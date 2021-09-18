Жизнь и смерть самой уродливой женщины в мире: Удивительная история Хулии Пастрана

Хулия Пастрана.
Хулию Пастрану называли самой уродливой женщиной в мире, и тому были объективные причины: с ног до головы Хулия была покрыта жесткими черными волосами, ее нос и уши были гораздо больше обычных, ее прикус был неправильным, так что даже называли «женщиной-обезьяной». И тем не менее, в женихах у Хулии не было отбоя, да и денег она заработала немало.
Причиной такой необычной внешности Хулии Пастраны (исп. Julia Pastrana) был врожденный гипертрихоз, из-за которого все ее тело, за исключением ладоней и подошв, было покрыто волосами. Хулия также была весьма невысокого роста — всего 138 сантиметров.
Хулия Пастрана, из книги 1900 года.
Настоящая история Хулии неизвестна, до наших дней сохранилась только история, которую рассказывали менеджеры цирковых представлений, где выступала Хулия. Согласно их истории, девочку нашла в лесу индейская девушка, привела ее к людям и крестила ее под именем Хулии Пастрана. Хулию растили в разных семьях, пока наконец не определили ее работать служанкой в богатой семье. В возрасте 20 лет она встретила американца, который сразу смекнул, что на внешности Хулии можно сделать деньги, и уговорил девушку поехать с ней в Америку. Так началась карьера Хулии в качестве цирковой артистки.
После смерти тело Хулии забальзамировали и выставляли за деньги.
В Америке Хулию ждал невероятный успех. Цирковые шоу, на которых Хулию показывали как «получеловека-полуобезьяну», пользовались популярностью. Более того, девушкой заинтересовались врачи и ученые, жаждущие изучить такой «необычный экземпляр».
Хулия была родом из Мексики, однако кто был ее родителями, неизвестно.
Девушка не противилась такому вниманию, наоборот, ей самой было интересно разобраться, почему она так отличается внешностью от остальных людей. При этом по характеру Хулия была очень доброй и любознательной, любила путешествовать, готовить, выучила три языка, научилась танцевать. Интересно, что девушку также осматривал и Чарльз Дарвин, который описал ее как «потрясающе приятную женщину», несмотря на «густую мужскую бороду и волосатый лоб».
*Неописуемая* Хулия Пастрана. Плакат выступления.
Вместе с очередным менеджером, Теодором Лентом, Хулия отправилась в Европу, где они вместе организовывали театральные постановки. Хулия, будучи на тот момент настоящей звездой, не раз получала предложения о браке, но девушка твердо решила выйти замуж только за очень богатого мужчину. В какой-то момент, когда Хулия и сама заработала так много денег, что найти себе ровню по достатку ей стало проблематичным, она вышла замуж за Теодора.
Литография В. Катцлера, изображающая Хулию Пастрана. 1860 г.
Вместе Теодор и Хулия уехали в Москву, где девушка забеременела, родила ребенка — такого же волосатого, как и она сама, — и умерла через пять дней спустя из-за послеродовых осложнений. Ребенок прожил всего два дня и также умер.http://funhere.ru/?p=18605
Мумифицированное тело Хулии выставляли вместе с мумией ее сына.
И все же, «карьера» Хулии на этом не закончилась. Теодор мумифицировал и Хулию, и сына, после чего продал оба тела русскому профессору анатомию. Мумии несколько раз переходили из рук в руки — каждый новый владелец, включая того же Теодора и его новую жену, которая тоже страдала от гипертрихоза, пытался разбогатеть за счет этих мумий. В какой-то момент оба тела оказались в Осло, где они находились более 90 лет. Во время второй мировой войны мумии перешли во владение войск Третьего Рейха, которые также выставляли Хулию с сыном за деньги.
Вторая жена Теодора. Теодор выдавал ее за сестру Хулии.
Хулию Пастрану похоронили только спустя 150 лет после ее смерти. Университет Осло, в котором на тот момент хранилось ее тело (мумию ребенка уничтожили вандалы в 1976 году), согласился передать Хулию Мексике. Мумифицированное тело Пастраны похоронили в белом гробу, украшенном белыми розами.
Похороны Хулии Пастрана через 150 лет после ее смерти.
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