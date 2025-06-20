4 случая вопиющего плагиата в музыке, которые очень легко распознать

Музыка - это искусство, которое создаётся из всего семи нот гаммы. Но, как правило, идентичных музыкальных произведений не бывает, так как по закону об авторских правах случится в противном случае суд. Материал собрал случаи вопиющего плагиата, когда музыкальные воры так никогда и не прокомментировали происходящее, и в суд тоже не попали.
1. Заимствование О.Газмановым части композиции «Bad Boys Blue»
2. Снова Газманов и три его одинаковые (но разные!!!) песни
Послушйте, пожалуйста, припевы этих трех песен. У вас не останется вопросов.
Послушайте ПРИПЕВЫ трёх мегахитов Олега Газманова 1990-х годов «Ты морячка, я моряк», «Я по жизни загулял...» и «А я девушек люблю». К вашему огромному удивлению вы обнаружите, что это одна и та же музыка с парочкой изменённых диезов.
3. Заимствование группой «Божья Коровка» части композиции Криса Ри
Включите сначала хит Ри, потом - хит Божьей Коровки. Удивитесь сильно.
Суперхит начала девяностых «Гранитный камушек» группы «Божья коровка» содержит полный плагиат ударного проигрыша песни Криса Ри «Road to hell». И бесполезно говорить о том, что здесь не всё так однозначно. Полностью повторён «подвиг» Газманова по отоношению к композиции «Bad Boys Blue».
4. Аркадий Укупник пел суть хит «ARMY OF LOVERS»
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