Что щупать и куда смотреть при выборе подержанной машины: советы бывалого автослесаря

Выбор авто на вторичном рынке – дело, требующее знания большого количество нюансов.

1. Кузов

Очень поможет в осмотре автомобиля толщиномер.

2. Двигатель и коробка передач

Равномерный слой пыли под капотом - признак того, что владелец автомобиля не пытается ничего скрыть.

3. Салон

Больше, чем показания одометра, о пробеге автомобиля может сказать состояние его салона.

4. На ходу

«Механика» же должна переключаться четко, без лишних усилий и хруста.

5. На СТО

После осмотра «на глаз» обязательно необходимо отогнать машину на СТО, где его осмотрит мастер.