Ловцы змей: как в племени ирула освоили смертельно опасный промысел

Когда в цирке выступают укротители змей, зрители смотрят на них с замиранием сердца. Однако мало кто знает, что в Индии есть племя, которое специализируется на ловле очковых кобр, самых опасных змей на планете. Эти люди называют себя ирула, они с детства учатся охоте на пресмыкающихся, и знают все о том, как уберечься от змеиного укуса и как «доить» рептилий, чтобы собирать ценный яд!











В племени ирула охотятся все – от мала до велика. С детства малышей приучают к охоте на неядовитых змей, к восьми годам им уже позволяют ловить более опасных рептилий, а мальчишки лет 12-13 и вовсе сопровождают родителей, которые ищут норы кобр. Свои функции есть у каждого члена семьи: самая ответственная миссия – у мужчины, он ловит змею, но ему помогают дети и жена. Дети раскапывают вход в змеиную нору, а жена – следит, чтобы рептилия не сбежала через «черный ход».







Раньше ирула убивали змей, поскольку торговали змеиной кожей, но после официального запрета стали отлавливать рептилий, чтобы добывать их ценный яд. Змеи от подобных процедур не страдают: ирула сдают свою добычу в специальный кооператив, где змей помещают в глиняные кувшины и «доят» с регулярностью раз в семь дней. Яд получают благодаря тому, что змею заставляют укусить ткань, натянутую поверх стакана.

Яд стекает в емкость. За раз можно получить несколько миллиграммов смертельно опасного вещества. В дальнейшем его используют для производства сыворотки и болеутоляющих препаратов.Змей в кооперативе держат две-три недели, а после отпускают на волю. В редких случаях рептилий обрекают на жизнь в неволе до самой смерти. За день одна семья ирула может выловить около 15 кобр, так что кооператив работает очень успешно.Интересно, что сами ирула не доверяют сыворотке, изготовленной медиками. В случаях укусов они пьют специальный отвар из трав, приготовленный по старинному рецепту. Кроме того, этот отвар они регулярно дают детям, чтобы у них с маленького возраста вырабатывался иммунитет. Ирула уверяют, что средство действительно спасает от яда змей, поскольку благодаря его применению после укуса кобры выжил не один десяток местных жителей.Охотники на змей из племени ирула.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)