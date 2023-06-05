Фантастические твари и где они обитают

Эти удивительные создания не просто редкие — увидеть их в естественной среде обитания можно лишь в одной-единственной точке планеты. Но ради такой встречи стоит отправиться даже на другой конец света.







Источник: nat-geo.ru



Филиппинский долгопят

Горная горилла

Квокка