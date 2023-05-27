Раствор, кипяток и духовка: 7 способов для быстрой очистки грецких орехов от скорлупы

Если знать как, то избавиться от скорлупы совсем не сложно
Грецкий орех - полезный продукт, который должен входить в ежедневный рацион каждого человека. Единственный его минус - скорлупа, из которой не так-то просто извлечь заветные ядрышки. Ловите эффективные лайфхаки, чтобы быстро и без проблем очистить орешки.
Вам пригодится нож, пассатижи, орехокол, молоток, кипяток, специальный рассол или воздействие высоких температур. Рассмотрим более детально каждый способ.
1. Нож
Вставьте нож между скорлупками и прокрутите / Фото: 1.bp.blogspot.com
Если у вас еще свежие орехи, сперва нужно избавиться от зеленой оболочки. Далее оставьте продукт в темном и сухом помещении, чтобы скорлупа обсохла. Затем приступайте к извлечению ядрышек. Использование ножа - один из самых простых и действенных методов. Разверните орех острым кончиком вверх и вставьте лезвие небольшого ножа между двумя скорлупками. Крепко держите продукт и проверните лезвие, чтобы оболочка раскололась напополам. Аккуратно достаньте целые ядрышки, поддев их ножом. Во время процесса будьте бдительны, чтобы не нанести себе травму.
2. Пассатижи
Пассатижи хорошо использовать для орешков небольшого размера / Фото: silaorekha.ru
Многофункциональный слесарно-монтажный инструмент также придет на помощь с орешками. Единственный недостаток - вряд ли ядрышки удастся сохранить целыми. Поместите орех в пассатижи и зажмите. Скорлупка треснет и можно будет с легкостью достать ядра.
3. Орехокол
Орехокол - самый оптимальный способ для извлечения целых ядрышек / Фото: promenu.ua
Пожалуй, самый простой способ извлечь полезные ядрышки - воспользоваться специально созданным для этой цели инструментом. Принцип действия орехокола: плотно зажмите орех в зубцах устройства и нажмите на ручки. Плод расколется и вы сможете наслаждаться лакомством. Основное преимущество этого способа - скорлупа надежно фиксируется и не разлетается во все стороны. Аккуратно нажимая на орехокол, ядра останутся неповрежденными.
4. Духовка
Под воздействием высоких температур жесткая кожура смягчается / Фото: expert-byt.ru
Если перед чисткой хорошенько разогреть орехи, то их будет намного проще освободить из скорлупы. Нагрейте духовку до 180-200 градусов и насыпьте орешки на противень. Подогревайте продукты в течение 15-20 минут. Далее достаньте орешки и дайте им остыть. После тепловой обработки скорлупа становится довольно хрупкой и вы можете расколоть ее любым удобным инструментом.
5. Кипяток
Окуните орехи в кипяток на 30 минут, чтобы легче удалить скорлупу / Фото: vzsar.ru
Еще один метод воздействия на твердую скорлупу при помощи повышенных температур. Кипяток помогает настолько смягчить оболочку, что после этого снять ее можно будет даже обычной вилкой. Окуните орешки в кипящую воду на 30 минут. После этого остудите их, отыщите небольшое отверстие в скорлупе, подденьте ее и проверните вилкой или ножом. Такой метод позволят беспрепятственно избавиться и от перегородки, чтобы вы с легкостью могли достать идеально целые ядрышки.
6. Рассол
Соль размягчит скорлупу даже без кипячения / Фото: image.newsru.com
Нестандартный, однако действенный способ. Цель - размягчить скорлупу без кипячения при помощи специального рассола. Вам понадобится 1 л воды и 2 ст.л. каменной соли. Соедините ингредиенты и размешивайте соль пока она полностью не растворится. Далее замочите орехи в растворе на 30-40 минут. Спустя отведенное время достаньте плоды и обсушите на ткани или бумаге. Затем разделите скорлупки при помощи ножа. Если необходимо, дополнительно просушите ядрышки.
7. Молоток
У дедовского метода с молотком есть множество недостатков / Фото: i.pinimg.com
Спору нет, это самый распространенный инструмент для колки орехов. Да, он эффективен, но минусов гораздо больше, чем плюсов. Во-первых, во время удара скорлупа разлетается во все стороны и потом приходится устраивать еще и уборку. Во-вторых, сохранить цельность ядер довольно проблематично, поскольку молоток не щадит никого. Именно поэтому лучше использовать один из вышеуказанных методов.
Нужно ли мыть орехи?
Перед извлечением ядрышек орехи обязательно нужно помыть / Фото: i.pinimg.com
Возможно, вы сейчас удивитесь, но орехи нужно мыть. Непременно очищайте скорлупу и домашних, и покупных продуктов, чтобы после ее вскрытия вредные микроорганизмы не попали на ядра, а затем и в ваш организм.
Для дезинфекции достаточно окунуть орехи в кипяченую воду на 30 минут либо поместить в водно-содовый раствор (на 1 л воды 1 ст.л. соды) на пару минут. Затем промойте продукт холодной водой и просушите.
Сами ядра обрабатывать кипятком нельзя, поскольку они размякнут. Первый способ: налейте в емкость теплой воды и высыпьте ядрышки. Затем каждую сердцевину вынимайте ложкой с дырочками и выкладывайте на полотенце для сушки. Сливать воду не стоит, поскольку так все загрязнения снова окажутся на ядрах. Второй вариант - промойте орехи в водно-солевом растворе (на 1 л воды 1 ч.л. соли). Такой способ поможет не только продезинфицировать ядрышки, но и придаст им более насыщенный вкус.
Сушим орехи
Недосушенные орехи быстрее портятся и покрываются плесенью / Фото: orehovod.com
Мало просто помыть и продезинфицировать орехи, важно их правильно высушить. Под воздействием влаги сердцевинки будут плесневеть и портиться, в то время как сухие плоды можно хранить довольно долго.
1. Разложите ядрышки на противне и поместите их в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Каждые 5 минут перемешивайте орехи, всего будет достаточно 10-15 минут. Другой вариант - обжарка на сковороде без масла. В течение 7-10 минут помешивайте орешки, чтобы они тщательно прожарились и обсохли со всех сторон.
2. Неочищенные плоды также требуют сушки, однако более длительной. Поместите орехи в скорлупе в духовку при 100 градусах на час-два.
3. Если же вы не торопитесь и в запасе есть 48 часов, а в доме тепло, высушить орехи можно и естественным способом. Разложите их на полотенце и оставьте на двое суток.
Если орехи еще свежие, избавляться нужно от обеих скорлупок / Фото: rastenijainfo.ru
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