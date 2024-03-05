Самые популярные в мире мультфильмы из СССР

Наша приверженность к старым советским мультикам понятна. Мы смотрим их с детства, потом пересматриваем … снова смеясь и грустя. Но любимые нами герои известны не только в России, но и далеко за пределами даже бывшего Союза. Мультфильмы СССР — это отдельная эпоха анимации, особый жанр. Многие творения гениальных советских режиссеров до сих пор оказывают заметное влияние на творчество признанных гуру мировой мультипликации.
Вот лишь пятерка из них, но это лучшие из лучших.
«Снежная королева» (1957)
В списоке лучших из лучших картин СССР находится знаменитый шедевр режиссера Льва Атаманова, созданный на «Союзмультфильме», главной советской мульти-киностудии. Мультфильм был переведен на множество языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, японский, и это не считая всех наречий тогдашнего СССР. А главных героев озвучивали звезды мирового кинематографа. Например, французская Снежная королева говорила голосом Катрин Денев, а американская Герда озвучивала Кирстен Данст.
Также как и в Советском союзе, в США в 60-70-х годах «Снежную королеву» регулярно показывали по ТВ во время зимних каникул.
Мало кто знает, что именно в «Снежной королеве» впервые была опробована технология, без которой современный кинематограф трудно представить, – live action. Главную героиню сначала исполнил живой человек – актриса Мария Бабанова (отсюда у них схожие черты лица и фигуры), а потом изображение с кинопленки превратили в мультипликацию.
«Ну, погоди!» (1969 – 1993)
В рейтинги самых узнаваемых картин бывшего СССР неизменно попадает мультсериал «Ну, погоди!». Многосерийные похождения Волка и Зайца — результат желания Никиты Хрущева, который после поездки в США находился под впечатлением от американской анимации, доказать, что и мы не лыком шиты. Последовало указание «догнать и перегнать» и на наш ответ их «Тому и Джерри» выделили достаточно серьезный госбюджет, а все вместе привело картину к всемирной славе.
Изначально режиссер Вячеслав Котеночкин предполагал, что Волка озвучит Владимир Высоцкий, но актер в то время находился в опале, поэтому к участию в проекте привлекли Анатолия Папанова, хриплый голос которого и стал визитной карточкой мультперсонажа. Но отсыл к Высоцкому все же есть — в первой серии Волк насвистывает мелодию песни из фильма «Вертикаль».
Знаменитая парочка Заяц-Волк до сих пор остается одним из самых ярких и комичных дуэтов советской мультипликации, причем в масштабах многих стран. Так, выпущенная в 1984 году карманная компьютерная игра «Электроника» буквально разлеталась по странам СССР и выпускалась на экспорт в Европу. Японские программисты Nintendo Entertainment System по мотивам «Ну, погоди!» создали игру «I’ll Get You» («Я тебя поймаю»). В 2010-м году Монетный двор Польши даже выпустил памятную коллекционную монету с изображением Зайца и Волка.
«Жил-был пес» (1982)
Результат целого года работы над сценарием Эдуарда Назарова, который по праву оценили и зрители, и критики, — один из самых популярных советских мультфильмов, известных в мире.
Знаменитое «Ну ты заходи, если что» любят не только советские и российские зрители — искренняя история дружбы Волка и Пса, снятая по мотивам украинской народной сказки, покорила несколько международных кинофестивалей, в том числе Оденский кинофестиваль (Дания) и фестиваль в Эннеси (Франция).
Между прочим, узнаваемый сейчас Волк мог выглядеть совсем по-другому. Его пришлось полностью перерисовывать под хрипловатый голос Армена Джигарханяна. Интересно, что дублировать этот мультфильм (по крайней мере, в англоязычной версии) никто не осмеливается, потому что иначе пропадет весь шик озвучки в исполнении маэстро — если мультфильм и показывают, то с субтитрами, чтобы знаменитое «Шо, опять?» воспринималось иноязычными зрителями точно так, как надо.
Кстати, звук уезжающей телеги в начале мультфильма Эдуард Назаров позаимствовал из киноленты «Чапаев».
Памятник счастью — 200-килограммовая статуя наевшегося до отвала Волка — одно из самых популярных мест в г. Томск. Если посчастливится правильно «почесать» его пузо, то можно услышать его коронные фразы — «Щас спою!», «Бог в помощь!», «Ну ты заходи, если что».
«Крокодил Гена и Чебурашка» (1969-1983)
Первый фильм о невиданном зверьке назывался «Крокодил Гена». Ушастого героя придумал мультипликатор Леонид Шварцман, а название несуществующего животного Эдуарду Успенскому пришло в голову, когда он услышал от одного своего друга, который в адрес своей неуклюжей дочери произнес: «Ой, опять чебурахнулась!», что означало «упасть».
После демонстрации серий цикла на различных фестивалях, нежными чувствами к странному ушасто-пушистому воспылали во многих странах мира. Так, в 70-х годах в Швеции у Чебурашки и Гены были собственные циклы детских радио- и телепередач под названием «Дрюттен» (от шведск. drutta – падать). Для показов по европейскому телевидению «Чебурашку» тоже перевели: в английском и американском вариантах он стал Топлом (Topple), в немецком – Куллерьхеном (Kullerchen) или, в более позднем варианте, Плумпсом (Plumps), а в финском – Муксисом (Muksis). Каждый перевод – отсылка к способности неведомого зверька падать. Впрочем, японцы приняли Чебурашку с распростертыми объятиями, не награждая никакими прозвищами – там он так и остался Cheburashka (チェブラーシカ) и уже получил свой полнометражный фильм в 2015 году.
Песня Крокодила Гены звучит также на финском, японском, английском, немецком, шведском, болгарском, польском и прочих языках.
Кстати, у иностранцев, впервые сталкивающихся с Чебурашкой в сувенирных лавках, считается высшим пилотажем произнести это слово без ошибок с первого или хотя бы третьего раза.
«Ежик в тумане» (1975)
Самый из самых — бродящий в тумане Ежик Юрия Норштейна. На фестивале в Токио в 2003 году мультфильм был признан лучшей картиной всех времен и народов. Причем изумительным и зрители, и эксперты находят в мультфильме все – от идеи и юмора до технического исполнения, музыкального и цветового решений.
В основу «Ежика» легла одноименная сказка Сергея Козлова, которая, обыгранная Норштейном, вышла далеко за пределы детского мультфильма, получив глубину философской притчи, где каждый экранный образ можно рассматривать как символ, а действие трактовать сразу в нескольких ключах. Сам же режиссер считает, что: «Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ежике в тумане» произошёл счастливый случай совпадения всех элементов».
Обликом главный персонаж обязан жене Норштейна — Франческе Ярбусовой. Мультипликаторы перепробовали множество вариантов, внешность будущей «звезды» постоянно менялась. Режиссер не устраивали предлагаемые варианты, ему нужен был тот, кто даже после мгновенного появления должен «отпечататься» на экране… В конце концов, Ярбусова, жена и по совместительству художник, нарисовала такого героя, который и режиссера устроил, и мир покорил.
Озвучивала Ежика актриса Мария Виноградова, голосом которой говорил также дядя Федор из Простоквашино.
Ну а те, кто бывал в Киеве, наверняка, имеют фото с причудливой фигурой удивленного Ежика.
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