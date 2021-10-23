Как просто и со вкусом облагородить дачный двор: 8 креативных идей на зависть соседям

Дачники частенько задумываются над тем, как и чем облагородить свой двор. Но при этом многие мечтают о том, чтобы подобная затея не вылилась в баснословную сумму. Итак, дабы избежать колоссальных затрат, но при этом получить вид как с картинки, стоит обратить внимание на несколько оригинальных и полезных идей по обустройству садового дворика. Ведь как говорится, всё гениальное – просто.

1. Красивый двор при помощи цветочных композиций

Растения и цветы – достаточно распространённый и простой способ облагородить свой двор. Тем более, цветочные композиции не только придают ярких красок местности, а и наполняют её уютом, создавая умиротворяющую атмосферу, в которой хочется раствориться. К тому же, если вы не хотите высаживать цветы на клумбу, то их запросто можно поставить в горшках или вазонах у дома. Такой вариант отлично впишется в дворовую тематику и придётся по вкусу всем тем, кто решил проявить креатив, уйдя от стереотипов. А для тех, кто предпочитает классику, то в ход можно пустить всё очарование вьющихся цветов, которыми запросто можно украсить как и стены, так и деревья в саду.