Раствор, кипяток и духовка: 7 способов для быстрой очистки грецких орехов от скорлупы

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Если знать как, то избавиться от скорлупы совсем не сложно

Грецкий орех - полезный продукт, который должен входить в ежедневный рацион каждого человека



Грецкий орех - полезный продукт, который должен входить в ежедневный рацион каждого человека . Единственный его минус - скорлупа, из которой не так-то просто извлечь заветные ядрышки. Ловите эффективные лайфхаки, чтобы быстро и без проблем очистить орешки.

1. Нож

Вставьте нож между скорлупками и прокрутите / Фото: 1.bp.blogspot.com

2. Пассатижи

Пассатижи хорошо использовать для орешков небольшого размера / Фото: silaorekha.ru

3. Орехокол

Орехокол - самый оптимальный способ для извлечения целых ядрышек / Фото: promenu.ua

4. Духовка

Под воздействием высоких температур жесткая кожура смягчается / Фото: expert-byt.ru

5. Кипяток

Окуните орехи в кипяток на 30 минут, чтобы легче удалить скорлупу / Фото: vzsar.ru

6. Рассол

Соль размягчит скорлупу даже без кипячения / Фото: image.newsru.com

7. Молоток

У дедовского метода с молотком есть множество недостатков / Фото: i.pinimg.com

Нужно ли мыть орехи?

Перед извлечением ядрышек орехи обязательно нужно помыть / Фото: i.pinimg.com

Сушим орехи

Недосушенные орехи быстрее портятся и покрываются плесенью / Фото: orehovod.com

Если орехи еще свежие, избавляться нужно от обеих скорлупок / Фото: rastenijainfo.ru