Как вырастить здоровую и пышную герань

Хотя герань и считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, тем не менее, за ней, как и за любым другим цветком, нужен уход. Садоводы выделили 10 вещей, которые герань не любит, из-за которых она не цветёт пышно и продолжительно.







1. Неправильный горшок. Для герани «мини» горшок должен быть максимум на 0,5 л. Для карликовой — на 1 л. На стандартный куст — 1-1,5 л. Помните, что герань не зацветёт, пока не нарастит огромный, пышный, зелёный куст, а в горшке большого объёма это будет происходить очень долго.



2. Грунт. Это основа для любого растения. Грунт подбирайте питательный, можно с добавлением песка или перлита, в основе — низинный торф.



3. Перелив. Герань не любит излишнюю влагу. Очень подходит методика «нижнего полива», когда горшок ставится в поддон с водой на 15 минут, затем лишняя вода сливается, а горшок возвращается на своё место. Таким способом невозможно перелить растение, плюс оно защищает от возникновения чёрной ножки.







4. Опрыскивание в меру. Герань не любит излишек воды, но опрыскивание уважает. Однако всё хорошо в меру: достаточно опрыскивать герань 2 раза в месяц.



5. Органика. Как ни удивительно, герань не особо любит органику. Когда органика (например, перемолотые шкурки банана) начинает гнить в земле, это негативно отражается на состоянии герани. Органика хороша на улице, а не дома.



6. Правильная обрезка. Если вы не обрезаете куст, он будет расти «палкой». Конечно, ничего красивого в этом нет. Растение обязательно надо омолаживать. После обрезки (1-2 раза в год) припудрите срезы фитоспорином.







7. Вредители. Как и любое растение, герань негативно реагирует на вредителей. Если герань заболела, проверьте корневую систему: возможно, в грунте живут черви. Грунт можно пролить октарой.



8. Тень. Герань не будет цвести и развиваться, если у неё будет недостаток солнца. Хотя бы часть дня герань должна получать солнечные лучи.



9. Жара. Это ещё одна крайность, которую герань может вынести, но лучше развиваться она не станет. Постарайтесь уберечь своё растение от излишней жары и повышенной температуры.





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