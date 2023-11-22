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Как выглядят и чем занимаются актеры из сериала «Викинги» в реальной жизни



Сериал «Викинги» вышел на экраны в марте 2013 года и мгновенно произвел фурор. Несмотря на то, что сюжет сериала не является строго историческим и в нем с лихвой хватает вымышленных элементов, именно он определил в представлении многих образ викингов. Однако насколько узнаваемыми являются в реальной жизни актеры, исполняющие роли воинствующих скандинавов? В нашем обзоре мы предлагаем взглянуть, как меняет грим и одежда актеров в знаменитом сериале.

Трэвис Фиммел (Рагнар Лодброк)


Travis Fimmel — Ragnar Lothbrok.

Travis Fimmel — Ragnar Lothbrok.


Трэвис Фиммел, с его светлыми волосами и голубыми глазами, кажется воплощением настоящего скандинава. Однако на самом деле актер родился на другой стороне планеты — в Австралии. Изначально он планировал стать футболистом, и несмотря на то, что этим планам не суждено было сбыться, Трэвис остался верен спорту и по сей день, при каждом удобном случае посещая спортзал.
Трэвис Фиммел.

Трэвис Фиммел.


Сериал *Викинги*.

Сериал *Викинги*.

 

Кэтрин Винник (Лагерта)


 

 
Katheryn Winnick — Lagertha.

Katheryn Winnick — Lagertha.

 

Кэтрин Винник также не является скандинавкой. Кэтрин — канадская актриса украинского происхождения. Несмотря на то, что Кэтрин родилась уже в Канаде, до восьми лет она разговаривала только на украинском языке, позже продолжив обучаться в украинской школе в Торонто. Кэтрин, так же как и Трэвис Фиммел, с детства занимается спортом — в случае с Кэтрин, это тхэквондо. На сегодняшний день у нее есть черный пояс 3 дан по этому виду спорта, она также является серебряным призером по тхэквондо в Канаде и получила лицензию телохранителя.

Александр Людвиг (Бьёрн Железнобокий)


Alexander Ludwig — Bjorn Ironside.

Alexander Ludwig — Bjorn Ironside.

 

Александр играет первенца Рагнара. Конечно, до того, как Александр появился в сериале, Бьёрна играл другой актер существенно младше. Но на самом деле канадец и сам участвует в съемках с детства — свою первую роль он получил в 8 лет, и на сегодняшний день на его счету уже 16 фильмов. При этом популярность к актеру пришла задолго до «Викингов» — в 2007 году Александр снялся в фантастическом фильме «Восход тьмы».

Клайв Стэнден (Ролло)


 

 
Clive Standen — Rollo.

Clive Standen — Rollo.

 

Для британца Клайва Стэндена роль Ролло не является первой в исторической картине — до этого он играл сэра Гавейна в сериале «Камелот», а также Арчера, впоследствии ставшего следующим Робином Гудом в сериале «Робин Гуд». Помимо этого, актер с детства умеет ездить на лошади, драться на мечах и шпагах и является профессиональным бойцом Муэй-Тай.

Густаф Скарсгорд (Флоки)


Gustaf Skarsgard — Floki.

Gustaf Skarsgard — Floki.

 

Густаф — один из немногих настоящих скандинавов на съемочной площадке «Викингов». Густаф является сыном знаменитого шведского актёра Стеллана Скарсгорда и братом не менее знаменитых братьев Александра и Билла Скарсгордов, которые также являются актерами.

 
Флоки.

Флоки.

 

Алисса Сазерленд (Королева Аслауг)


Alyssa Sutherland — Queen Aslaug.

Alyssa Sutherland — Queen Aslaug.

 

Будучи довольно высокой (180 см), австралийка Алисса Сазерленд является профессиональной моделью, и работала со многими крупными компаниями, включая Bulgari, Ralph Lauren, Garnier, Calvin Klein, Chanel и Hugo Boss. В кинематографе у Алиссы значатся в основном довольно малозаметные и второстепенные роли, в отличие от сериала «Викинги», где ей досталось играть одну из главных героинь.

Мод Хёрст (Хельга)


Maude Hirst — Helga.

Maude Hirst — Helga.

 

Как рассказывает Мод Хёрст, сначала она хотела построить карьеру гимнастки, но потом передумала и решила стать актрисой. Что, в общем, было довольно соблазнительно, учитывая, что папа Мод — сценарист и продюсер нескольких сериалов, включая «Тюдоры» и «Викинги». Так что первой ролью Мод стала Кэт Эшли в «Тюдорах», и сразу за этим — Хельга в «Викингах».

Лайнас Роуч (Король Экберт)


Linus Roache — King Ecbert.

Linus Roache — King Ecbert.

 

Англичанен Лайнас Роуч имеет за плечами внушительную фильмографию (он начал сниматься в 1973 году) и номинацию на Золотой Глобус как «Лучший актер в телесериале» за роль Роберта Кеннеди в «Р.Ф.К.» Кроме того, зрители могут помнить его по сериалу «Закон и порядок», фильмам «Хроники Риддика», «Бетмен: Начало», и многих других.

Мо Данфорд (Этельвульф)


Moe Dunford — Aethelwulf.

Moe Dunford — Aethelwulf.

 

Мо также имеет на своем счету несколько наград, что правда, не таких серьезных, какими может похвастаться Лайнас Роуч. За свою роль Патрика в фильме «День Патрика» Мо получил награды сразу на пяти разных европейских фестивалях. Он также снялся в эпизодических ролях в «Игре Престолов» и «Тюдоры».

Джордж Благден (Этельстан)


George Blagden — Athelstan.

George Blagden — Athelstan.

 

В отличие от некоторых своих коллег на съемочной площадке, англичанин Джордж Благден с самого начала хотел стать актером и шел к своей цели довольно целеустремленно. После окончания школы он отправился изучать актерское марстерство и позже был выбран в качестве одного из четырёх студентов для участия в мастер-классе сэра Иэна Маккеллена. Он и сейчас продолжает играть на сцене, а вот на большом экране его можно еще увидеть в серии «Черного Зеркала» — «Повесь диджея».

Дженни Жак (Джудит)


Jennie Jacques — Judith.

Jennie Jacques — Judith.

 

Впервые Дженни появилась на телевидении в 2009 году в сериале «Чисто английское убийство». Сейчас в ее фильмографии уже 10 сериалов и пять фильмов, самым ярким из которых остается пока как раз сериал «Викинги».

Алекс Хёг Андерсен (Ивар)


Alex Hogh Andersen — Ivar.

Alex Hogh Andersen — Ivar.

 

Еще один скандинав (их действительно всего ничего в этом сериале) — датчанин Алекс Хёг Андерсен, которому в этом году исполнится 25 лет. До сериала «Викинги» Алекс снялся в нескольких датских картинах, так что роль Ивара — его, если можно так сказать, прорыв на большой экран.

Марко Ильсё (Хвитсерк)


Marco Ilso — Hvitserkr.

Marco Ilso — Hvitserkr.

 

Марко — еще один датчанин в сериале. Кроме актерской он также развивает свою спортивную карьеру — Марко с детства играет в профессиональный футбол и сейчас играет за «Карлслунде».

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