Две хитрости, как сделать блинчики в дырочку

Чтобы приготовить идеальные тоненькие, ажурные блинки, достаточно знать две маленькие хитрости / Фото: vkusnogotovlu.ru

1. Что нужно взять

Секрет кроется не в том, что берется для теста, а в последовательности добавления ингредиентов / Фото: anilyuschenko.blogspot.com







молоко;















кефир;















мука;















яйца;















сода;















соль;















сахар;







растительное масло.



Нарушив обычный порядок продуктов, вы получите вкуснейшее блюдо / Фото: prolife.ru.com

2. Первая хитрость

Вся фишка состоит в том, чтобы кефир предварительно подогреть / Фото: womaneday.ru

3. Вторая хитрость

В кефир добавляем муку, яйца, молоко и растительное масло - тесто готово к выпеканию/ Фото: cookingfood.com.ua

Готовые блинчики можно подать с вареньем, сгущенным молоком, тертой ягодой / Фото: baron.kz