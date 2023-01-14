Как изменилась семья из Китая за полгода

С нами не соскучишься!

В китайской социальной сети Weibo чрезвычайно стали популярны снимки одной семьи, которая за 6 месяцев смогла значительно изменить свой внешний вид .

Благодаря режиму, правильному питанию и занятиям спортом данной семейке, в частности 60-летнему папаше и 32-летнему сыну, за полгода удалось не только пополнить семейство ещё одним её членом, но и избавиться от довольно округлых животов, превратив их в весьма завидные торсы с 6 кубиками пресса.

Это фото демонстрирует, как семья выглядела до начала преображения:

Здесь же они изображены уже с пополнением, при этом обратите внимание на их прекрасно подтянутые фигуры, даже новоиспечённая бабуля решила придерживаться режима:

А ведь ещё совсем недавно отец и сын имели избыточный вес:

Сейчас же они действительно крутые, только взгляните на их пресс:

Но для того, чтобы так выглядеть, мужчинам пришлось приложить немало усилий, подолгу пропадая в тренажёрном зале:

И не только в зале, но и на регулярных пробежках:

Вот как, начиная с 10 марта, менялись мужчины:

10 апреля

10 мая

10 июня

10 июля

10 августа

10 сентября

Физическая форма отца и сына по состоянию на 20 марта и 30 сентября:

Разве они не заслуживают уважения?