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Как просто и со вкусом облагородить дачный двор: 8 креативных идей на зависть соседям

Как просто и со вкусом облагородить дачный двор: 8 креативных идей на зависть соседям

Дачники частенько задумываются над тем, как и чем облагородить свой двор. Но при этом многие мечтают о том, чтобы подобная затея не вылилась в баснословную сумму. Итак, дабы избежать колоссальных затрат, но при этом получить вид как с картинки, стоит обратить внимание на несколько оригинальных и полезных идей по обустройству садового дворика. Ведь как говорится, всё гениальное – просто.

1. Красивый двор при помощи цветочных композиций

Растения и цветы – достаточно распространённый и простой способ облагородить свой двор. Тем более, цветочные композиции не только придают ярких красок местности, а и наполняют её уютом, создавая умиротворяющую атмосферу, в которой хочется раствориться. К тому же, если вы не хотите высаживать цветы на клумбу, то их запросто можно поставить в горшках или вазонах у дома. Такой вариант отлично впишется в дворовую тематику и придётся по вкусу всем тем, кто решил проявить креатив, уйдя от стереотипов. А для тех, кто предпочитает классику, то в ход можно пустить всё очарование вьющихся цветов, которыми запросто можно украсить как и стены, так и деревья в саду.

Циния. \ Фото: strport.ru.
Украшаем двор при помощи вазонов. \ Фото: dekoriko.ru.

Украшаем двор при помощи вазонов.

Оригинальное сочетание вьющихся растений с цветами в горшках. \ Фото: google.ru.

Оригинальное сочетание вьющихся растений с цветами в горшках.

2. Декоративный забор для клумб

Декоративный заборчик для клумбы. \ Фото: remoo.ru.

Декоративный заборчик для клумбы.


Если у вас есть клумбы, но вы переживаете за их сохранность, то оградите данный участок декоративным забором, который можно соорудить из любых подручных средств: от веток до камней и деревянных дощечек.

Ограждение из стеклянных бутылок. \ Фото: domnomore.com.

Ограждение из стеклянных бутылок.

Ограждение для клумб своими руками. \ Фото: google.ru.

Ограждение для клумб своими руками.

3. Маленький оазис или зона для отдыха

Идеи для обустройства уголка для отдыха. \ Фото: liveinternet.ru.

Идеи для обустройства уголка для отдыха.


Необязательно сбегать на необитаемый остров, чтобы уединиться от мирской суеты и провести хотя бы несколько минут наедине с собой и собственными мыслями подальше от людских глаз. Достаточно создать небольшой оазис, который станет прекрасным местом для отдыха. И всё, что вам понадобится – немного фантазии и креатива, а также подручные средства, без которых точно не обойтись.

Уголок для отдыха из поддонов. \ Фото: dom-v-sadu.ru.

Уголок для отдыха из поддонов.

Место для отдыха с навесом. \ Фото: novamett.ru.

Место для отдыха с навесом.

Зона для отдыха с мангалом. \ Фото: pinterest.com.

Зона для отдыха с мангалом.

4. Фигурная стрижка растений и газонов

Фигурная стрижка кустов. \ Фото: takprosto.cc.

Фигурная стрижка кустов.


Фигурная стрижка кустов и газонов – ещё один простой способ облагородить собственный двор, придав ему яркую и оригинальную изюминку.

Всё гениальное - просто. \ Фото: landshaftdizajn.ru.

Всё гениальное - просто.

Классическая полукруглая форма. \ Фото: landshaftdizajn.ru.

Классическая полукруглая форма.

Декоративная стрижка растений. \ Фото: lubludachy.mirtesen.ru.

Декоративная стрижка растений.

Стрижка газонов. \ Фото: lanshaft.com.

Стрижка газонов.

Ухоженный газон. \ Фото: hi-news.ru.

Ухоженный газон.

5. Зона для отдыха с друзьями

Место для посиделок с друзьями. \ Фото: квант-спб.рф.

Место для посиделок с друзьями.


Какая дача и без вечерних посиделок с друзьями? Ведь после насыщенного рабочего дня так хочется расслабиться да посидеть шумной компанией за сочным шашлыком. Поэтому, каждый уважающий себя дачник должен помнить о том, что место для сбора людей – практически визитная карточка, похлеще начищенного фасада. И чтобы избежать каверзных ситуаций и не выглядеть в глазах гостей грязнулей, стоит позаботиться о том, чтобы отведённый для посиделок участок был опрятным и уютным.

Уютное и комфортное место для отдыха с друзьями. \ Фото: квант-спб.рф.

Уютное и комфортное место для отдыха с друзьями.

Зона барбекю на даче. \ Фото: mobilizacia.kiev.ua.

Зона барбекю на даче.

Место для костра на даче. \ Фото: decorwind.ru.

Место для костра на даче.

6. Фонтан, водоём и водопад

Декоративный фонтан. \ Фото: remoo.ru.

Декоративный фонтан


Искусственные водоёмы, водопады и декоративные фонтаны – прекрасная возможность украсить собственный двор. К тому же, большую часть из них можно сделать самостоятельно, используя подручные средства.

Водоём на дачном участке. \ Фото: aprpress.com.

Водоём на дачном участке.

Водопад на даче. \ Фото: nasotke.ru.

Водопад на даче.

Декоративный пруд из старых шин. \ Фото: lepevesti.club.

Декоративный пруд из старых шин.

7. Оригинальные дорожки

Вот так нужно оформлять садовые дорожки. \ Фото: stroy-express.su.

Вот так нужно оформлять садовые дорожки.


Садовые дорожки – неотъемлемая часть дачного участка. И чем ухоженнее и интереснее они будут, тем красивее и оригинальнее будет смотреться ваш дачный участок.

Оригинальные садовые дорожки. \ Фото: postila.ru.

Оригинальные садовые дорожки.

Идеи красивых садовых дорожек. \ Фото: samodelkinoblog.com.

Идеи красивых садовых дорожек.

Садовые дорожки своими руками. \ Фото: dachaodessa.at.ua.

Садовые дорожки своими руками.

8. Дачный декор

Кактус из гальки. \ фото: google.ru.

Кактус из гальки.

Какая дача и без декора? Поверьте, что даже парочка элементарных украшений, созданных своими руками, в считанные секунды преобразит ваш двор. Поэтому не стоит терять времени зря. Вооружайтесь фантазией и начинайте творить красоту, перед которой не смогут устоять ни гости, ни соседи.

Оригинальные подсвечники своими руками. \ Фото: огородсад.рф.

Оригинальные подсвечники своими руками.

Дачные поделки из подручных средств. \ Фото: 33-podelki.ru.

Дачные поделки из подручных средств.

Дачный декор. \ Фото: cpykami.mirtesen.ru.

Дачный декор.

Великолепные декорации для дачного участка. \ Фото: ogorod.mirtesen.ru.

 

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