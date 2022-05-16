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Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Даже странно, что дизайнеры украшений не добрались до бород раньше.

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Krato Milano – это модный бренд, который предлагает своим клиентам уникальные, единственные в своём роде вещи. На этот раз его дизайнеры разработали первую в мире коллекцию украшений для бородачей, которые желают выделиться из толпы и выглядеть не только эксцентрично, но и стильно. Вот как это выглядит:

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Сложность была в том, чтобы создать надёжную клипсу, которая будет надёжно крепиться к любой бороде и в то же время не будет доставлять дискомфорта.

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды

Первая в мире коллекция ювелирных украшений для мужской бороды



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