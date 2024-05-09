10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Гавайские острова являются архипелагом, состоящим из 8 крупных островов, нескольких атоллов, вершин подводных гор и более сотни крошечных островков общей площадью более 16600 кв.км. Считается, что всего в состав Гавайских островов входят 132 острова. Архипелаг находится в Тихом океане и протянулся на расстоянии 2400 км.



Основу Гавайских островов составляют 8 островов в юго-восточной части архипелага (центральная часть Тихого океана). С запада на восток это острова: Ниихау, Кауаи, Оаху, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Мауи, и Гавайи. Чтобы избежать путаницы в названиях, последний остров — Гавайи (Hawaii) — часто называют Большим островом (Big Island). Обычно Гавайи ассоциируются именно с этими 8 крупными островами, во многом потому, что остальные 124 острова в общей сложности имеют площадь около 8 квадратных километров. Самый большой остров архипелага — Гавайи (Большой остров) имеет площадь 10432 квадратных километров.



Гавайи — мечта миллионов туристов. И это не удивительно — красивейший архипелаг Тихого океана отличается захватывающими дух пейзажами, райскими пляжами, удивительной самобытной культурой и комфортной атмосферой, привлекающей путешественников круглый год. Что стоит посмотреть на Гавайях? Рекомендуем вам семь незабываемых мест, стоящих внимания.



Национальный парк гавайских вулканов

Национальный парк Халеакала

Гонолулу

Молокини

Водопад Ваилуа

Залив Ханаума

Центр полинезийской культуры