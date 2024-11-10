5 самых безумных долгоживущих теорий заговора на сегодняшний день

1. «СПИДа не существует»

Новости СМИ2 И коронавирус тоже!/ Фото: youtube.com

2. «Майкл Джексон жив»

Да вон же Майкл!!!

3. «План Далласа»

Так вот ты какой, Даллас... / Фото: rutube.ru

4. «Секретное всемирное правительство»

Миром правит группа людей. / Фото: imdb.com

5. «Земля плоская»

Даёшь пешком дойти до края! / Фото: 24tv.ua