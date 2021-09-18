Однолетники с жёлтыми и оранжевыми цветками

Сегодня все больше людей используют для украшения своих участков однолетние цветы – они быстро зацветают, прекрасно смотрятся на клумбах, в альпинариях и не требуют особого ухода. Однолетники широко используются для создания сезонных цветников.
Ландшафтные дизайнеры применяют многочисленные способы комбинирования однолетних растений. Кто-то предпочитает клумбы с использованием одного или нескольких видов летников, а кому-то по душе цветники в два тона, из которых один будет ярким, а второй – чисто белым.
Мы предлагаем обратить внимание на желтые и оранжевые однолетние цветы, которые привлекут внимание к вашей клумбе и создадут теплую солнечную атмосферу. Ведь желтый считается цветом солнца, а оранжевый символизирует энергию, радость и теплоту. А значит, однолетники с желтыми и оранжевыми цветками на вашем участке будут очень кстати!
Антирринум
Антирринум (Antirrinum) больше известен под названием львиный зев – его цветки напоминают разинутые пасти льва. В природе существует не менее 40 видов этого растения.
Антирринум хорошо растет на открытых солнечных местах, предпочитает достаточно питательные грунты и регулярный полив.
Чаще всего его используют для рокариев, клумб, рабаток, альпинариев, групповых посадок, при озеленении балконов, в создании миксбордеров. Львиный зев отлично сочетается с космеей, шалфеем, лобулярией.
Бархатцы
Бархатцы (Tagetes) пришли к нам из Южной и Центральной Америки. Они пользовались большим спросом у живших в тем местах племен индейцев, которые применяли растения в своих ритуалах. В Европу эти бархатные цветы были завезены еще в XVI веке. Они считаются первыми заморскими «гостями», которые появились в России.
Сегодня в мире известно около 40 видов бархатцев.
Бархатцы легко уживаются практически на любой клумбе. С помощью прямостоячих видов дизайнеры создают изысканные композиции: цветы разной окраски чередуют и высаживают их волнами, полосами или группами произвольной формы. Сорта низкорослых бархатцев применяются при создании цветников в виде орнамента или рисунка. Обычно такие композиции широко применяются в городском озеленении.
Виола
Другое название фиалки трехцветной (Víola tricolor) – анютины глазки.
Ее по праву можно назвать любимицей ландшафтных дизайнеров – она часто используется в украшении городских цветников, ее можно встретить на многочисленных клумбах приусадебных участков.
Анютины глазки нашли широкое применение в создании альпийский горок, ковровых цветников. Выращивают их и в вазонах.
Цветок используют даже в организации вертикального озеленения! Благодаря выведенным новым сортам ампельных виол дизайнеры получили возможность устраивать пышные композиции из этих цветов в подвесных корзинах и балконных ящиках.
Гайлардия
Гайлардия (Gaillardia) считается одним из самых популярнейших цветов на планете, относится к семейству Астровые.
Ее применяют для украшения приусадебных участков. Гайлардию можно увидеть на смешанных цветниках и клумбах. Этот цветок стал незаменимым при создании альпийских горок, применяется и для украшения невысоких бордюров. Гайлардия будет чудесно смотреться на фоне цветущих кустарников, а также в соседстве с ромашками.
Гацания (газания)
Гацанию (Gazania) завезли в Европу из Мозамбика. Возможно, поэтому в народе ее называют африканской ромашкой. Яркие цветки гацании раскрываются в полдень, благодаря чему она получила еще одно название – полуденное солнце.
На сегодняшний день существует около 40 видов этой необычной ромашки.
В настоящее время гацания стала чаще встречаться в палисадниках, на клумбах и в рабатках. Ее широко используют в различных садовых композициях, для каменистых садов, альпийских горок, бордюров, ковровых цветников, миксбордеров.
Гелихризум (бессмертник)
Гелихризум (Helichrysum) радует яркими красками с мая по октябрь. Мало какая клумба обходится без него. Благодаря своим неувядающим цветкам гелихризум широко используется в зимних букетах. Этот цветок незаменим для наполнения альпийских горок.
Бессмертник хорошо смотрится в компании с низкорослой обриетой, лобелией, иберисом, резухой. Гелихризум всегда желанный представитель на смешанных клумбах и рабатках. Низкорослые сорта частенько украшают дорожки.
Георгин однолетний
Много лет назад этот цветок впервые увидели в горах Гватемалы, Мексики и Колумбии. Сегодня в мире существует до 42 видов георгин (Dahlia), которые отличаются по форме, высоте, цвету и другим параметрам. Это разнообразие успешно используют цветоводы. К примеру, при оформлении бордюров или рабаток предпочтительнее применять низкорослые сорта.
Другие разновидности георгин используют для создания цветочных композиций, в групповых посадках. Георгины с крупными цветками идеально подходят для миксбордеров, растения часто высаживают вдоль аллей и дорожек в парках и скверах.
Душистый табак
Душистый табак (Nicotiana suaveolens) не только украсит собой любой сад, но и порадует благоухающим ароматом. Это растение отличается яркими соцветиями, он бывает белого, розового, малинового и других цветов. Благоухающий цветок всегда выглядит свежо. Высаживают его на клумбах, в рокариях и альпинариях.
Дизайнеры для создания цветочных композиций временами используют цветы сорта Lime Green лимонно-желтого цвета. Этот цвет великолепно соседствует со многими оттенками других растений, которые цветут на клумбе и в саду.
Душистый табак низкорослых сортов обычно используют для украшения бордюров, высаживают на переднем плане клумб или дома на подоконнике. Среднерослые цветы в контейнерах используют для украшения дорожек, лестниц, террас или беседок. Высокорослые сорта прекрасно смотрятся у стен зданий и оград, на заднем плане газона или группами возле кустарников.
Календула (ноготки)
Календула (Calendula officinalis) очень популярна у цветоводов. Это неприхотливое и несложное в уходе растение украсит любой приусадебный участок. Календулу применяют не только в декоративных целях, она обладает прекрасными лекарственными свойствами.
В мире существует превеликое множество сортов этого цветка, и это позволяет дизайнерам комбинировать цветы таким образом, чтобы они добавляли на клумбе новые краски и улучшали ее внешний вид. Лучшими соседями по цветнику для ноготков станут агератум, цинния, рудбекия, синие васильки, эшшольция.
Календула гармонично вписывается в дизайн садов, которые оформлены в деревенском стиле. Низкорослые ее сорта применяют для создания цветочных бордюров и рабаток или украшения лоджий и террас. Высокорослые растения уместно применять в миксбордере – они будут выглядеть, как яркие солнечные пятна.
Колеус
Родиной колеуса (Coleus) считаются тропики Африки или в Юго-восточной Азии. В природе существует более 150 видов этого растения.
С помощью колеусов ландшафтные дизайнеры создают ковровые клумбы и арабески. Эти растения хорошо сочетаются с желтыми бархатцами или серебристой цинерарией. Привлекательно смотрится колеус в паре с желто-зеленым агератумом и огненной сальвией.
Ландшафтные дизайнеры зачастую блестяще сочетают красные колеусы с серебряными цинерариями и алиссумом. Некоторые предпочитают оформлять на своих участках клумбы с использованием одних только колеусов – в этом случае растение «разбавляет» большое однообразное пространство газона яркими цветовыми пятнами.
Кореопсис
В мире насчитывается около 120 видов кореопсиса (Coreopsis). Его родина – Северная Америка, тропическая Африка и Гавайи. Благодаря долговременному периоду цветения этот цветок легко превращает любой сад в наполненный ароматами остров. Высаживать кореопсис рекомендуют по соседству с розами или рудбекиями. Иногда его можно увидеть на клумбе вместе с лилиями.
Это растение просто создано для украшения цветников и бордюров. Дизайнеры применяют сорта с высоким стеблем для создания яркого ковра в тандеме с другими однолетниками – как правило, их высаживают в цветнике на заднем плане. Также высокорослые сорта можно широко применять в цветочных группах. Низкорослые виды кореопсиса зачастую выращивают в контейнерах и применяют для украшения окон, балконов и террас.
Настурция
Настурция (Tropaeolum) приехала в Европу из Латинской Америки и сразу же завоевала народную любовь. У настурции есть и другое название – капуцин.
Этот цветок применяется в озеленении сада. Многие цветоводы высаживают настурцию с ниспадающими побегами в кашпо, таким образом украшая балконы или веранды.
Настурция – тот цветок, с которым смело можно экспериментировать. С ее помощью маскируют малопривлекательные участки сада, создают уют в беседках и на верандах, декорируют арки.
Немезия
Немезия (Nemesia) пришла к нам из центральной части Южной Африки. В мире известно около 50 ее видов.
Цветоводы оценили немезию за ее неустанное цветение – она радует глаз цветами с июня до заморозков. Немезия украшает собой клумбы и цветники, широко используется для оформления дорожек и бордюров, альпийских горок и рокариев. Этот цветок идеально подходит и для букетов. Дизайнеры используют ее для озеленения балконов, украшают ею открытые террасы, высаживают в кашпо, балконные ящики.
Самыми лучшими соседями для немезий на клумбе станут петунии. Можно также подсадить к ним низкорослые однолетники – бархатцы, алиссум, агератум, лобелию. Хорошо будет смотреться немезия в компании львиного зева.
Пиретрум девичий
Пиретрум (Pyrethrum) в народе прозвали далматской ромашкой. В мире насчитывается более 100 его видов, около 50 из них выращивают в садах.
Ландшафтные дизайнеры сочетают пиретрум с ярким дороникумом, нежным поповником, ароматной фелицией. Он хорошо смотрится в компании дельфиниума, а также колокольчиков. Временами пиретрум применяют как окантовку для ковровых цветников.
Этот цветок отлично украсит бордюры, яркие рабатки и миксбордеры. Если подобрать сорта разных цветов, можно создать оригинальную клумбу с пиретрумом. Если добавить к нему гвоздики, колокольчики и наперстянки, то можно получить восхитительный цветочный фейерверк.
Целозия
Как и многие однолетники, целозия (Celosia) пришла к нам из теплых африканских стран. Неудивительно, что она не переносит холодов.
Целозия поистине многофункциональна. Она хорошо себя чувствует в цветочном горшке или балконном ящике в квартире, превосходно смотрится на клумбе и газоне. Целозия добавит красок любой альпийской горке. Ее зачастую высаживают в парках, на площадях, в садах. Многие люди предпочитают видеть этот цветок на дачных участках. Целозия отличается разнообразием расцветок и сортов. Она не боится засухи, всегда имеет эффектный вид, долго цветет.
Цинния
Родиной циннии (Zinnia) считается Мексика. В Европу растение привез профессор медицины Иоганн Готтлиб Цинн, его фамилия и дала цветку название.
Циннию можно использовать на клумбах, рабатках, в вазонах. Она пользуется большой популярностью у дизайнеров – часто украшает каменистые сады и альпийские горки. На клумбах и рабатках используются преимущественно высокорослые сорта. Низкорослые циннии украшают балконы.
Цинния прекрасно смотрится в букете – для этой цели подойдут как крупные, так и мелкие цветки. К тому же она способна сохранять свежесть до двух недель!
Эшшольция
Эшшольция (Eschscholzia) относится к тем неприхотливым однолетникам, которые способны расти несколько лет на одном месте, благодаря самосеву. Чтобы получить максимальный эффект, дизайнеры рекомендуют применять групповые посадки. С помощью эшшольции на клумбах, в рабатках, миксбордерах можно формировать яркие цветовые пятна.
Эшшольция универсальна: она прекрасно впишется в горный ландшафт на альпийской горке и легко добавит изысканных ноток мавританскому газону. Ее восхитительный вид подчеркнут газонные травы, клевер и васильки. Этот цветок также сочетается с гвоздикой и льном. При создании альпийской горки эшшольции можно комбинировать с мягким иберисом, нежной лобелией, свежим портулаком.
Эшшольция незаменима при оформлении летних садов в стиле «кантри» – этот стиль сегодня пользуется популярностью в ландшафтном дизайне.
С помощью эшшольции можно украшать балконы и подоконники – для этого цветок высаживают в подвесные корзины и садовые контейнеры.
Выбор цвета очень важен в ландшафтном дизайне, ведь цвет создает общее настроение, подчеркивает достоинства и отвлекает от недостатков. Желтый цвет несет веселье и радость, оранжевый – здоровье и энергию. Вы можете сделать свой участок более теплым и солнечным с помощью желтых и оранжевых однолетников. Не бойтесь экспериментировать!
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