Культовые наряды, которые остались в наших воспоминаниях до сегодняшнего дня

За прошедшие годы мир кино предоставил нам развлечения, великолепные истории, яркие спектакли и незабываемые саундтреки. Невозможно представить нашу жизнь без фильмов. Благодаря им наш мир наполнился запоминающимися сценами и линиями, которые являются частью нашей повседневной жизни. И не только это: фильмы также оставили нам одежду, которая стала символом в поп-культуре, а некоторая из них даже стала модной одеждой для повседневного использования. Мы подготовили список из 12 предметов одежды, которые прославили мир кино и которые, безусловно, узнают все наши читатели в мгновение ока.











1. Желтый костюм Брюса Ли. Желтый костюм Умы Турман в фильме «Убить Билла» , который стал иконой фильма, на самом деле является данью уважения Брюсу Ли, который носил аналогичный костюм в фильме «Игра смерти».







2. Костюм, шляпа и солнцезащитные очки Братьев Блюз. В 1980 году фильм комического и музыкального дуэта «Братья Блюз» , снятый Джоном Белуши и Дэном Эйкройдом, начал путешествие, которое превратит его в культовый фильм. Джон и Дэн носили наряды, которые на тот момент считались устаревшими. Однако, добавив темные очки и их сумасшедший, мятежный характер, они сделали их частью современного рок-мира. Мы, конечно, имеем в виду черный костюм, шляпу и темные очки, которые сейчас считаются классическими.







3. Толстовка Танец-вспышка. Танец-вспышка рассказывает историю молодой женщины из рабочего класса, мечтающей стать танцовщицей. Фильм стал успешным как благодаря великолепной музыке, так и благодаря истории любви. Открывающая плечо толстовка Дженнифер Билс стала настолько популярной среди молодых женщин и подростков того времени, что стала непреходящей тенденцией.







4. Костюм Охотников за привидениями. Одним из величайших успехов 1980-х годов были «Охотники за привидениями» , автором которых был один из главных героев, Дэн Эйкройд, о котором мы упоминали ранее, который был членом «Братьев Блюз». Тематическая песня фильма стала популярным хитом, и одежда, которую носят охотники за привидениями, также стала популярной. Логотип команды с призраком, перечеркнутым красной полосой, стал настолько популярным, что молодые люди носили его на футболках и толстовках.







5. Куртка Лучший стрелок. Еще один классический фильм 80-х годов «Лучший стрелок». Одна из песен на саундтреке «Take My Breath Away» стала одной из самых знаменитых медленных песен десятилетия, и вместе с фильмом они оба стали классикой. Персонаж Тома Круза превратил его солнцезащитные очки и куртку в легендарный наряд.







6. Пальто и шляпа Хамфри Богарта из Касабланки. Касабланка, несомненно, является одной из величайших фильмов всех времен, и невозможно говорить об истории кино, не упоминая ее. И это еще не все:плащ и шляпа Хамфри Богарта стали единым целым с ним: очень трудно думать об этой одежде без образа актера.







7. Белое платье Мэрилин Монро в Зуд седьмого года. Мэрилин Монро — одна из самых знаковых женщин в истории кино. Помимо ее таланта актрисы, ее образ ознаменовал эпоху. Стройная, утонченная фигура, которую Голливуд привык видеть через своих звезд женского пола, навсегда изменилась после Мэрилин. Невозможно говорить о ней, не вспомнив знаменитую сцену из Зуд седьмого года, в которой ее белое платье было поднято и оставило ее ноги открытыми. Это, пожалуй, одна из самых знаковых сцен в истории кино.







8. Кожаная куртка Брэда Питта в Бойцовском клубе. Бойцовский клуб рассказал странную, жестокую историю, полную черного юмора. В то время это был успех, и с годами он получил статус современной классики. Характер Брэда Питта был символом лидерства, чувственности, смелости и бунта. Выбор гардероба для этого персонажа мог быть сложной задачей для дизайнеров, но они явно поняли что от них хотят, добавив ему куртку.







9. Платок и солнечные очки Сьюзан Сарандон от Тельмы и Луизы. Тельма и Луиза были одним из величайших успехов 1990-х годов. Фильм считался важным символом, и многие женщины видели в главных героях представление о женщине нового типа, которая восстала против подчинения и жестокости. Помимо интерпретаций, тот факт, что оба персонажа стали иконами кино, а шарф и очки Луизы заняли свое место в нашем списке.







10. Платье принцессы Леи из «Звездных войн. Эпизод IV — Новая надежда». Конечно, этот список не мог исключить этот классический наряд. Принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер — один из самых любимых и запоминающихся персонажей этой классической научной фантастики. Ее особенная прическа и ее белое платье, без сомнения, являются настоящими современными символами.







11. Фиолетовый костюм Джокера из Бэтмена: Темный рыцарь. Для многих людей «Темный рыцарь» — лучший фильм о Бэтмене всех времен, и, по правде говоря, на IMDb он набрал 9.0 баллов. На самом деле это один из лучших фильмов на сайте. Но давайте не будем забывать, что Джокер, которого играет Хит Леджер, был так же важен, как Бэтмен в этом фильме. Его выступление было блестящим и принесло ему посмертный Оскар в категории «Лучший актер второго плана». Безумный костюм персонажа, несомненно, является еще одной иконой кино и поп-культуры.







12. Платье Настасьи Кински из Париж, Техас. Париж, Техас является одним из величайших фильмов в истории кино. Глубокая и аскетичная история о «Трэвисе», странном человеке, которого впервые видели потерянным в пустыне после того, как он провел годы вдали от своей семьи, является одной из великих классик мирового кино. Платье, надетое Настасьей Кински в душераздирающей заключительной сцене, является символом мира кино, особенно для любителей кино со всего мира.



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