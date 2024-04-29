Как надолго избавиться от пыли в квартире

Квартира без пыли – это утопия. Даже если вы будете каждый день протирать полки, пылесосить ковры, мыть подоконники и столешницы, все равно полностью избавиться от нее не получится.

Но есть несколько способов, которые помогут свести количество пыли к минимуму. Рассказываем, как устраивать влажную уборку не чаще одного-двух раз в месяц.







1. Реже открывайте окна

2. Купите придверный коврик

3. Меняйте постельное белье и полотенца раз в неделю

4. Уберите ковер

5. Проведите ревизию своих вещей

6. Избавьтесь от пылесборников

7. Грамотно подбирайте средства для уборки

8. Пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха

9. Вычесывайте питомцев

Не открывайте окно нараспашку.Конечно, жить в пространстве, полностью изолированном от свежего воздуха, – плохая идея. Для поддержания оптимального микроклимата в квартире обязательно нужно ежедневно проветривать ее. Однако, в то же время, не следует забывать, что за пределами вашего дома находится пропитанный пылью мир, который мечтает стать частичкой вашей квартиры. Поэтому не оставляйте окна открытыми на весь день.Оптимальный вариант – проветривать комнату каждые два-три часа по десять минут, но необходимо также ориентироваться на сезон и погоду за окном. Зимой запускать свежий воздух в квартиру можно реже, а летом – чаще. Если сможете поддерживать баланс, убьете сразу двух зайцев: не будете ощущать недостатка кислорода и сможете уменьшить количество пыли.На коврике будет оставаться основная часть уличной пыли и грязи.Казалось бы, какое отношение к пыли имеет придверный коврик. Самое прямое! На нем будет оставаться большая часть загрязнений, которую вы приносите домой на своей обуви, и пыль никуда дальше прихожей не уйдет. Согласитесь, гораздо проще вытрусить коврик и протереть пол в коридоре, чем бегать с тряпкой по всей квартире. Также нелишним будет приобрести лоток для обуви, куда будет стекать вся грязь и вода с ботинок. Особенно актуальным он станет осенью и зимой, но и летом, в период дождей, вы сможете оценить его пользу.Постельное белье и полотенца – места обитания пылевых клещейДаже если мы не видим пылевых клещей, это не значит, что их нет в нашей квартире. Самыми любимыми местами обитания этих организмов являются ванная и спальня, так как там тепло, влажно и присутствует отличная питательная база в виде отмерших клеток человеческой кожи, которые остаются на постельном белье и полотенцах. По этой причине необходимо менять текстиль не реже одного раза в неделю – тогда у пылевых клещей будет меньше шансов размножаться.В комнате без ковра будет меньше пылиПо поводу ковров постоянно ведутся нещадные споры. Одни придерживаются мнения, что квартира без них выглядит холодно и неуютно, другие считают ковры пылесборниками. Оба эти мнения являются верными, но есть важный нюанс – если вы хотите, чтобы в доме было чисто и не приходилось ежедневно убирать, избавьтесь от ковров. Они задерживают пыль, ухудшают микроклимат и могут даже привести к появлению затрудненного дыхания. Поэтому если не планируете проводить по 15 минут в день в обнимку с пылесосом, скажите своему ворсистому другу «прощай». А вот обычный пол можно протирать влажной тряпкой раз в неделю – преимущества очевидны.На заметку: Если ковры дороги вашему сердцу, но на регулярные уборки нет времени, присмотрите в магазине робот-пылесос с функцией влажной уборки. Он убьет сразу нескольких зайцев: будет содержать в порядке ковры, следить за количеством пыли на полу и экономить ваше личное время.Выбрасывайте чеки и сломанную техникуКак давно вы пересматривали содержимое шкафов, полок, ящиков стола, коробок в кладовке? Если не можете вспомнить, самое время заняться тотальной ревизией. Ненужные чеки, гарантийные талоны и визитки, бабушкин сервиз, который уже много лет пылится в серванте без дела, сувениры, привезенные из отпуска, сломанная бытовая техника, косметика с истекшим сроком годности…Список вещей, которым место на свалке, можно продолжать вечно.Внимательно пересмотрите содержимое всех систем хранения и разделите вещи на несколько категорий:• неисправные, которые следует выбросить;• в хорошем состоянии, которые можно продать, подарить или отнести в благотворительную организацию;• те, которые дороги вашему сердцу (их можно сложить в красивую шкатулку или выделить место на полке шкафа).Мягкие игрушки накапливают много пыли.Обычно пылесборниками считаются мягкие игрушки, однако не только они в разы увеличивают количество пыли в квартире. Жалюзи и тяжелые шторы следует заменить легкими полупрозрачными занавесками, вместо искусственных растений завести комнатные цветы в горшках, при выборе мебели обращать внимание на изделия с кожаной, а не тканевой обивкой. Конечно, избавиться от всех таких вещей нельзя – не продавать же любимый велюровый диван, купленный в прошлом году, только потому что он собирает пыль? Но необходимо знать, в каких зонах собирается больше всего пыли, чтобы уделять этим поверхностям больше времени в процессе уборки.На заметку: В случае с комнатными растениями следует также соблюдать некоторые правила. Они абсорбируют углекислый газ и нормализуют уровень влажности в помещении, однако если на листьях накапливается много пыли, цветы не могут улавливать свет. Поэтому им тоже нужно уделять внимание: протирать влажной тряпкой или периодически устраивать легкий душ в ванной.Пипидастр быстрее устраняет пыльА вы знали, что если пылесос оснащен НЕРА-фильтром, то в процессе уборки он выбрасывает в воздух гораздо меньше пыли, чем устройства с обычными фильтрами? Также следует внимательно подбирать тряпки, которыми вы протираете поверхности от пыли. Например, старая футболка лишь будет разносить ее по квартире, в то время как мягкая ткань из микрофибры или антистатическая салфетка «впитает» в себя пыль и в разы уменьшит ее количество.Также в процессе уборки необходимо использовать специальные средства от пыли. Они не устранят ее, однако, благодаря синтетическим компонентам с антистатическим эффектом, входящим в состав, образуют на поверхности вещей невидимую пленку, которая защитит от пыли. В результате она будет оседать не на предметах, а на полу, но оттуда ее будет гораздо проще убрать.Не менее полезным станет пипидастр. В России им редко пользуются, а вот у хозяек из западных стран это очень популярное средство для борьбы с пылью. Синтетические «перья» щетки не смахивают пыль на пол, а притягивают ее за счет статического электричества. В результате она остается на инструменте. Пипидастр работает быстрее влажных тряпок, но есть несколько нюансов: им сложно устранить пыль из углов и мелких предметов, его нужно мыть после каждой уборки, а если вы давно не наводили порядок, щетка не сможет справиться с накопившейся грязью.Увлажнитель и очиститель помогают бороться с пыльюЧего больше всего боится пыль? Правильно, воды. Поэтому в помещении нужно поддерживать оптимальную влажность – от 40 до 60 процентов. Справиться с этой задачей помогут два популярных устройства: увлажнитель и очиститель воздуха. Последний не только способствует испарению жидкости, но также задерживает частицы пыли и мусора, прогоняя воздух через фильтр. Чтобы прибор исправно работал много лет, его нужно постоянно чистить и менять фильтры.Используйте специальную щетку.Братья наши меньшие также являются своеобразными «рассадниками» пыли, особенно в период линьки. Поэтому не поленитесь обзавестись специальной расческой и периодически вычесывать животных. Кстати, это еще и уменьшит количество комков шерсти, с огромной скоростью распространяющихся по квартире. И не забывайте устраивать своим любимцам «пенные» ванны. Часто купать животных нельзя, но хотя бы раз в сезон – желательно.