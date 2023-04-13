Наска, статуи моаи и другие загадочные открытия, которые заставили учёных поломать голову

Археологические находки порой преподносят учёным не меньше загадок, чем дают ответов на вопросы, связанные с древностью. Иногда над этими загадками учёные порой ломают головы не один десяток лет. В этом обзоре собраны археологические находки, которые стали не просто открытием века, но и самыми загадочными артефактами на все времена.
1. Рукопись Войнича
Рукопись Войнича названа «самой загадочной рукописью в мире». Она была обнаружена в 1912 году из Северной Италии. Язык и автор рукописи Войнича до сих пор неизвестны. По словам археологов, многие страницы этого уникального артефакта отсутствуют, и на данный момент сохранилось всего 240 страниц.
Одним из самых интересных фактов в рукописи Войнича являются рисунки растений, которые вообще никто не может сопоставить ни с одним известным видом растений на Земле. Считается, что рукопись Войнича была написана в XV веке. Помимо раздела трав, в ней также есть астрономический, биологический, космологический и фармацевтический разделы. И да, язык рукописи за последнюю сотню лет так и не был расшифрован.
2. Моа с горы Оуэн
Птицы-исполины Моа с горы Оуэн
В 1986 году группа археологов обнаружила коготь огромной птицы во время раскопок в пещере горы Оуэн в Новой Зеландии. Он сохранился настолько хорошо, что на нем все еще были плоть и мышцы. Позже археолог подтвердил, что это коготь вымершей бескрылой птицы моа, которая исчезла с лица Земли 2000 лет назад.
Бескрылый моа был весьма массивной птицей, рост которой составлял до 3,6 метра, а вес до 250 кг. Ранние люди охотились на моа вплоть до ее вымирания. Сегодня найденный коготь моа хранится в музее естественной истории Новой Зеландии.
3. Саксайуаман
Чудеса света Крепость Саксайуаман в Перу - великое сооружение инков
Саксайуман - это древний военно-храмовый комплекс со стенами, расположенный в Мачу-Пикчу, Перу. Строительство этого сложного сооружения было начато в 1440 году императором Пачакутеком. Для завершения грандиозной структуры потребовалось более 100 лет. Ее стены состоят из камня различных пород, в том числе диоритовых блоков, юкайских известняков и темного андезита.
Зигзагообразная стена Саксайуамана длиной 600 метров была построена из блоков весом в сотни тонн и защищала знаменитые башни Мойок Марка, Салья Марка и Паукар Марка, а также храм Солнца.
4. Линии Наска
Линии Наска в Перу.
Линии Наска - это необычное образование белых линий на земле, которые можно увидеть только с воздуха, когда совершаешь полет над пустыней южного Перу. Это древнее таинственное место изобилует гигантскими фигурами трапеций, прямоугольников, треугольников и вихрей, которые можно увидеть только с приличной высоты. Всего на данный момент были обнаружены изображения 70 животных, растений и 300 геометрических фигур. Цель этих линий до сих пор неизвестна.
Археологи подсчитали, что линии Наска были созданы индейцами Наска между 500 г. до н.э. и 700 г. н.э. Таким образом, эти древние рисунки остаются нетронутыми в течение 2000 лет.
5. Гёбекли-Тепе
Гёбекли-Тепе
Гёбекли-Тепе является старейшим археологическим памятником в мире, расположенным в Турции. Эта конструкция показала всем художественное мастерство людей каменного века, живших около 11000 лет назад. Для строительства этой конструкции использовались известняковые колонны весом от 15 до 22 тонн, которые были вырублены из огромных блоков камней.
Археологи обнаружили 200 огромных столбов во время экспедиции. Это сооружение считается местом общественных собраний или храмом древних людей. Данное открытие помогло археологам изучить неолитическую культуру.
6. Терракотовая армия
Терракотовая армия
В 1974 году группа археологов в Сиане, Китай, сделала величайшее открытие, связанное с похоронами: терракотовую армию. Они обнаружили тысячи глиняных солдат, похороненных рядом с могилой императора Цинь Шихуаньди, который был первым императором Китая. Глиняные солдаты были похоронены вместе с ним для защиты от потусторонних сил после смерти. Этот древний комплекс имеет возраст около 2200 лет.
Внутри этого археологического памятника можно увидеть четыре основных ямы. Три из них «заполнены» терракотовой армией и оружием, а четвертая остается пустой. Многие части комплекса и гробницы Цинь Шихуаньди до сих пор остаются нераскопанными.
7. Статуи моаи, остров Пасхи
Статуи моаи, остров Пасхи
Статуи «моаи» являются одним из самых загадочных археологических открытий, когда-либо сделанных в истории, а также главной достопримечательностью чилийского острова Пасхи в Тихом океане. Они были вырезаны из камня древними людьми Рапа-Нуи между 1300 и 1500 годами нашей эры.
Всего на острове есть 288 статуй, расположенных на каменных платформах. Они имеют высоту 4 метра и вес до 80 тонн. Люди культуры рапа-нуи использовали камни из потухшего вулкана острова, чтобы вырезать эти статуи. Их D-образное основание позволяло перемещать даже столь монументальные сооружения с помощью крепких канатов.
8. Стоунхендж
Стоунхендж
Стоунхендж - доисторический 5000-летний памятник, расположенный возле города Солсбери в Англии. Этот памятник состоял из множества маленьких и больших камней, установленных по кругу. Самый большой камень имеет высоту 10 метров и весит до 25 тонн. Фактическая цель Стоунхенджа до сих пор неизвестна.
Стоунхендж был построен между 3000 г. до н.э. и 2000 г. до н.э. Для его создания неолитические строители доставили огромные камни с холмов Пресели, в 100 километрах от этого загадочного памятника. Считается, что 240 человек погибли в этом районе во время строительства.
9. Пирамиды Гизы
Пирамиды - это величайшие древние сооружения, когда-либо виденные на Земле. Хотя многие цивилизации строили пирамиды, египетские пирамиды являются уникальными, с которыми вряд ли может сравниться что либо еще. Великая пирамида Гизы всегда остается в списке великих чудес древнего мира. Предполагается, что египтяне начали строить пирамиды в 2700 году до нашей эры, в основном в качестве гробницы для хранения королевских тел, называемых мумиями.
«Великая пирамида» Хеопса - самая старая и самая высокая пирамида Египта, имеющая высоту 140 метров. Потребовалось почти 20 лет, чтобы завершить ее строительство, для которого были использованы миллионы известняковых камней. Внутренняя часть пирамид — настоящий склад бесценных сокровищ и мумий. Стены пирамид также украшены красивыми картинами и резьбой.
10. Атлантида
Затерянный город Атлантида - пожалуй, самое загадочное археологическое открытие в истории (но так и не сделанное до сих пор). Платон в 360 г. до н.э. первым рассказал предположение об Атлантиде, затонувшей в океане. Исследователи с тех пор полагают, что сильное цунами, обрушившееся на город в 10-м тысячелетии до нашей эры, похоронило Атлантиду на дне океана. Но настоящая правда до сих пор неизвестна археологам.
Древние истории утверждали, что Атлантида была построена богом моря Посейдоном и находилась где-то в Атлантическом океане. Исследователи не смогли определить фактическое местоположение этого города до сегодняшнего дня.
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