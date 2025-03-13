Семь способов моментально зарядиться энергией

Всё в мире есть энергия и всё живое в мире нуждается в энергии. Энергия не может быть создана и не может быть уничтожена, поскольку она равномерно присутствует во всех местах и все время постоянно переходит из одного состояния в другое.



В природе все сбалансировано, и человек, живущий правильно, в гармонии с собой и с окружающим миром, расходует и получает энергию пропорционально.

1. Солнечный свет

2. В холодной воде исцеление и бодрость духа

3. Смех лучшее лекарство

4. Аромат жасмина

5. Без воды нет жизни

6. Шоколад лечит печаль

7. Доброта — источник внутренней энергии