Как отмыть руки от неприятного запаха рыбы, смолы, краски и еще 5 въедливых вещей

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Хорошо, если загрязнения легко удаляются, но иногда на руках остается крайне неприятный запах или окрашивается кожа

Занимаясь бытовыми делами, мы часто пачкаемся. Хорошо, если загрязнения легко удаляются



Занимаясь бытовыми делами, мы часто пачкаемся. Хорошо, если загрязнения легко удаляются , но иногда на руках остается крайне неприятный запах или окрашивается кожа. При этом мыло справляется далеко не всегда, даже после десятого тщательного вымывания. Как вывести неприятные последствия краски (в том числе и для волос), рыбы, силиконового герметика, свеклы, моркови, суперклея, эпоксидной смолы, зеленки и йода расскажет Novate.ru.

1. Морковь и свекла

Обязательно разведите уксус с водой, чтобы не обжечь кожу / Фото: stavnistavim.ru

2. Краска

Если часто работаете с краской или занимаетесь ремонтом, запаситесь растворителем, например, уайт-спиритом / Фото: severdv.ru

3. Силиконовый герметик

В особо запущенных случаях поможет пемза, которой можно механически отчистить герметик / Фото: cloudstatic.eva.ru

4. Йод и зеленка

Если растворителя или алкоголя нет, хлоргексидин и перекись помогут осветлить пятна / Фото: a.d-cd.net

5. Краска для волос

Pастительное масло бережно воздействует на кожу и деликатно удаляет загрязнения / Фото: heavylives.com

6. Рыбный запах

Натрите руки лимонным соком или кислотой и оставьте до полного высыхания, а после ополосните их с мылом. / Фото: unipack-ug.ru

7. Эпоксидная смола

Приложите ледышку к застывшей эпоксидке и дождитесь, пока она охладится / Фото: cdn.super.ua

8. Суперклей

Воспользуйтесь растворителем, жидкостью для снятия лака с ацетоном или средством «Антиклей» / Фото: w2w.com.ua