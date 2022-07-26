Ошибки, которые мы допускаем при мульчировании

О пользе мульчи знают многие. Она сохраняет влагу, уберегает корни растений от перегрева и воздействия низких температур, подавляет рост сорняков и т.д.



Но мульчирование может иметь обратный эффект, если применять прием неправильно. Расскажем о главных ошибках.

Переувлажнение, накопление сорняков и патогенов, замедление роста и даже гибель растений – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за ошибок с внесением мульчи. Мы отобрали десять самых распространенных.



Ошибка №1: неправильные сроки мульчирования

Ошибка №2: оставление прошлогодней мульчи

Ошибка №3: мульчирование всходов и низкорослой рассады

Ошибка №4: мульчирование без рыхления

Ошибка №5: слишком тонкий или толстый слой мульчи

Ошибка №6: неправильный состав мульчи

Ошибка №7: мульчирование растения, а не почвы

Ошибка №8: переувлажнение

Ошибка №9: мульчирование весной неподходящими материалами

Ошибка№10: неправильное использование сорняков

Для каждой операции в саду или на грядке есть свое время, в том числе и для мульчирования. Обычно его проводят весной и осенью. В самую красивую пору года и летом мульча препятствует росту сорняков.Но укладывать ее нужно, когда земля прогреется. Если это сделать слишком рано, почва еще не успеет полностью растаять (при суровой зиме она промерзает достаточно глубоко), а ее микрофлора – проснуться. В результате развитие растений замедляется, из-за повышенной влажности грунта они даже могут загнить.Поэтому не стоит мульчировать землю сразу после схода снега. Дождитесь, когда появятся первые однолетние сорняки, прополите их и покройте почву мульчей.Осенью мульчирование проводят, чтобы помочь растениям пережить зиму.Укрытые под слоем мульчи, они защищены от сильных морозов и непогоды. Если затянуть со сроками, земля может промерзнуть, и пользы от такого приема будет мало. К тому же осеннее мульчирование еще продлевает время бодрствования микрофлоры.Весной прошлогоднюю мульчу, которая защищала растения зимой, стоит заменить на новую, даже если она не полностью перегнила. Ведь в таком укрывном материале за это время могли поселиться вредители и возбудители всевозможных грибковых и вирусных заболеваний. Поэтому огород или клумбу нужно освободить от старого покрытия, а остатки прежней мульчи сжечь.Убрать старую мульчу нужно еще и потому, что она мешает прогреванию почвы. Когда исчезнет опасность заморозков, от нее следует избавиться и на луковичных растениях (нарциссах, тюльпанах, крокусах и т.п.). Ведь под слоем мульчи их молодым побегам будет не хватать солнца, из-за чего они могут расти бледными и хилыми.Весной нужно освободить от укрытия и многолетние растения, чтобы они не загнили под ним.Мульчирование, как известно, препятствует росту сорняков. Поэтому некоторые огородники, чтобы избежать малоприятных прополок, спешат с укрытием мульчей только что пересаженной в землю рассады или показавшихся всходов.Такая «защита» от сорной растительности угнетающе действует не только на нее, но и на высаженные недавно культуры, т.к. закрывает их от света. Поэтому лучше подождать, пока рассада и всходы окрепнут и подрастут (на 5-10 см), а потом уже их мульчировать.Мульча благоприятно воздействует на почву: улучшает ее структуру, питает, защищает от эрозии и т.д. Помогает мульчирование поддерживать и рыхлость грунта, благодаря чему к корням растений поступает воздух.Но надо помнить, что после зимы, полива и дождей на почве образуется плотная корка. Если забыть ее подрыхлить перед укладкой мульчи, то появятся проблемы с развитием растений, да и вода будет плохо впитываться. А переувлажнение опасно возникновением грибковых заболеваний.Поэтому обязательно перед тем как замульчировать посадки, подрыхлите почву на них.Влияет на качество мульчирования и толщина его слоя. Если он будет слишком тонким, эффекта от такой мульчи не будет, т.к. через него легко пробьются сорняки, а влага будет быстро испаряться. Толстый же слой приведет к загниванию.Поэтому оптимальная толщина слоя – 3-7 см. Причем на тяжелых почвах достаточно уложить мульчу в 3 см толщиной, а на легких – в 6-7 см.Для мульчирования применяют различные материалы: от скошенной газонной травы до измельченной коры или щебня. Некоторые виды мульчи лучше подходят одним растениям, другим же могут навредить. Так, голубика, рододендроны, гортензия лучше растут в кислой почве, поэтому им подойдет мульча из хвои и сосновой коры. Но от использования такого покрытия для других культур стоит воздержаться, т.к. высокая кислотность грунта будет плохо влиять на их развитие.Виноград и клубника, например, хорошо отзываются на мульчирование соломой, листвой, скошенной травой и компостом. Измельченная же щепа – не лучшее укрытие для зеленных культур, т.к. может привести к их увяданию.Поэтому при выборе материала для мульчирования учитывайте особенности каждой культуры. Универсальной мульчей считается газонная трава.Мульчей не следует «укутывать» растения, т.е. располагать ее слишком близко к их стеблям или стволам. Некоторым садоводам нравится сооружать вокруг деревьевцелые курганы из коры или другого мульчирующего материала. Возможно, это и красиво, но здоровья зеленому насаждению не прибавит, наоборот, может привести к загниванию его корневой системы и гибели.Такие курганы плохо пропускают воду и воздух, к тому же там находят себе убежище вредители и возбудители болезней. Поэтому не стоит увлекаться подобными сооружениями. Слой мульчи необходимо укладывать так, чтобы он не касался растений. Оставляйте вокруг них свободное пространство.Мульча предназначена, в том числе, и для задержания влаги, испарение которой происходит медленнее под ее слоем. Поэтому не стоит усердствовать с поливом мульчированных растений. Переизбыток влаги замедляет их рост или приводит к загниванию. Если вы допустили переувлажнение, то слой мульчи нужно снять.Ошибку совершают и те огородники, которые сперва мульчируют высаженную рассаду, а затем ее поливают. Последовательность действий должна быть обратной, иначе молодые растения могут быстро заболеть и погибнуть.Весной, когда растения особенно нуждаются в азоте, не стоит их мульчировать материалами, которые его не содержат или даже вытягивают из почвы, как свежие опилки, например. В соломе, прошлогодней листве, картоне нет этого важного для насаждений макроэлемента.А вот в скошенной траве, сорняках, зеленой листве он присутствует. Поэтому лучше воспользоваться ими или добавить их в нижний слой мульчи из другого материала.Один из самых доступных материалов для мульчирование – это выполотые сорняки. Перепревая, они удобряют почву полезными органическими веществами. Но если допустить ошибки при их использовании, можно не увидеть урожая.Мульчировать можно только теми сорняками, которые еще не зацвели. Иначе их семена рассеются и прорастут. Также их нужно предварительно хорошо высушить и лучше удалить корни, чтобы они не смогли «зацепиться» за сырую землю.Мульчирование значительно облегчает жизнь садовода. Но в любом деле хороша умеренность. Поэтому не стоит покрывать мульчей все свободное пространство, нужно оставить открытую почву для полезных насекомых, которые опыляют растения. Также нужно избегать использования одного вида мульчи. Полезнее будет чередовать разные материалы.