19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Ергаки считается одним из самых красивых природных парков России. Расположенный в Красноярском крае, этот парк ежегодно открывает свои двери для фотографов и обычных посетителей, приехавших насладиться удивительной природой и подышать по-настоящему чистым воздухом. 19 лучших пейзажных фотографий природного парка – в нашей подборке.
Фото: Грачев Андрей «Сибирское зеркало»
Фото: Александр Лещёнок
Фото: Александр Лещёнок
Фото: Alexander Nerozya
Фото: Владислав Карпюк
Фото: Андрей Грачев
Фото: Дмитрий Дубиковский
Фото: Дмитрий Дубиковский
Фото: Даниил Коржонов
Фото: Рафаэль Гатиятуллин
Фото: Илья Михайлов
Фото: Михаил Мигушин
Фото: Александр Ермолицкий
Фото: Михаил Вершинин
Фото: Михаил Вершинин
Фото: Александр Нерозя
Фото: Александр Лещёнок
Фото: Vilenia Selivanova
Фото: Рафаэль Гатиятуллин
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