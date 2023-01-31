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5 лучших продуктов для очистки сосудов от холестерина. Обратите внимание!

Мы публикуем список продуктов питания, наиболее эффективных как для профилактики, так и в том случае, если проблема уже имеется.

5 лучших продуктов для очистки сосудов от холестерина. Обратите внимание!

1. Гранат


В 2005 году в официальном журнале Национальной академии наук США были опубликованы данные, что этот гранат содержит большое количество полифенолов, витамина С и ненасыщенных жирных кислот, которые влияют на выработку оксида азота. Это вещество улучшает проходимость кровеносных сосудов, что увеличивает кровообращение в организме, и предотвращает образование тромбов.

2. Чеснок


Чеснок — один из самых доступных и удобных способов очищения артерий. По данным исследований, проведенных в Германии, регулярное употребление чеснока в пищу снижает уровень плохого холестерина, предотвращает уплотнение аорты и нормализует работу сердца, что очень важно для пожилых людей.

3. Лосось


Лосось — вкусная и эффективная профилактика атеросклероза сосудов. Мясо этой рыбы содержит омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, препятствуют отложению холестериновых бляшек в сосудах.

4. Куркума


Этот замечательный продукт защитит ваши сосуды. В этой куркуме содержится куркумин — полезное вещество, оздоравливающий весь организм, в том числе снижающий риск воспаления кровеносных сосудов.

5. Оливковое масло


Оливковое масло — богатый источник антиоксидантов и мононенасыщенных жиров, снижающих уровень вредного холестерина и повышающих уровень хорошего. Регулярное употребление поможет избежать склероза кровеносных сосудов и тромбоза, что в свою очередь снижает риск возникновения инфаркта.

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5 лучших продуктов для очистки сосудов от холестерина. Обратите внимание!

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5 лучших продуктов для очистки сосудов от холестерина. Обратите внимание!Подписаться на мой Instagram
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