Как разжечь огонь пустой зажигалкой

Всякое в жизни может случиться, особенно когда это не ждешь. К примеру, пошли вы на рыбалку или в поход. С собой взяли зажигалку для разведения огня и не проверили ее на работоспособность. По приходу на место оказалось, что газа в ней нет и развести костер не предоставляется возможность.
Это не совсем так.
Для наглядности я просверлил ножом ее резервуар, чтобы остатки газа вышли. Облил водой из бутылки, чтобы еще сильнее усложнить задачу.
Разведение огня одноразовой зажигалкой без газа
Найдите сухие ветки средней толщины. С них необходимо содрать кору.
Кора тонкая, легко снимается почти что сама.
Далее, разрывая ее по направлению волокон, хаотично измельчая превращаем нечто похожее на вату.
Далее делаем выборку и выбираем самые тонкие волоски и пряди.
Складываем из них небольшую трубочку, один конец который вставляем пряп вплотную к кремню. И фиксируем это все в руке.
Предварительно я конечно же высушил зажигалку. Делается это просто вытиранием об сухую одежду.
Теперь самый ответственный момент. Берем все в руки и проводим резким движением об прямую доску, чтобы зубчатое колесо максимально долго крутилось. Во время этого искры посыпятся прямо на импровизированную вату.
Провести это дело можно не только об доску, но и об одежу, только будьте осторожны.
Далее быстро берем наш фитилек и раздуваем. Кладем его без промедления в оставшуюся размахреную кору.
И разводим уже полный костер добавляя листья, ветки, хворост.
Вот такая вот нехитрая хитрость. Лично меня этот способ один раз уже выручил. Всем удачи друзья!
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