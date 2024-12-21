Как разжечь огонь пустой зажигалкой

Всякое в жизни может случиться, особенно когда это не ждешь. К примеру, пошли вы на рыбалку или в поход. С собой взяли зажигалку для разведения огня и не проверили ее на работоспособность. По приходу на место оказалось, что газа в ней нет и развести костер не предоставляется возможность.



Это не совсем так.

Разведение огня одноразовой зажигалкой без газа

Пустая зажигалка с еще рабочим кремнем это отличный вариант для разведения огня и сейчас я все продемонстрирую.Для наглядности я просверлил ножом ее резервуар, чтобы остатки газа вышли. Облил водой из бутылки, чтобы еще сильнее усложнить задачу.Найдите сухие ветки средней толщины. С них необходимо содрать кору.Кора тонкая, легко снимается почти что сама.Далее, разрывая ее по направлению волокон, хаотично измельчая превращаем нечто похожее на вату.Далее делаем выборку и выбираем самые тонкие волоски и пряди.Складываем из них небольшую трубочку, один конец который вставляем пряп вплотную к кремню. И фиксируем это все в руке.Предварительно я конечно же высушил зажигалку. Делается это просто вытиранием об сухую одежду.Теперь самый ответственный момент. Берем все в руки и проводим резким движением об прямую доску, чтобы зубчатое колесо максимально долго крутилось. Во время этого искры посыпятся прямо на импровизированную вату.Провести это дело можно не только об доску, но и об одежу, только будьте осторожны.Далее быстро берем наш фитилек и раздуваем. Кладем его без промедления в оставшуюся размахреную кору.И разводим уже полный костер добавляя листья, ветки, хворост.Вот такая вот нехитрая хитрость. Лично меня этот способ один раз уже выручил. Всем удачи друзья!