Как просто и со вкусом облагородить дачный двор: 8 креативных идей на зависть соседям

Дачники частенько задумываются над тем, как и чем облагородить свой двор. Но при этом многие мечтают о том, чтобы подобная затея не вылилась в баснословную сумму. Итак, дабы избежать колоссальных затрат, но при этом получить вид как с картинки, стоит обратить внимание на несколько оригинальных и полезных идей по обустройству садового дворика. Ведь как говорится, всё гениальное – просто.
1. Красивый двор при помощи цветочных композиций
Растения и цветы – достаточно распространённый и простой способ облагородить свой двор. Тем более, цветочные композиции не только придают ярких красок местности, а и наполняют её уютом, создавая умиротворяющую атмосферу, в которой хочется раствориться. К тому же, если вы не хотите высаживать цветы на клумбу, то их запросто можно поставить в горшках или вазонах у дома. Такой вариант отлично впишется в дворовую тематику и придётся по вкусу всем тем, кто решил проявить креатив, уйдя от стереотипов. А для тех, кто предпочитает классику, то в ход можно пустить всё очарование вьющихся цветов, которыми запросто можно украсить как и стены, так и деревья в саду.
Украшаем двор при помощи вазонов.
Оригинальное сочетание вьющихся растений с цветами в горшках.
2. Декоративный забор для клумб
Декоративный заборчик для клумбы.
Если у вас есть клумбы, но вы переживаете за их сохранность, то оградите данный участок декоративным забором, который можно соорудить из любых подручных средств: от веток до камней и деревянных дощечек.
Ограждение из стеклянных бутылок.
Ограждение для клумб своими руками.
3. Маленький оазис или зона для отдыха
Идеи для обустройства уголка для отдыха.
Необязательно сбегать на необитаемый остров, чтобы уединиться от мирской суеты и провести хотя бы несколько минут наедине с собой и собственными мыслями подальше от людских глаз. Достаточно создать небольшой оазис, который станет прекрасным местом для отдыха. И всё, что вам понадобится – немного фантазии и креатива, а также подручные средства, без которых точно не обойтись.
Уголок для отдыха из поддонов.
Место для отдыха с навесом.
Зона для отдыха с мангалом.
4. Фигурная стрижка растений и газонов
Фигурная стрижка кустов.
Фигурная стрижка кустов и газонов – ещё один простой способ облагородить собственный двор, придав ему яркую и оригинальную изюминку.
Всё гениальное - просто.
Классическая полукруглая форма.
Декоративная стрижка растений.
Стрижка газонов.
Ухоженный газон.
5. Зона для отдыха с друзьями
Место для посиделок с друзьями.
Какая дача и без вечерних посиделок с друзьями? Ведь после насыщенного рабочего дня так хочется расслабиться да посидеть шумной компанией за сочным шашлыком. Поэтому, каждый уважающий себя дачник должен помнить о том, что место для сбора людей – практически визитная карточка, похлеще начищенного фасада. И чтобы избежать каверзных ситуаций и не выглядеть в глазах гостей грязнулей, стоит позаботиться о том, чтобы отведённый для посиделок участок был опрятным и уютным.
Уютное и комфортное место для отдыха с друзьями.
Зона барбекю на даче.
Место для костра на даче.
6. Фонтан, водоём и водопад
Декоративный фонтан
Искусственные водоёмы, водопады и декоративные фонтаны – прекрасная возможность украсить собственный двор. К тому же, большую часть из них можно сделать самостоятельно, используя подручные средства.
Водоём на дачном участке.
Водопад на даче.
Декоративный пруд из старых шин.
7. Оригинальные дорожки
Вот так нужно оформлять садовые дорожки.
Садовые дорожки – неотъемлемая часть дачного участка. И чем ухоженнее и интереснее они будут, тем красивее и оригинальнее будет смотреться ваш дачный участок.
Оригинальные садовые дорожки.
Идеи красивых садовых дорожек.
Садовые дорожки своими руками.
8. Дачный декор
Кактус из гальки.
Какая дача и без декора? Поверьте, что даже парочка элементарных украшений, созданных своими руками, в считанные секунды преобразит ваш двор. Поэтому не стоит терять времени зря. Вооружайтесь фантазией и начинайте творить красоту, перед которой не смогут устоять ни гости, ни соседи.
Оригинальные подсвечники своими руками.
Дачные поделки из подручных средств.
Дачный декор.
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