Как добиться мощного куста и пышного цветения гортензии

Гортензия может вырасти в пышный, красивейший куст с развитыми побегами, но за ней нужно правильно ухаживать. Высаживайте гортензию на своём участке — и она превратит его в райский уголок!







Гортензию следует сажать в правильном месте на участке. Если у вас жаркое лето, выбирайте полутень. Если нет, то сажайте на открытом пространстве без тени. Гортензия не будет пышно цвести в абсолютной тени.







Грунт для гортензии должен быть рыхлым и слегка кислым. Это будет способствовать развитию корневой системы. Также важно следить за влажностью почвы и воздуха. Если влаги будет достаточно, то цветы раньше раскроются и будут дольше держаться.







Гортензию желательно сажать в центре других цветов (например, петунии), чтобы они оттягивали на себя излишки влаги, но в то же время не забирали её полностью (грунт быстро не пересыхает). Однако нежелательно высаживать газон вокруг гортензии — он заберёт много влаги и питательных веществ.







Конечно же, гортензии, как и любые другие цветы, нуждаются в подкормках, но в меру. Можно взять обычное комплексное удобрение для гортензии и подкармливать по инструкции на упаковке. А чтобы побеги были мощные, гортензии нужны периодические обрезки, чтобы куст рос и развивался!





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