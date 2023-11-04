Пальмира – уникальнейший оазис в сирийской пустыне, расположенный к северо-востоку от Дамаска (Сирия) сохранил монументальные руины великого города, который был в свое время был одним из самых значимых центров древнего мира. Искусство и архитектура удивительного во всех отношениях города, стоящего на перекрестке нескольких цивилизаций, сочетали греко-римские технологии, вместе с которыми переплелись местные традиции и восточные влияния. Но не только этим примечательна Пальмира.
1. Город пальм в бескрайней пустыне
Древняя Пальмира – один из важнейших культурных центров древнего мира (Сирия). | Фото: smarthistory.org.
Пальмира – важнейший символ национальной идентичности Сирии. | Фото: timesofisrael.com.
Оазис, находящийся в сирийской пустыне в 200 километрах от древнейшей столицы мира Дамаска и в более 100 км от Евфрата, еще до нашей эры привлекал людей. Представители нескольких цивилизаций вкладывали в создание удивительного города силы, знания и творческий потенциал. Это объясняет разрастание населенного пункта, получившего название Тадмур или Пальмира («Город пальм») и превращение его в важнейший торговый, культурно-религиозный центр древнего мира. Этому поспособствовало местоположение, ведь Пальмира находилась на перекрестке цивилизаций — вдоль шелковых путей, по которым торговцы вели свои караваны из Европы в Азию и наоборот.
В это сложно поверить, но сохранившимся до 2015 года руинам было около 2 тысяч лет (Пальмира, Сирия). | Фото: educationperiodical.com.
С чего все начиналось: Причиной появления людей в этой местности стал природный источник Эфка, который стал местом силы для древнейших народов. Со временем кочевников сменили торговцы, которые вели караваны и останавливались у источника на ночлег или передохнуть, несмотря на то, что он мог обеспечить лишь теплой водой с запахом серы, но выбирать не приходилось, ведь это была пустыня. Очень быстро предприимчивый народ обустроил здесь стационарный пункт отдыха и место, где проходила бойкая торговля. Это поспособствовало появлению постоялых дворов, харчевен, мастерских, храмов разных религий, которые привлекали не только караванщиков и торговцев, но и мастеровых людей, воинов, беглых и бродяг, осевших в пустынном оазисе. Постепенно это место стало перевалочным пунктом, где активно торговали не только всевозможными товарами, но и людьми, которых доставляли из Африканского континента и Малой Азии.
Остатки былой красоты и невероятного процветания древнейшего города на планете (Пальмира, Сирия). | Фото: smarthistory.org.
Впервые упомянутый на вавилонских табличках, обнаруженных в Мари (датированы II тысячелетием до нашей эры), город многие века являлся устоявшимся торговым центром, тогда он и назывался Тадмор (в переводе аморитского языка – «отражающий атаки город» или «непокорный город» в пер. с сарамейского языка). Когда Пальмира перешла под контроль римлян в середине I века нашей эры, как часть римской провинции Сирия, его значение неуклонно росло, ведь в тот период не было настолько значимого места, которое бы связывало Персию, Индию, Китай и Египет с Великой Римской империей.
Будучи перекрестком нескольких цивилизаций древнего мира, на территории города было возведено множество архитектурных шедевров. В их облике угадывается влияние греков, римлян, персов и местных традиций, что и образовало оригинальный стиль, который не встретишь в любом другом месте.
2. Пальмира – великое достижение Ближнего Востока
На фоне песков пустыни Пальмира выглядит более чем впечатляюще и торжественно (Сирия). | Фото: artsandculture.google.com.
Процветающий город в пустыне стал великим достижением Ближнего Востока, он не был похож ни на один другой город Римской империи, которая господствовала и в этом регионе. Пальмира являлась уникальной агломерацией как в торговом, так в культурном и художественном отношении. Если в других населенных пунктах земельная элита контролировала все общественные дела, тогда как в Пальмире во всех отраслях, включая политическую жизнь, доминировал купеческий класс, а сами жители специализировались на защите и обслуживании торговых караванов, пересекающих пустыню.
Тетрапилон – одна из самых привлекательных достопримечательностей Пальмиры (Сирия). | Фото: educationperiodical.com.
Такая деятельность, в первую очередь, отразилась на укладе жизни и планировке городе, его архитектурных особенностях. Благодаря тому, что Пальмира стала местом, где встречается Запад и Восток, ее искусство и архитектура являются идеальным сочетанием культурных традиций разных народов и континентов, где прекрасно уживалось месопотамское, левантийское, семитское, греческое, римское, персидское и исламское наследие.
Колоннада, ограждающая главную улицу Пальмиры, состояла из 375 колонн высотой 9,5 метров каждая (Сирия).
Главным местом, куда стекались караваны и велась бойкая торговля, со временем стала грандиозная улица с колоннадой длиной 1,1 км при ширине 11 метров. Именно она образует монументальную ось города (изначально было установлено 375 колонн 9,5- метровой высоты). К ней примыкало множество второстепенных поперечных улиц, они были связаны с центральной с помощью дополнительных колонн или основных общественных зданий, среди которых ярко выделялись: храм Баала, укрепленный Лагерь Диоклетиана, главная торговая площадь Агора, амфитеатр, множество различных храмов и монументальные термы. Этот ряд завершают городские кварталы, находящиеся на окраинах, сооружения римского акведука и огромные некрополи, которые можно смело отнести к уникальнейшим шедеврам архитектурного искусства, где особо отчетливо угадываются разные направления и стили, повествующие о том, к какой религии и какому сословию относился усопший.
Все улицы Пальмиры вели к Большой колоннаде (Сирия). | Фото: artsandculture.google.com.
Стоит отметить, что в Пальмире сохранился поистине выдающийся пример архитектуры и городского планирования, присущей римской культуре, на которую значительно повлияло взаимодействие с Востоком и Египтом. Уникальность и значимость города спустя многие столетия стали главной причиной того, что в 1980 году руины Пальмиры были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь она занимает особое место в истории Сирии и ее культурных традициях. Сирийцы гордятся некогда великим торговым городом, оказавшим влияние на весь регион и даже сумел бросить вызов власти Рима, создав собственную империю, которая простиралась от Турции до Египта.
3. Архитектурные особенности Пальмиры
Искусная резьба украшает колонны, высеченные из бледно-золотистого известняка (Пальмира, Сирия). | Фото: educationperiodical.com.
Бесконечный поток богатства и грамотное его распределение поспособствовали крупномасштабному строительству, которое велось на протяжении многих веков и до появления на этих землях римлян. Невероятные по тем временам архитектурные шедевры сделали Пальмиру самым роскошным и впечатляющим городом целого региона. Даже сегодня сохранилось достаточно памятников архитектуры, которые подчеркивают великолепие города, построенного из местного бледно-золотистого известняка.
Торговая площадь окружена колоннами, которые в былые времена украшали скульптуры видных деятелей и правителей Пальмиры (Сирия).
Помимо впечатляющей главной улицы, которую украшали почти 10-метровые колонны, в центре города местом для общественных собраний являлась главная торговая площадь Агора (датируется серединой I века нашей эры). Отличительной чертой торговой площади, оформленной по аналогии с римскими и греческими, являются колонны, на которых закреплены кронштейны. С восточной стороны они предназначались для установки статуй сенаторов, с северной — чиновников, с западной — военачальников и известных воинов, а с южной — предводителей караванов. В общей сложности колонны вмещали около 200 скульптур, которые из года в год круглосуточно «смотрели» вниз на происходящие события на площади.
Монументальная арка – один из самых узнаваемых символов древнего города (Пальмира, Сирия).
Одним их самых известных из всех сооружений Пальмиры является Монументальная арка, находящаяся в центральной части Большой колоннады. Она стала связующим звеном с примыкающей дорогой, ведущей к Храму Баала. Монументальная арка (ее еще называют триумфальной) сама по себе имеет огромную архитектурную ценность, ведь ее конструкция, призванная завуалировать 30-градусный изгиб между восточной и центральной секциями Большой колоннады, требовал особого подхода. Чтобы замаскировать изъян, был создан двойной фасад, который украсили искусной резьбой, барельефами и витиеватыми растительными узорами. Такие же орнаменты можно увидеть и на большом центральном своде, и на окружающих его небольших сводах. Некоторые исследователи считают, что арку возвели не просто так, а приурочили победе римлян над парфянами, но какие бы события не подвигли к строительству, этот памятник архитектуры стал одним из символов Пальмиры и являлся главной туристической достопримечательностью, пока исламисты ее не взорвали в 2015 году.
Главный Храм Баала сочетает в себе античные и восточные мотивы (Пальмира, Сирия).
Все, что осталось после взрыва боевиками от древней святыни, которая была возведена почти 2 тыс. лет назад (Пальмира, Сирия).
Сам же Храм Баала был посвящен местному верховному богу Баалу и являлся главной религиозной святыней города. Как и все остальные здания в его структуре и оформлении угадывались элементы античной и восточной архитектур. Построенный в 32 году нашей эры, он являлся старейшим сооружением города, руины которого привлекали туристов со всего мира вплоть до начала войны, в ходе которой боевики уничтожили уникальнейший археологический памятник (в данное время территория Пальмиры разминирована и ее планируют восстанавливать).
Амфитеатр – яркий пример античной архитектуры (Пальмира, Сирия).
Амфитеатр, построенный в начале второго века, до недавних трагических событий был одним из наиболее хорошо сохранившихся зданий такого типа. Первоначально он состоял из трех этажей, на каждом из которых было предусмотрено 30 рядов сидений, а над ними возвышалась лоджия с колоннами, предназначенная для знати и правителей города. Напротив зрительной части располагалась сцена, фоном которой служила стена с дверными проемами, колоннами и скульптурными панелями. А вот за кулисами было совсем немного места, так как эта часть граничила с Большой колоннадой у южных ворот. По сведениям редакции Novate.ru, античный театр, где проходили не только представления, но и гладиаторские бои, скрывался под толщей песков и только в 50-х годах прошлого века начались работы по его освобождению и восстановлению. К сожалению, кровавые события XXI века стали роковыми и для него. В 2015 году сцену превратили в место показательных казней, с участием юных исламистов, а затем его частично взорвали.
В гробницах неплохо сохранились гипсовые изваяния и барельефы, высеченные из камня, изображающие людей, покоящихся в них (Пальмира, Сирия).
Усыпальницы в виде величественных башен, возводились до II века нашей эры (Пальмира, Сирия).
В некрополе, находящемся к юго-западу от города, лучше всего изучать историю и становление Пальмиры. Типы могил в разные эпохи (начиная с XVII века до нашей эры!) менялись и отражали статус умерших, модные веяния и смену направлений. Первые захоронения представляли собой обычное нагромождение камней. Позже появились более сложные структуры, состоящие из саркофагов, сделанных из особого состава глины или гипса и уже имели надгробия, на которых изображены человеческие фигуры в полный рост. К первому веку нашей эры в пустыне Вади (на запад о города), называемой Долиной гробниц, появились усыпальницы с дверными проемами, коридорами и рядом погребальных камер и могил. В них были обнаружены: различные орудия труда, лампы, глиняная посуда, алебастровые вазы, украшения и монеты.
«Дома вечности» строились в пустыне для правителей, жрецов и знати Пальмиры (Сирия).
В усыпальницах вокруг центрального зала создавались ниши, в которых и покоились тела умерших (Пальмира, Сирия). | Фото: whc.unesco.org.
Растущее благосостояние горожан совпало со строительством высоких прямоугольных каменных башен-гипогей, которые строили обычно вдоль дороги, проходящей через пустыню. Ко второму веку нашей эры башни заменили гробницы bt`lm («дома вечности»), с искусно украшенными залами, в которых могло находиться до трех саркофагов или нескольких ниш. Их окружали скульптурные композиции, а на стенах создавались барельефы. Эти сооружения предназначались для богатых и влиятельных жителей Пальмиры: жрецов, правителей, чиновников, военачальников, предводителей караванщиков и т. д.
Некоторые сооружения устояли даже после мощных взрывов (Пальмира, Сирия).
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