5 самых безумных долгоживущих теорий заговора на сегодняшний день

Казалось бы, мы живём в век абсолютно доступной информации и высоко развитых технологии и науки. Но теориям заговора по-прежнему находится место в обществе. Материал расскажет о пяти популярных теориях заговора, которым несколько десятилетий и даже более.
1. «СПИДа не существует»
И коронавирус тоже!
А заодно и коронавируса, кстати. Есть огромное сообщество людей, среди которых даже в прошлом популярный и влиятельный советский и российский режиссер Никита Михалков, которые уверены, что опасных болезней не существуют, их просто придумали фармакологические компании, чтобы кормиться на страхах простых людей. Идеи «отрицателей» всегда похожи на слоганы: «Вакцинация от коронавируса? Это нам Америка жидкие чипы вживила!» «Ставят «ВИЧ»? Не лечись и точно долго проживёшь!» Напрашивается одна мысль... Естественный отбор?
2. «Майкл Джексон жив»
Да вон же Майкл!!!
События сентября 2024 года с арестом певца и воротилы Пи Дидди, который подозревается во всех смертных грехах не без причины, дали новый виток идее, что Майкл Джексон жив (и имитировал смерть, возможно, чтобы номер один на сцене стала Бейонси!). Идея возникла из-за похорон в закрытом гробу. Очень скоро очевидцы стали заявлять, что видели человека, похожего на Джексона тут и там. А самой популярной была и является версия, что он после смерти дал интервью в гриме своего «названного сына» Дейва Дейва. По официальной версии у Джексона был курируемый ребенок, обгоревший всем телом в 1980-х годах, когда его поджёг собственный отец. Многие верят, что тот ребёнок куда-то исчез, а его место занял Майкл и некоторое время даже был медийным под его личиной. М-да.
3. «План Далласа»
Так вот ты какой, Даллас... / Фото: rutube.ru
Эта теория заговора возникла во времена перестройки и распада СССР. Было принято считать, что Америка подсовывает постсоветским людям такие продукты, как «Кока-Кола» и джинсы, в результате чего люди растляются, утрачивают «традиционные ценности», становятся геями, или, например, не хотят иметь детей и желают обогатиться. У этой ереси до сих пор много поклонников.
4. «Секретное всемирное правительство»
Миром правит группа людей. / Фото: imdb.com
Самый старых миф в данной подборке. Верят в него примерно век. Смысл идеи в том, что есть некие сильные мира всего, которые раз в год собираются на собрание, чтобы решить, какие в мире свершатся войны, перевороты, катаклизмы. Здесь, разумеется, при чём масоны, евреи, покойная Королева Англии (и рептилоиды). Это идея «золотого миллиарда», помноженная на таинственные ритуалы (Стенли Кубрик, виват, у нас «Широко закрыты глаза»!).
5. «Земля плоская»
Даёшь пешком дойти до края! / Фото: 24tv.ua
Спросите Юрия Лозу – он вам всё расскажет! Всё ещё есть люди, которые верят в то, что Земля – плоская. Поперхнулись и не верите, что есть такие люди? Ещё как есть! Идея у них такая: наша планета является плоской штукой с площадью 400 000 км.кв., центр – Северный Полюс (как его называют), по краям – высокий лёд, а Солнце, разумеется, вращается вокруг. Почему же так? Да потому что мы платим налоги на дорогостоящие космические программы, все из которых – инсценировка (как и высадка на Луну). Да и вообще: если бы земля была круглой и вращалась, мы же падали бы с неё. Ну, или в космос бы улетали...
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