15 изобретателей, которым современные люди обязаны повседневным комфортом

Генри Форд и все, все, все.
Большинство людей знает, что Эдисон изобрел электрическую лампочку, а Александр Грэхем Белл изобрел телефон, но мало кто в курсе насчет других небольших повседневных удобств, которыми люди сегодня пользуются каждый день и считают чем-то самим собой разумеющимся.
1. Уиллис Кэрриер
Современный кондиционер.
Уиллис Кэрриер изобрел современный кондиционер в 1902 г. В 1915 г. он основал Carrier Technologies, которая производит кондиционеры до сих пор.
2. Джон Харрингтон
Унитаз.
Джон Харрингтон (крестник королевы Елизаветы) изобрел смывной туалет в 1596 году. Понадобились годы, чтобы его идею оценили, но без туалета сегодня мир сложно представить.
3. Перси Спенсер
Микроволновая печь.
Микроволновая печь была изобретена в 1945 году человеком по имени Перси Спенсер, который даже не заканчивал гимназию. Он обнаружил эту технологию случайно во время работы СВЧ-радара, с которым Перси находился рядом. Шоколадный батончик, который был у него в кармане, расплавился.
4. Александр Флеминг
Пенициллин.
Сэр Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, за что был удостоен Нобелевской премии в области медицины в 1945 году. Сегодня невозможно сказать, сколько жизней спасло его изобретение с тех пор.
5. Джон Логи Бэрд
Телевидение.
Джон Логи Бэрд был одним из изобретателей, который ответственен за создание телевидения. В 1926 году он продемонстрировал первую в мире передачу изображения, в 1928 году изобрел цветной кинескоп для телевизора, а в 1938 году провел первую цветную телевизионную трансляцию.
6. Орвилл и Уилбур Райт
Полет на аппарате тяжелее воздуха.
В декабре 1903 года Орвилл и Уилбур Райт осуществили первый контролируемый полет на аппарате тяжелее воздуха. Благодаря им существуют современные самолеты.
7. Алва Дж. Фишер
Стиральная машина.
Алва Дж. Фишер изобрел стиральную машину с барабаном под названием "Тор" в 1907 году. Это была первая электрическая стиральная машина, которая появилась в свободной продаже.
8. Алан Тьюринг
Компьютер общего назначения.
Если бы не было Алана Тьюринга, но не существовало бы современных компьютеров. Он изобрел декодирующую машину, известную как «Бомба», во время Второй мировой войны. Эта машина считается большинством людей первым компьютером общего назначения. Его статья под названием «О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения» служит основой для современных вычислительных наук.
9. Генри Форд
5-дневная, 40-часовая рабочая неделя.
Генри Форд изобрел 5-дневную, 40-часовую рабочую неделю и воплотил ее в жизнь в 1926 году, когда понял, что его рабочие могут быть более эффективными, если у них будет свободное время, чтобы наслаждаться жизнью. До этого люди работали шесть дней в неделю по 10-13 часов в день.
10. Джозеф Гайетти
Туалетная бумага.
Джозеф Гайетти познакомил мир с современной туалетной бумагой в 1857 году. До этого люди использовали самые разнообразные вещи (клочки шерсти, пеньки или специальные палочки).
11. Марион Донован
Одноразовые подгузники.
Одноразовые подгузники были изобретены женщиной по имени Марион Донован в начале 1950-х годов. Но вначале ее изобретение считалось очень непрактичным, и только в 1961 году Марион нашла кого-то, кто поверил в ее идею. Так были созданы Pampers.
12. Жорж де Местраль
Застежки-липучки.
Текстильные застежки-липучки, также известные как «велкро», были изобретены швейцарцем по имени Жорж де Местраль в 1948 году. После возвращения домой из похода со своей собакой, он заметил, как репьи прилипли к его одежде, после чего задумался, нельзя ли этот принцип применить в одежде.
13. Алессандро Вольта
Аккумулятор.
В 1800 году Алессандро Вольта опубликовал подробности своего изобретения - батареи. Эта ранняя версия аккумулятора была сделана из слоев серебра, ткани, смоченной в соленой воде, и цинка.
14. Джордж Крам
Картофельные чипсы.
Джордж Крам изобрел картофельные чипсы в 1853 году совершенно случайно, пытаясь проучить привередливого клиента. Однажды железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обедал в ресторане Moon’s Lake Lodge, где шеф-поваром был Крам. Он вернул на кухню картофель-фри, пожаловавшись, что он нарезан слишком толсто. Крам нарезал его до бумажной толщины, обжарил, посыпал солью и вернул клиенту.
15. Никола Тесла
Радио, пульт ДУ, лазер, переменный ток...
Никола Тесла изобрел катушки Тесла, рентгеновские лучи, радио, пульт дистанционного управления, лазер, электрический двигатель, беспроводную связь и переменный ток. Он и Эдисон были непримиримыми соперниками, поскольку Эдисон украл много идей Тесла. По этому поводу Тесла как-то заявил: «меня это ничуть не волнует, поскольку подобными действиями Эдисон публично признается, что не может сам ничего изобрести».
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