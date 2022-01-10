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«Странный мир» советских санаториев глазами британской журналистки


Фотоцикл о советских санаториях.

Фотоцикл о советских санаториях.

 

Поездки в санатории были неотъемлемой частью жизни многих людей в советские годы. Отправиться на лечение и отдых было настоящей мечтой, ведь за санаторную смену можно было не только оздоровиться, но и завести новые знакомства, развеяться, побыть на природе вдоволь. Сегодня фотографии из санаториев выглядят, как раритетные диковинки, но наверняка многие, взгляну на них, вспомнят годы своей молодости и отыщут знакомые места.

Процедуры с ультрафиолетовой лампой. Санаторий *Аврора*, Киргизстан.

Процедуры с ультрафиолетовой лампой. Санаторий *Аврора*, Киргизстан.

 

Санатории начали открываться в Советском Союзе в 1920-е годы после того, как в 1922 году в Трудовом Кодексе СССР появилось положение о двухнедельном отпуске для работающих. В 1936 году была принята так называемая Сталинская Конституция, в которой было определено, что право на отдых — неотъемлемое право советских людей. Уже к 1939 году в СССР насчитывалось 1800 санаториев, а к 1990 году в санаториях уже могло разместиться одновременно более полумиллиона отдыхающих.
Лечебная зарядка в бассейне с минеральной водой. Санаторий Цхалтубо, Грузия.

Лечебная зарядка в бассейне с минеральной водой. Санаторий Цхалтубо, Грузия.

 
Ингаляция и зарядка в соляной пещере.

Ингаляция и зарядка в соляной пещере.

 
Кислородная паровая ванна. Санаторий *Родник*.

Кислородная паровая ванна. Санаторий *Родник*.

 

В санатории отдыхающие находились под наблюдением врача, по утрам ходили на зарядку, питались по специальной диете, а также получали медикаментозное лечение в случае необходимости.
Обычно комплекс мероприятий включал разные виды массажа и грязевые ванны, были и более современные виды лечения, такие, как, например, электротерапия. Некоторые санатории славились уникальными методами оздоровления – нефтяными ваннами, радоновым душем и солевыми пещерами.
Сеанс люминотерапии. Санаторий *Нафталан*, Азербайджан.

Сеанс люминотерапии. Санаторий *Нафталан*, Азербайджан.

 

Некоторые из советских санаториев до сих пор работают, и отдыхающие охотно приезжают туда на оздоровление, несмотря на то, что многие технологии уже морально устарели. Другие же – сегодня совсем заброшены.
Нефтяная ванна.

Нефтяная ванна.

 
Минеральные ванны для рук и ног.

Минеральные ванны для рук и ног.

 

О санаториях советской эпохи рассказала журналист Мариам Омиди, ее атмосферный фотоцикл рассказывает о судьбе этих оздоровительных комплексов и возвращает в прошлое. Правда, сама журналистка назвала санатории «странным миром», уж слишком многое для нее оказалось непонятным и показалось причудливым.
Магнитная терапия в Белоруссии.

Магнитная терапия в Белоруссии.

 
Магнитный песок на пляже санатория *Колхида*.

Магнитный песок на пляже санатория *Колхида*.

 
Баночный массаж для спины.

Баночный массаж для спины.

 
Мужчины получают дневную дозу солнечного света. Санаторий *Янтарный берег*, Юрмала, Латвия.

Мужчины получают дневную дозу солнечного света. Санаторий *Янтарный берег*, Юрмала, Латвия.

 
Сеанс высокочастотной электротерапии. Санаторий *Куяльник*, Одесса, Украина.

Сеанс высокочастотной электротерапии. Санаторий *Куяльник*, Одесса, Украина.

 

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«Странный мир» советских санаториев глазами британской журналистки

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«Странный мир» советских санаториев глазами британской журналисткиПодписаться на мой Instagram
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