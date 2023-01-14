Как изменилась семья из Китая за полгода

Благодаря режиму, правильному питанию и занятиям спортом данной семейке, в частности 60-летнему папаше и 32-летнему сыну, за полгода удалось не только пополнить семейство ещё одним её членом, но и избавиться от довольно округлых животов, превратив их в весьма завидные торсы с 6 кубиками пресса.
Это фото демонстрирует, как семья выглядела до начала преображения:
Здесь же они изображены уже с пополнением, при этом обратите внимание на их прекрасно подтянутые фигуры, даже новоиспечённая бабуля решила придерживаться режима:
А ведь ещё совсем недавно отец и сын имели избыточный вес:
Сейчас же они действительно крутые, только взгляните на их пресс:
Но для того, чтобы так выглядеть, мужчинам пришлось приложить немало усилий, подолгу пропадая в тренажёрном зале:
И не только в зале, но и на регулярных пробежках:
Вот как, начиная с 10 марта, менялись мужчины:
10 апреля
10 мая
10 июня
10 июля
10 августа
10 сентября
Физическая форма отца и сына по состоянию на 20 марта и 30 сентября:
Разве они не заслуживают уважения?
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