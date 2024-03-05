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Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Наша приверженность к старым советским мультикам понятна. Мы смотрим их с детства, потом пересматриваем … снова смеясь и грустя. Но любимые нами герои известны не только в России, но и далеко за пределами даже бывшего Союза. Мультфильмы СССР — это отдельная эпоха анимации, особый жанр. Многие творения гениальных советских режиссеров до сих пор оказывают заметное влияние на творчество признанных гуру мировой мультипликации.

Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Вот лишь пятерка из них, но это лучшие из лучших.

«Снежная королева» (1957)


Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

В списоке лучших из лучших картин СССР находится знаменитый шедевр режиссера Льва Атаманова, созданный на «Союзмультфильме», главной советской мульти-киностудии. Мультфильм был переведен на множество языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, японский, и это не считая всех наречий тогдашнего СССР. А главных героев озвучивали звезды мирового кинематографа. Например, французская Снежная королева говорила голосом Катрин Денев, а американская Герда озвучивала Кирстен Данст.
Также как и в Советском союзе, в США в 60-70-х годах «Снежную королеву» регулярно показывали по ТВ во время зимних каникул.

Мало кто знает, что именно в «Снежной королеве» впервые была опробована технология, без которой современный кинематограф трудно представить, – live action. Главную героиню сначала исполнил живой человек – актриса Мария Бабанова (отсюда у них схожие черты лица и фигуры), а потом изображение с кинопленки превратили в мультипликацию.

«Ну, погоди!» (1969 – 1993)


Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

В рейтинги самых узнаваемых картин бывшего СССР неизменно попадает мультсериал «Ну, погоди!». Многосерийные похождения Волка и Зайца — результат желания Никиты Хрущева, который после поездки в США находился под впечатлением от американской анимации, доказать, что и мы не лыком шиты. Последовало указание «догнать и перегнать» и на наш ответ их «Тому и Джерри» выделили достаточно серьезный госбюджет, а все вместе привело картину к всемирной славе.

Изначально режиссер Вячеслав Котеночкин предполагал, что Волка озвучит Владимир Высоцкий, но актер в то время находился в опале, поэтому к участию в проекте привлекли Анатолия Папанова, хриплый голос которого и стал визитной карточкой мультперсонажа. Но отсыл к Высоцкому все же есть — в первой серии Волк насвистывает мелодию песни из фильма «Вертикаль».

Знаменитая парочка Заяц-Волк до сих пор остается одним из самых ярких и комичных дуэтов советской мультипликации, причем в масштабах многих стран. Так, выпущенная в 1984 году карманная компьютерная игра «Электроника» буквально разлеталась по странам СССР и выпускалась на экспорт в Европу. Японские программисты Nintendo Entertainment System по мотивам «Ну, погоди!» создали игру «I’ll Get You» («Я тебя поймаю»). В 2010-м году Монетный двор Польши даже выпустил памятную коллекционную монету с изображением Зайца и Волка.

«Жил-был пес» (1982)


Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Результат целого года работы над сценарием Эдуарда Назарова, который по праву оценили и зрители, и критики, — один из самых популярных советских мультфильмов, известных в мире.
Знаменитое «Ну ты заходи, если что» любят не только советские и российские зрители — искренняя история дружбы Волка и Пса, снятая по мотивам украинской народной сказки, покорила несколько международных кинофестивалей, в том числе Оденский кинофестиваль (Дания) и фестиваль в Эннеси (Франция).

Между прочим, узнаваемый сейчас Волк мог выглядеть совсем по-другому. Его пришлось полностью перерисовывать под хрипловатый голос Армена Джигарханяна. Интересно, что дублировать этот мультфильм (по крайней мере, в англоязычной версии) никто не осмеливается, потому что иначе пропадет весь шик озвучки в исполнении маэстро — если мультфильм и показывают, то с субтитрами, чтобы знаменитое «Шо, опять?» воспринималось иноязычными зрителями точно так, как надо.

Кстати, звук уезжающей телеги в начале мультфильма Эдуард Назаров позаимствовал из киноленты «Чапаев».

Памятник счастью — 200-килограммовая статуя наевшегося до отвала Волка — одно из самых популярных мест в г. Томск. Если посчастливится правильно «почесать» его пузо, то можно услышать его коронные фразы — «Щас спою!», «Бог в помощь!», «Ну ты заходи, если что».

«Крокодил Гена и Чебурашка» (1969-1983)


Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Первый фильм о невиданном зверьке назывался «Крокодил Гена». Ушастого героя придумал мультипликатор Леонид Шварцман, а название несуществующего животного Эдуарду Успенскому пришло в голову, когда он услышал от одного своего друга, который в адрес своей неуклюжей дочери произнес: «Ой, опять чебурахнулась!», что означало «упасть».

После демонстрации серий цикла на различных фестивалях, нежными чувствами к странному ушасто-пушистому воспылали во многих странах мира. Так, в 70-х годах в Швеции у Чебурашки и Гены были собственные циклы детских радио- и телепередач под названием «Дрюттен» (от шведск. drutta – падать). Для показов по европейскому телевидению «Чебурашку» тоже перевели: в английском и американском вариантах он стал Топлом (Topple), в немецком – Куллерьхеном (Kullerchen) или, в более позднем варианте, Плумпсом (Plumps), а в финском – Муксисом (Muksis). Каждый перевод – отсылка к способности неведомого зверька падать. Впрочем, японцы приняли Чебурашку с распростертыми объятиями, не награждая никакими прозвищами – там он так и остался Cheburashka (チェブラーシカ) и уже получил свой полнометражный фильм в 2015 году.

Песня Крокодила Гены звучит также на финском, японском, английском, немецком, шведском, болгарском, польском и прочих языках.

Кстати, у иностранцев, впервые сталкивающихся с Чебурашкой в сувенирных лавках, считается высшим пилотажем произнести это слово без ошибок с первого или хотя бы третьего раза.

«Ежик в тумане» (1975)


Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Самый из самых — бродящий в тумане Ежик Юрия Норштейна. На фестивале в Токио в 2003 году мультфильм был признан лучшей картиной всех времен и народов. Причем изумительным и зрители, и эксперты находят в мультфильме все – от идеи и юмора до технического исполнения, музыкального и цветового решений.

В основу «Ежика» легла одноименная сказка Сергея Козлова, которая, обыгранная Норштейном, вышла далеко за пределы детского мультфильма, получив глубину философской притчи, где каждый экранный образ можно рассматривать как символ, а действие трактовать сразу в нескольких ключах. Сам же режиссер считает, что: «Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ежике в тумане» произошёл счастливый случай совпадения всех элементов».

Обликом главный персонаж обязан жене Норштейна — Франческе Ярбусовой. Мультипликаторы перепробовали множество вариантов, внешность будущей «звезды» постоянно менялась. Режиссер не устраивали предлагаемые варианты, ему нужен был тот, кто даже после мгновенного появления должен «отпечататься» на экране… В конце концов, Ярбусова, жена и по совместительству художник, нарисовала такого героя, который и режиссера устроил, и мир покорил.

Озвучивала Ежика актриса Мария Виноградова, голосом которой говорил также дядя Федор из Простоквашино.

Ну а те, кто бывал в Киеве, наверняка, имеют фото с причудливой фигурой удивленного Ежика.

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г. Томск

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