Как отмыть руки от неприятного запаха рыбы, смолы, краски и еще 5 въедливых вещей

Хорошо, если загрязнения легко удаляются, но иногда на руках остается крайне неприятный запах или окрашивается кожа
Занимаясь бытовыми делами, мы часто пачкаемся. Хорошо, если загрязнения легко удаляются, но иногда на руках остается крайне неприятный запах или окрашивается кожа. При этом мыло справляется далеко не всегда, даже после десятого тщательного вымывания. Как вывести неприятные последствия краски (в том числе и для волос), рыбы, силиконового герметика, свеклы, моркови, суперклея, эпоксидной смолы, зеленки и йода расскажет Novate.ru.
1. Морковь и свекла
Обязательно разведите уксус с водой, чтобы не обжечь кожу / Фото: stavnistavim.ru
Продукты выделяют соки с активными красителями, которые моментально оставляют пятна на коже, особенно под ногтями. Вымыть их обычной водой очень сложно, поэтому воспользуйтесь любым средством с кислой средой. К примеру, подойдет сок из свежих яблок, лимона или яблочный пакетированный. Другой вариант - уксус, который есть на каждой кухне. Только обязательно разведите его с водой, чтобы не обжечь кожу.
2. Краска
Если часто работаете с краской или занимаетесь ремонтом, запаситесь растворителем, например, уайт-спиритом / Фото: severdv.ru
Если часто работаете с краской или занимаетесь ремонтом, запаситесь растворителем, например, уайт-спиритом. Раствор эффективно удаляет большинство видов пигмента. Альтернативные варианты: растворители без ацетона 647, P-12 и ацетонсодержащие 646, 650. Достаточно смочить в жидкости ватный диск и протереть им кожу. Если растворителей под рукой нет, воспользуйтесь жидкостью для снятия лака, но только с ацетоном. Еще один доступный вариант - натереть кожу подсолнечным маслом, которое хорошо удаляет акриловую краску и эмаль. В крайнем случае воспользуйтесь натуральными абразивами: сахаром, содой или солью. Потрите ими пятна, но не переусердствуйте, чтобы не повредить кожу рук. После очищения любым из средств нанесите на руки увлажняющий или питательный крем.
3. Силиконовый герметик
В особо запущенных случаях поможет пемза, которой можно механически отчистить герметик / Фото: cloudstatic.eva.ru
В случае, когда средство не засохло, но успело схватиться, с ним справятся хозяйственное мыло и полиэтиленовый пакет. Потрите пакетом герметик, чтобы к нему прилипло вещество. После этого вымойте руки с мылом. Если силикон затвердел, воспользуйтесь 9%-ным уксусом. Смешайте продукт с водой в равных частях, вымойте средством руки, а потом ополосните чистой жидкостью. В особо запущенных случаях поможет пемза. Сделайте ванночку с горячей водой и подержите в ней руки, чтобы кожа немного размокла. Герметик также размягчится и его получится оттереть механическим способом.
4. Йод и зеленка
Если растворителя или алкоголя нет, хлоргексидин и перекись помогут осветлить пятна / Фото: a.d-cd.net
Одно неловкое движение при открытии баночки, и руки моментально покрываются изумрудной или коричневой жидкостью. Йод еще может впитаться, а вот зеленку придется экстренно оттирать. С этим поможет спирт или крепкие алкогольные напитки. Смочите в веществе ватный диск и протрите загрязнения. Если средств нет, хлоргексидин и перекись могут осветлить пятна.
5. Краска для волос
Pастительное масло бережно воздействует на кожу и деликатно удаляет загрязнения / Фото: heavylives.com
Свежие разводы легко отмываются мылом, шампунем или гелем для мытья посуды. Разведите небольшое количество средства в воде, смочите ватный диск и сотрите пятна мыльной жидкостью. Для засохшей краски придется использовать спирт или ацетон. Смочите ватный диск и ненадолго приложите к разводам, спустя пару секунд потрите. Повторяйте процедуру, пока краска не исчезнет. Еще один вариант - любое растительное масло. Оно бережно воздействует на кожу и деликатно удаляет загрязнения. Обработайте им краску, подождите 15 минут и сотрите.
6. Рыбный запах
Натрите руки лимонным соком или кислотой и оставьте до полного высыхания, а после ополосните их с мылом. / Фото: unipack-ug.ru
Многие хозяйки зарекаются не разделывать рыбу голыми руками, но каждый раз наступают на собственные грабли. Конечно, работать без перчаток намного удобнее, но тогда придется избавляться от стойкого рыбного запаха на коже. В таком случае воспользуйтесь лимонным соком или кислотой. Натрите руки и оставьте до полного высыхания, а после ополосните их с мылом. Еще один способ - 9%-ный уксус. Разведите столовую ложку продукта в литре воды и вымойте руки. Уксусным раствором можно также протирать поверхности, которые пропитались рыбным ароматом. Подойдет и специальное убивающее запахи мыло, так что держите его на кухне.
7. Эпоксидная смола
Приложите ледышку к застывшей эпоксидке и дождитесь, пока она охладится / Фото: cdn.super.ua
Поскольку эпоксидка довольно токсичная, с ней обязательно работают в перчатках, очках и респираторе. Но даже со средствами защиты смола все равно попадает на кожу. Конечно же, с ней справится растворитель. Если его нет под рукой, поможет кубик льда. Приложите ледышку к застывшей эпоксидке и дождитесь, пока она охладится. Теперь вещество легко удалить с кожи.
8. Суперклей
Воспользуйтесь растворителем, жидкостью для снятия лака с ацетоном или средством «Антиклей» / Фото: w2w.com.ua
Еще одно средство, с которым просто так не расстанешься. Жидкий односекундный клей моментально впитывается в кожу и застывает, но есть несколько способов, как от него избавиться. Первый вариант - дождаться, пока клей окончательно затвердеет и начнет шелушиться. Тогда нужно отчистить его механически, но на коже останется раздражение. Второй способ - воспользоваться растворителем, жидкостью для снятия лака с ацетоном или средством «Антиклей», которое стоит держать дома на всякий случай. Третий вариант - намазать руки жирным кремом и подождать, пока он растворит состав, чтобы клей легко отошел от кожи.
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