Семь способов моментально зарядиться энергией

Всё в мире есть энергия и всё живое в мире нуждается в энергии. Энергия не может быть создана и не может быть уничтожена, поскольку она равномерно присутствует во всех местах и все время постоянно переходит из одного состояния в другое.
В природе все сбалансировано, и человек, живущий правильно, в гармонии с собой и с окружающим миром, расходует и получает энергию пропорционально.
Мы часто пытаемся найти способ зарядиться энергией, забывая порой, что тратим мы ее совсем уж понапрасну. Каждый из нас ощущает на себе напряжение повседневной жизни, стрессы, недосып, неправильное и некачественное питание, перегруженность на работе и чересчур большое время , проведенное с электронными гаджетами. И при всем при этом, не желаем менять что либо, мы ищем способы черпать откуда-то жизненную энергию. По большому счету отказ от вредных привычек и изменение своей жизни дает много энергии, и улучшает качество жизни, а сейчас мы предлагаем семь правил, воспользовавшись которыми, можно почувствовать бодрость и прилив жизненных сил.
1. Солнечный свет
Солнечный свет дарит энергию всему живому на земле, без солнца невозможно представить себе жизнь. Солнечный свет заряжает энергией всё, что попадает в его лучи, поскольку солнечная энергия это мощная энергия самого космоса, питающая и пронизывающая все вокруг.
Солнечные лучи это потоки энергии способные порой творить чудеса с нашим организмом. Под действием солнечного света в организме человека вырабатывается множество полезных и нужных для функционирования веществ. Всем известно, что солнечные лучи образуют в коже биологически активные соединения, способствуют повышению витамина D.
Нет ничего лучше и полезнее с утра, сразу после пробуждения, окунуться в лучи яркого теплого света. Солнечный свет питает организм не только энергией, но и теплом, стимулируют организмы к пробуждению и работе, дарит море позитивных эмоций. Погружение в солнечный свет отлично заряжает энергией, улучшает настроение, дает прилив сил. Еще лучше и полезнее перед началом работы совершить небольшую прогулку, оставив мысли о проблемах и заботах и полностью погрузиться в солнечный свет.
Для тех же, кто занимается на работе умственным трудом, рекомендуется размещать свои рабочие места рядом с окном, где в яркий солнечный день солнечные лучи станут нескончаемым источником энергии и помогут выполнять работу быстро и качественно. Ученые утверждают, что это позволит увеличить внимание и производительность человека минимум в два раза. Вообще нужно стараться использовать в светлое время суток по максимуму, а важные дела лучше перенести на вечер.
2. В холодной воде исцеление и бодрость духа
Наши предки давно прекрасно знали, что перепады температур способствуют не только закаливанию организма, но и стимулируют все процессы в нашем организме, повышают бодрость духа и хорошее самочувствие. Обливание холодной и горячей водой отлично стимулирует все защитные силы организма. Такие перепады температур способен обеспечить контрастный душ.
Контрастный душ прекрасный способ задействовать резервные силы организма и усилить обменные процессы. Холодный душ заставляет организм функционировать правильно, а усиление кровообращения способствует улучшению питания всех тканей и органов. Контрастный душ стимулирует еще и работу мозга, улучшает настроение, и человек чувствует бодрость и прилив энергии.
Многих пугает процедура принятия контрастного душа, поскольку они думают, что контрастный душ это по большей степени обливание холодной водой. Именно здесь кроется ошибочные представления о правильности принятия контрастного душа. На самом деле обливание холодной водой в контрастном душе идет после прогрева организма теплой водой.
Сначала нужно разогреть организм теплой водой, а потом делать обливание холодной водой. Чередуя холодную воду с теплой, заканчивать контрастный душ нужно опять же теплой водой. Можно даже упростить процедуру контрастного душа, просто ополоснувшись в течение 30 секунд холодной водой после принятия горячего душа. Это освежит и придаст бодрости.
3. Смех лучшее лекарство
Всем с раннего детства известно, что позитивное настроение это не только источник бодрости и энергии, но и отличный помощник в борьбе со стрессами, проблемами и болезнями. Смех улучшает качество жизни, делает ее проще и легче, способствует укреплению здоровья и обеспечивает долголетие. Порой позитивный настрой намного эффективнее таблеток и пилюль.
Народная поговорка не просто так утверждает: смех — лучшее лекарство! И это правда. Исследования показали, что смех повышает уровень эндорфинов и уменьшает воздействие стресса. Чем больше мы смеемся, тем лучше мы себя чувствуем, ведь смех рождает бодрость, а пять минут смеха способны заменить сорока минутный отдых. Чтобы провести предстоящий день бодро и продуктивно, смейтесь с самого утра, улучшайте настроение себе и окружающим. Если воспринимать все позитивно сразу трудно, научитесь просто улыбаться, себе и окружающим, и в ответ от других вы также начнете получать улыбки.
Смех не только повышает настроение, дает заряд бодрости, но и улучшает качество жизни, помогая легче проходить сложные ситуации, и увеличивает значительно продолжительность жизни. Во время смеха задействуются множество мышц , расслабляя как ни странно, весь организм . Очень часто мы держим множество проблем внутри себя, создавая тем самым напряжение во всем теле, затрачивая при этом много энергии . А напряжение, как известно, причина всех болезней. Смех способствует ослаблению и снятию напряжения, и увеличивает нашу энергетику, прибавляя сил для других дел.
4. Аромат жасмина
Запахи и ароматы способны оказывать воздействие на организм человека. Есть даже целая наука — ароматерапия, изучающая данную сферу. Ароматерапия, пожалуй, самый приятный вид лечения и воздействия на человека, оказывающее удивительное, почти магическое действие. Одним из наиболее эффективных средства воздействия на организм в ароматерапии принято считать использование жасмина. Особые свойства эфира этого растения одновременно влияют на физическое, эмоциональное энергетическое состояние.
Цветки жасмина обладают невероятным, удивительным и неповторимым запахом, который никого не может оставить равнодушным. Жасмин хорошо воздействует на нервную систему, его используют при лечении неврозов и снятии стрессов. Запах жасмина бодрит и заряжает энергией. Существует множество видов духов с ароматом жасмина. Хочешь ощутить прилив жизненных сил — смени духи!
5. Без воды нет жизни
Вода очень важна для нашего организма, это основа всех процессов протекающих в организме. Вода, точно также как и пища, во время усваивания способна вырабатывать энергию. Если клетки организма получают достаточное количество воды, они производят свою работу максимально эффективно и постоянно заряжаются. При недостаточном количестве воды, клетки начинают отдавать энергию и общий уровень энергии организма начинает падать. Вода главная составляющая клеток в организме, ведь клетки состоят на 80% из воды.
Вода — незаменимый компонент, ведь она помогает поддержать здоровье и освежает. Часто причиной падения энергии организма и ухудшения самочувствия, является зашлакованность организма. Вода лучше всего очищает наш организм и прекрасно выводит шлаки из организма. При ухудшении самочувствия и падении уровня энергии нужно обеспечивать организм достаточным количеством воды.
Чай, кофе и соки не могут заменить чистую воду, а для клеток организма нужна именно чистая вода. А для того чтобы чистая вода попадала максимально быстро в клетке, нужно пить талую воду. Талая вода это самая чистая высококачественная вода, которая не содержит хлориды соли и вредные вещества и соединения. Приготовить такую воду в домашних условиях легко и доступно для любого, кто хочет быть здоровым и энергичным.
6. Шоколад лечит печаль
Многие считают, что шоколад это самый вкусный и простой источник энергии. И это тоже правда. В шоколаде много сахара и жиров, а это основные поставщики энергии для организма. Для нормальной работы мышц и нервной системы необходимы магний и калий, которые также содержится в шоколаде. Шоколад хорошо и быстро восполняет потерю энергии. Ведь не зря его так любят дети и спортсмены, которые тратят огромное количество энергии и нуждаются в быстром её пополнении.
Шоколад хороший источник радости он прекрасно создает ощущение комфорта, поднимает настроение и помогает снять стресс. Шоколад бодрит и повышает работоспособность, шоколад драгоценный источник энергии и хорошего самочувствия. Он прекрасно восстанавливает силы. А тех, кто беспокоится за свои зубы, ученые успокаивают: шоколад не разрушает зубы, как принято считать. В нем содержатся вещества, которые не позволяют бактериям размножаться в ротовой полости и разрушать зубную эмаль. Однако во все нужно знать меру. Поэтому, периодически просто необходимо побаловать себя любимым шоколадом. Этот продукт повысит уровень глюкозы в крови, в итоге можно почувствовать удовлетворение и прилив энергии.
7. Доброта — источник внутренней энергии
Все вокруг подчиняется закону сохранения энергии. Если приоритетным в жизни является только потребление, то соответственно за это нужно будет отдавать определенное количество энергии. И напортив, отдавая энергию другим, можно получить ее в ответ.
К нам возвращается всё, что мы отдаем в окружающий нас мир, и добро и зло. И намного разумнее отдавать в этот мир только хорошее, ведь получить обратно можно намного больше. Но здесь важно понять одну вещь: обмен энергиями (отдача энергии в мир и получение ее обратно) возможет только при искреннем отношении. Нельзя отдать и получить что-то, делая это не искренне.
Хотите получать много энергии, учитесь быть добрыми, живите в доброте, совершайте добрые дела. Доброта — источник внутренней энергии, она очень здорово наполняет нас позитивом и внутренней энергией. Она как магнит начинает притягивать в нашу жизнь все хорошее. Ведь каждый знает, что после бескорыстной помощи другим, потом ощущается душевный подъём и прилив энергии. Если вы ищете насыщение внутренней энергией, то вот вам главный совет — делайте добрые дела. Если не знаете, как поступить, выбирайте из всех вариантов самый добрый. Добро всегда возвращается к вам! Причём происходит это именно в тот момент, когда вам это особенно нужно
Надеемся, наши советы помогут найти источник восполнения и приумножения внутренней энергии. А если у вас есть свои действенные методы, то можете поделиться ими с другими в комментариях.
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