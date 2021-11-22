Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой

Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами.

1. Ежегодная смазка окна

Механизм пластиковых окон нужно смазывать раз в год машинным или силиконовым маслом.

2. «Летний» и «зимний» режим

«Летний» и «зимний» режим.

Как поменять положение цапф при помощи пассатижей и шестигранника.

Такая цапфа указывает на то, что у нее есть «летний» и «зимний» режим.

Из положения «лето»...

Положение цапфы для лета.

в положение «зима»

Положение цапфы для зимы .