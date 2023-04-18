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Две хитрости, как сделать блинчики в дырочку


Две хитрости, как сделать блинчики в дырочку


Блинчики – любимое лакомство многих, особенно неравнодушны к ним дети. Существует много разных рецептов приготовления вкусных блинов, но можно пойти другим путем. Взять самые простые, стандартные ингредиенты и при помощи двух небольших хитростей приготовить идеальные тоненькие, ажурные блинки.

Чтобы приготовить идеальные тоненькие, ажурные блинки, достаточно знать две маленькие хитрости / Фото: vkusnogotovlu.ru

Чтобы приготовить идеальные тоненькие, ажурные блинки, достаточно знать две маленькие хитрости / Фото: vkusnogotovlu.ru

 

1. Что нужно взять


Секрет кроется не в том, что берется для теста, а в последовательности добавления ингредиентов / Фото: anilyuschenko.blogspot.com

Секрет кроется не в том, что берется для теста, а в последовательности добавления ингредиентов / Фото: anilyuschenko.blogspot.com

 

Следует сразу сказать, что секрет кроется не в том, что берется для теста, а в последовательности добавления ингредиентов. Сами же составляющие обычные:



    • молоко;







    • кефир;







    • мука;







    • яйца;







    • сода;







    • соль;







    • сахар;



  • растительное масло.


Нарушив обычный порядок продуктов, вы получите вкуснейшее блюдо / Фото: prolife.ru.com

Нарушив обычный порядок продуктов, вы получите вкуснейшее блюдо / Фото: prolife.ru.com

 

2. Первая хитрость


Вся фишка состоит в том, чтобы кефир предварительно подогреть / Фото: womaneday.ru

Вся фишка состоит в том, чтобы кефир предварительно подогреть / Фото: womaneday.ru

 

Многие хозяйки берут холодный кефир и замешивают тесто на блины. Вся фишка состоит в том, чтобы кефир предварительно подогреть. Нагревать нужно до состояния, когда сыворотка только-только от него отделяется и появляется пар. В подогретый кефир (один литр) нужно всыпать две ст. л. сахара, одну неполную ч. л. соли, ½ ч. л. соды и все хорошо размешать. В итоге кефир будет пениться, а его объем увеличиваться. Когда он холодный, такого результата нет.

3. Вторая хитрость


В кефир добавляем муку, яйца, молоко и растительное масло - тесто готово к выпеканию/ Фото: cookingfood.com.ua

В кефир добавляем муку, яйца, молоко и растительное масло - тесто готово к выпеканию/ Фото: cookingfood.com.ua

 
Готовые блинчики можно подать с вареньем, сгущенным молоком, тертой ягодой / Фото: baron.kz

Готовые блинчики можно подать с вареньем, сгущенным молоком, тертой ягодой / Фото: baron.kz

 

Обычно в кефир все добавляют сначала яйца. Но вместо них нужно сначала добавить муку, столько, чтобы тесто стало густым, как обычно его делают на оладьи. Только после этого в тесто добавляется три яйца. После размешивания туда вливается холодное молоко. Тесто становится более жидкой консистенции. Также вливаем растительное масло. Тесто готово, можно приступать к приготовлению блюда. Готовые блинчики можно подать с вареньем, сгущенным молоком, тертой ягодой. Вкус в любом случае удивительный.

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Две хитрости, как сделать блинчики в дырочку

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