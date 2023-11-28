Наша планета действительно уникальное и удивительное место, потому что настоящие чудеса случаются в любой момент и в любом месте. И все, что надо, — это уметь видеть красоту и сохранить ее в памяти. Например, при помощи фотографии.
Представляем подборку снимков, на которых природа показывает, на что способна. Причем все фото без ретуши и использования фотошопа.
Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз.
Надвигающаяся гроза.
Внутри гитары.
Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.
Фото: Ivan Turukhano.
Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.
Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand.
Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.
Покрытая водорослями черепаха.
Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.
Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.
Полет ракеты.
Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.
След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.
Белая граница между Италией и Швейцарией.
Айсберг под водой.
Огненный водопад на закате.
Фото: trasyy.livejournal.
Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.
Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.
Фото: Yutaka Kagaya.
Фото: Igor Podgorny.
Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона. Фото: Michael Menefee.
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25 удивительных фото, где нет ни грамма фотошопа
Наша планета действительно уникальное и удивительное место, потому что настоящие чудеса случаются в любой момент и в любом месте. И все, что надо, — это уметь видеть красоту и сохранить ее в памяти. Например, при помощи фотографии.
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