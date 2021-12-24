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Зачем я кладу шипучие таблетки в унитаз и как это помогает здоровью!

Зачем я кладу шипучие таблетки в унитаз и как это помогает здоровью!

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Никогда бы не догадалась, что шипучие таблетки действуют подобным образом. Зачем тогда их выписывают людям, и даже детям? 
 
А вот для других целей эти таблетки подходят, как нельзя кстати. Просто поразительный эффект.
 
 
А данный лайфхак я подсмотрела у своей тети, когда приехала к ней в гости. Зайдя в дом, я почувствовала, что заболеваю. Осень, сезон вирусных инфекций, а потому попросила таблетку аспирина. 
 
Аспирин был у тети, но к сожалению, с истекшим сроком годности. И она дала мне другие таблетки - старую добрую ацетилсалициловую кислоту и парацетамол. После этого я стала чувствовать гораздо лучше.
 
А просроченные шипучие лекарственные средства она кинула… в унитаз. Я сначала подумала, что просто выбросила, но нет. Говорит, посмотришь, что произойдет. 
 
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Надо сказать, что в поселке, где мы живем, вода очень плохого качества. И наши хозяйки постоянно борются с налетом на сантехнике. Это просто мучение какое-то!
 
И вот, через 10 минут, мы заглянули в унитаз, он блестел так, будто бы только что из магазина! Я обомлела. 
 
Вернувшись домой, я тоже решила повторить трюк и кинула одну таблетку шипучего аспирина в унитаз, мало надеясь на успех. 
 
Однако, через десять минут мой унитаз сверкал чистотой и белизной, ни следа от налета и ржавчины, с которыми я боролась ежедневно.
 
 
Средство, для чистки унитазов - супер. Но в аптеках то его продают не для этого. Потому у меня остался некий осадок недоумения. 

 

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