Летающий отель-дирижабль для самого романтичного времяпрепровождения

Дирижабли возвращаются.
Когда-то дирижабли были невероятно популярны, однако эти деньки прошли. На долгие десятилетия, после серии несчастных случаев и катастроф, данный вид транспорта выпал из «обихода». Сегодня, с новыми технологиями и дизайнерскими решениями, эпоха дирижаблей на рынке авиаперевозок начинается вновь.
Открывается отличный вид.
Сегодня многие люди ошибочно полагают, что эпоха дирижаблей ушла в прошлое. На самом деле, вот уже несколько лет подряд как, дирижабли усиленно возвращаются на гражданский рынок, главным образом в качестве воздушных транспортных средств, которые можно использовать для перевозки грузов. Благодаря современным технологиям появилась реальная возможность вывести данный вид транспорта на невиданный ранее уровень.
Настоящий воздушный отель.
Есть, впрочем, и интересные пассажирские образцы. Более того, британская аэрокосмическая компания Hybrid Air Vehicles сообщила о том, что собирается разработать не просто пассажирский дирижабль, а его роскошную версию. Работа предприятия была впервые продемонстрирована на авиасалоне в Фарнборо. Там можно было увидеть, как выглядит кабина. За разработку дизайна отвечала студия Design Q. Дирижабль получил название Airlander 10.
На борту может жить до 19 человек.
Известно, что длина пассажирского салона составляет 46 метров. В нем, согласно описанию, сможет расположиться до 19 пассажиров. Жить на борту дирижабля не зная ни в чем нужды и не приземляясь, на землю можно будет на протяжении 3 суток. Характерной особенностью Airlander 10 при этом станут огромные панорамные окна, а также иллюминаторы в полу. Они откроют потрясающий вид с борта корабля.
Есть все необходимое, чтобы сделать отдых приятным.
Работать дирижабль будет на дизельном двигателе мощностью 325 лошадиных сил. Это делает Airlander 10 самым мощным транспортным средством в своем классе на сегодняшний день. Полезная нагрузка дирижабля составляет 10 тысяч кг. Специально оборудованной взлетно-посадочной полосы для него не требуется. Первый действующий образец станет доступным уже в ноябре текущего года.
Роскошь, как она есть.
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