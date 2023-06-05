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Фантастические твари и где они обитают

Эти удивительные создания не просто редкие — увидеть их в естественной среде обитания можно лишь в одной-единственной точке планеты. Но ради такой встречи стоит отправиться даже на другой конец света.

Фантастические твари и где они обитают

Источник: nat-geo.ru

Филиппинский долгопят


Долгопятом этого крошечного примата прозвали за слишком длинные для такого маленького тельца задние лапы. Он живёт в лесах на нескольких южных островах архипелага – например, на Бохоле, Самаре и Минданао.

Филиппинский долгопят

Долгопяты умеют поворачивать голову в разные стороны более чем на 180 градусов и делать большие глаза – это необходимо для успешной ночной охоты на насекомых, ящериц и даже небольших птиц. Увидеть зверьков вблизи можно в городке Корелла – в лесу, который находится в ведении Фонда филиппинских долгопятов. Обитает на Филиппинах.

Филиппинский долгопят

Горная горилла


Горные гориллы не приживаются в неволе, так что единственная возможность увидеть этих обаятельных кинг-конгов – отправиться на трекинг, который организуют в Руанде, Уганде и Демократической Республике Конго.

Горная горилла

В природе осталось порядка 900 особей горных горилл, и число желающих наведаться к ним в гости растёт с каждым годом. Это позволяет африканским заповедникам и национальным паркам просить за пермит $400 в ДРК, $600 в Уганде и $1500 в Руанде – при том, что вблизи горилл разрешается находиться не больше часа.

Горная горилла

Лучшее место для трекинга в Руанде – Национальный парк вулканов

Горная горилла

Квокка


В рейтинге самых мимимишных зверушек квокка занимает одно из первых мест. Всё дело в милой улыбке, благодаря которой квокке часто – и ошибочно – приписывают весёлый нрав и позитивный жизненный настрой.

Квокка
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Этот родственник кенгуру живёт только в Западной Австралии, и даже там далеко не везде — встретить его можно лишь в буше и на болотах островков Роттнест и Балд. И лучше смотреть на квокк издалека — эти милые создания умеют кусаться и пребольно царапаются задними лапами.

Квокка

К тому же властями Австралии установлен штраф в AUD$300 каждому, кто всё же решится к ним прикоснуться и будет пойман. Обитает в Австралии.

Квокка и великий теннисист Роджет Федерер:

Квокка и великий теннисист Роджет Федерер

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Фантастические твари и где они обитают

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