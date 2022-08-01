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Делаем еще больше вкусного мороженного


Арбузное мороженное своими руками.

Арбузное мороженное своими руками.

Мороженное – одна из тех вещей, которую летом хочется потреблять просто в огромном объеме. Мороженное можно купить. А еще его можно сделать самостоятельно. Для этого все равно придется отправиться в магазин, однако сделанное своими руками мороженное позволит значительно разнообразить ассортимент прохладного продукта.

В новом обзоре представлено видео, которое поможет научиться изготовлению арбузного мороженного. Ничего принципиально сложного в процессе нет, рецептура продукта проста, а мороженное которое получится на выходе, будет очень вкусным.

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Делаем еще больше вкусного мороженного

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