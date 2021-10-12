Что щупать и куда смотреть при выборе подержанной машины: советы бывалого автослесаря

Выбор авто на вторичном рынке – дело, требующее знания большого количество нюансов.
Стоимость новых автомобилей в нашей стране кусается все больше и больше. Оттого отечественные автомобилисты все чаще поглядывают на рынок подержанных машин. Однако, выбор авто на вторичном рынке – дело, требующее знания большого количество нюансов. О таких нюансах далее - в обзоре.
1. Кузов
Очень поможет в осмотре автомобиля толщиномер.
Кузов автомобиля является самой важной и дорогостоящей его частью. Именно с кузова стоит начинать осмотр машины. И так, нам нужен автомобиль, который не бывал в ДТП, и у которого не нарушена геометрия кузова. Выдать битую машину могут неровные зазоры между кузовными панелями, различие оттенка краски на разных деталях, слишком целый и наполированный капот и бампер (за время нормальной эксплуатации на них обязательно должны появится сколы и царапины). Также стоит обратить внимание на состояние резины. Неравномерный ее износ может свидетельствовать о нарушении геометрии кузова. Очень поможет в осмотре автомобиля толщиномер. Это такое устройство, которое измеряет толщину лакокрасочного покрытия. С его помощью можно узнать, например, о том, что толщина краски на левой двери отличается от правой – верный признак ремонта.
2. Двигатель и коробка передач
Равномерный слой пыли под капотом - признак того, что владелец автомобиля не пытается ничего скрыть.
После осмотра кузова пришло время открыть капот. Двигатель должен быть покрыт ровным слоем пыли без потеков масла. После осмотра подкапотного пространства нужно проверить уровень технических жидкостей: масла, тормозной жидкости, жидкости ГУР. Далее следует завести двигатель - он должен работать равномерно, без лишних призвуков. Выхлоп должен быть практически незаметен. Его наличие говорит о неисправностях двигателя.
3. Салон
Больше, чем показания одометра, о пробеге автомобиля может сказать состояние его салона.
Больше, чем показания одометра, о пробеге автомобиля может сказать состояние его салона. В особенности состояние руля, педалей и сиденья, ведь именно с ними владелец контактирует чаще всего. Продавленные сиденья с поломанными валиками боковой поддержки, а также изношенный или перешитый руль – свидетельства интенсивной и не очень бережной эксплуатации машины. При осмотре салона также нужно обратить внимание на работоспособность вспомогательного оборудования, такого как кондиционер, магнитола, электростеклоподъемники.
4. На ходу
«Механика» же должна переключаться четко, без лишних усилий и хруста.
После всех перечисленных осмотров обязательно следует проехаться на машине. На ходу нужно обратить внимание на работу подвески, коробки передач и двигателя. Подвеска должна плавно и бесшумно отрабатывать неровности. В работе АКПП не должно быть рывков. «Механика» же должна переключаться четко, без лишних усилий и хруста.
5. На СТО
После осмотра «на глаз» обязательно необходимо отогнать машину на СТО, где его осмотрит мастер.
Если автомобиль при осмотре не вызвал подозрений и вопросов – это еще не значит, что с ним все в порядке. Вполне возможно, что его недостатки просто тщательно замаскированы или еще не вышли наружу. Поэтому после осмотра «на глаз» обязательно необходимо отогнать машину на СТО. Причем СТО желательно выбирать самостоятельно, а не ехать на то, которое предложит продавец, ведь там у него могут быть определенные договоренности.
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