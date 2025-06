4 случая вопиющего плагиата в музыке, которые очень легко распознать

1. Заимствование О.Газмановым части композиции «Bad Boys Blue»

2. Снова Газманов и три его одинаковые (но разные!!!) песни

Послушйте, пожалуйста, припевы этих трех песен. У вас не останется вопросов.

3. Заимствование группой «Божья Коровка» части композиции Криса Ри

Включите сначала хит Ри, потом - хит Божьей Коровки. Удивитесь сильно.

4. Аркадий Укупник пел суть хит «ARMY OF LOVERS»

Музыка - это искусство, которое создаётся из всего семи нот гаммы. Но, как правило, идентичных музыкальных произведений не бывает, так как по закону об авторских правах случится в противном случае суд. Материал собрал случаи вопиющего плагиата, когда музыкальные воры так никогда и не прокомментировали происходящее , и в суд тоже не попали.В 1989 году выше суперхит Олега Газманова «Эскадрон». В нём он в качестве проигрыша взял минимально, как говорится, на пару диезов, измёнённый проигрыш композиции хита группы «Bad Boys Blue» «I wanna hear your heartbet» 1986 года. Рискнём предположить, что товарищу сошло с рук это дело не без участия советского института цензуры, ведь взял он часть песни у коллектива немецкого, а немцам в тот период всё ещё было приписываемо невообразимое чувство вины за разжигание войны тов. Гитлером.Послушайте ПРИПЕВЫ трёх мегахитов Олега Газманова 1990-х годов «Ты морячка, я моряк», «А я девушек люблю» и «Я по жизни загулял...». К вашему огромному удивлению вы обнаружите, что это одна и та же музыка с парочкой изменённых диезов.Суперхит начала девяностых «Гранитный камушек» группы «Божья коровка» содержит полный плагиат ударного проигрыша песни Криса Ри «Road to hell». И бесполезно говорить о том, что здесь не всё так однозначно. Полностью повторён «подвиг» Газманова по отоношению к композиции «Bad Boys Blue».Пролил свет на этот вопиющий плагиат ещё в 1997 году выдающийся российский коллектив пародий и буффонады «Экс-ББ». Спасибо! Послушали песню Укупника «Сим-Сим, откройся» по видео сверху? А теперь запускайте великий околорелигиозный гимн «Army of lovers» «Сrucified». Вашему удивлению предела не будет.