлечению и получению удовольствия, то есть побуждали жителей Японии к посещению «веселых кварталов».
«Сюнга: откровенное искусство Японии».
И что примечательно, первая и последняя страницы обложки альбома были вполне пристойны. На первой изображалась сцена встречи любовнииков, на последней — их прощание. Ну а то, что было в середине - изображения сплошных плотских утех.
С развитием технологий книгопечатания издательства, к радости покупателям, черно-белые изображения сменили на яркие и красочные. К тому же сюнга стала сюжетом для гравюр, которые могли себе позволить состоятельные жители. К тому же гравюры сразу же оценили европейские и американские коллекционеры и начали их скупать для своих коллекций.
Особенность эротических картинок сюнга
Эротические картинки кардинально отличаются от традиционных европейских рисунков, имеющих в своей основе реализм и зарисовками с натуры.
И что немало удивляет непосвященного зрителя так это то, что в большинстве своем пары изображены одетыми. Потому как одежда демонстрировала степень богатства и способствовала привлечению внимания, в том числе и в плане секса. Легкие струящиеся шелка, из которых были сшиты одежды гейш, бесспорно привлекали восхищенные взоры мужчин. А слегка оголенные тела казались наиболее сексуальными и желанными, нежели те, которые были обнажены полностью. Поэтому на большинстве гравюр сюнга люди изображались полуодетыми.
Ну а те участки тела которые оголялись японскими художниками анатомически выглядели весьма и весьма далекими от реальности. Распахнутые полы кимоно приоткрывали половые органы партнеров нереально огромных размеров.
Европейская публика подшучивала над японцами, называя такие рисунки «несбывшейся мечтой японского мужчины». К тому же сами позы тел любовников, с нереально вывернутыми спинами, ногами и руками, говорят о неуемной фантазии мастеров сюнга.
На множестве рисунков сюнга запечатлен морской секс-символ Японии - осьминог, с которым связано множество древних поверий. Одно из таких - легенда о гейше Наруко, подававшей блюдо из осьминога к обеду мужчине, с которым готова была вступить в половую связь.
И наконец, хочется отметить то, что художники японской сюнга не понаслышке знали о традициях веселых кварталов Японских городов. Они частенько сами были героями сценок из их жизни. И все, что видели воочию, они переносили в свое творчество.
«Сюнга: откровенное искусство Японии».
Таким образом мастерство живописцев с течением веков возвело дешевые порнографические рисунки в ранг высокого искусства. В наши дни шедевры японской сюнга хранятся в лучших музеях мира.
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