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Как изменилась семья из Китая за полгода

В китайской социальной сети Weibo чрезвычайно стали популярны снимки одной семьи, которая за 6 месяцев смогла значительно изменить свой внешний вид.

Как изменилась семья из Китая за полгода



Благодаря режиму, правильному питанию и занятиям спортом данной семейке, в частности 60-летнему папаше и 32-летнему сыну, за полгода удалось не только пополнить семейство ещё одним её членом, но и избавиться от довольно округлых животов, превратив их в весьма завидные торсы с 6 кубиками пресса.


Это фото демонстрирует, как семья выглядела до начала преображения:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Здесь же они изображены уже с пополнением, при этом обратите внимание на их прекрасно подтянутые фигуры, даже новоиспечённая бабуля решила придерживаться режима:


Как изменилась семья из Китая за полгода


А ведь ещё совсем недавно отец и сын имели избыточный вес:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Сейчас же они действительно крутые, только взгляните на их пресс:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Но для того, чтобы так выглядеть, мужчинам пришлось приложить немало усилий, подолгу пропадая в тренажёрном зале:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Как изменилась семья из Китая за полгода


Как изменилась семья из Китая за полгода


И не только в зале, но и на регулярных пробежках:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Как изменилась семья из Китая за полгода


Вот как, начиная с 10 марта, менялись мужчины:


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 апреля


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 мая


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 июня


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 июля


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 августа


Как изменилась семья из Китая за полгода


10 сентября


Как изменилась семья из Китая за полгода


Физическая форма отца и сына по состоянию на 20 марта и 30 сентября:


Как изменилась семья из Китая за полгода


Разве они не заслуживают уважения?


Как изменилась семья из Китая за полгода


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