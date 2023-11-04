1. Город пальм в бескрайней пустыне

Древняя Пальмира – один из важнейших культурных центров древнего мира (Сирия). | Фото: smarthistory.org.

Пальмира – важнейший символ национальной идентичности Сирии. | Фото: timesofisrael.com.

В это сложно поверить, но сохранившимся до 2015 года руинам было около 2 тысяч лет (Пальмира, Сирия). | Фото: educationperiodical.com.

Остатки былой красоты и невероятного процветания древнейшего города на планете (Пальмира, Сирия). | Фото: smarthistory.org.

2. Пальмира – великое достижение Ближнего Востока

На фоне песков пустыни Пальмира выглядит более чем впечатляюще и торжественно (Сирия). | Фото: artsandculture.google.com.

Тетрапилон – одна из самых привлекательных достопримечательностей Пальмиры (Сирия). | Фото: educationperiodical.com.

Колоннада, ограждающая главную улицу Пальмиры, состояла из 375 колонн высотой 9,5 метров каждая (Сирия).

Все улицы Пальмиры вели к Большой колоннаде (Сирия). | Фото: artsandculture.google.com.

3. Архитектурные особенности Пальмиры

Искусная резьба украшает колонны, высеченные из бледно-золотистого известняка (Пальмира, Сирия). | Фото: educationperiodical.com.

Торговая площадь окружена колоннами, которые в былые времена украшали скульптуры видных деятелей и правителей Пальмиры (Сирия).

Монументальная арка – один из самых узнаваемых символов древнего города (Пальмира, Сирия).

Главный Храм Баала сочетает в себе античные и восточные мотивы (Пальмира, Сирия).

Все, что осталось после взрыва боевиками от древней святыни, которая была возведена почти 2 тыс. лет назад (Пальмира, Сирия).

Амфитеатр – яркий пример античной архитектуры (Пальмира, Сирия).

В гробницах неплохо сохранились гипсовые изваяния и барельефы, высеченные из камня, изображающие людей, покоящихся в них (Пальмира, Сирия).

Усыпальницы в виде величественных башен, возводились до II века нашей эры (Пальмира, Сирия).

«Дома вечности» строились в пустыне для правителей, жрецов и знати Пальмиры (Сирия).

В усыпальницах вокруг центрального зала создавались ниши, в которых и покоились тела умерших (Пальмира, Сирия). | Фото: whc.unesco.org.

Некоторые сооружения устояли даже после мощных взрывов (Пальмира, Сирия).