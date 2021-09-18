Однолетники с жёлтыми и оранжевыми цветками

Сегодня все больше людей используют для украшения своих участков однолетние цветы – они быстро зацветают, прекрасно смотрятся на клумбах, в альпинариях и не требуют особого ухода. Однолетники широко используются для создания сезонных цветников.



Ландшафтные дизайнеры применяют многочисленные способы комбинирования однолетних растений. Кто-то предпочитает клумбы с использованием одного или нескольких видов летников, а кому-то по душе цветники в два тона, из которых один будет ярким, а второй – чисто белым.

Мы предлагаем обратить внимание на желтые и оранжевые однолетние цветы, которые привлекут внимание к вашей клумбе и создадут теплую солнечную атмосферу. Ведь желтый считается цветом солнца, а оранжевый символизирует энергию, радость и теплоту. А значит, однолетники с желтыми и оранжевыми цветками на вашем участке будут очень кстати!



Антирринум

Бархатцы

Виола

Гайлардия

Гацания (газания)

Гелихризум (бессмертник)

Георгин однолетний

Душистый табак

Календула (ноготки)

Колеус

Кореопсис

Настурция

Немезия

Пиретрум девичий

Целозия

Цинния

Эшшольция

Антирринум (Antirrinum) больше известен под названием львиный зев – его цветки напоминают разинутые пасти льва. В природе существует не менее 40 видов этого растения.Антирринум хорошо растет на открытых солнечных местах, предпочитает достаточно питательные грунты и регулярный полив.Чаще всего его используют для рокариев, клумб, рабаток, альпинариев, групповых посадок, при озеленении балконов, в создании миксбордеров.Львиный зев отлично сочетается с космеей, шалфеем, лобулярией.Бархатцы (Tagetes) пришли к нам из Южной и Центральной Америки. Они пользовались большим спросом у живших в тем местах племен индейцев, которые применяли растения в своих ритуалах. В Европу эти бархатные цветы были завезены еще в XVI веке. Они считаются первыми заморскими «гостями», которые появились в России.Сегодня в мире известно около 40 видов бархатцев.Бархатцы легко уживаются практически на любой клумбе. С помощью прямостоячих видов дизайнеры создают изысканные композиции: цветы разной окраски чередуют и высаживают их волнами, полосами или группами произвольной формы. Сорта низкорослых бархатцев применяются при создании цветников в виде орнамента или рисунка. Обычно такие композиции широко применяются в городском озеленении.Другое название фиалки трехцветной (Víola tricolor) – анютины глазки.Ее по праву можно назвать любимицей ландшафтных дизайнеров – она часто используется в украшении городских цветников, ее можно встретить на многочисленных клумбах приусадебных участков.Анютины глазки нашли широкое применение в создании альпийский горок, ковровых цветников. Выращивают их и в вазонах.Цветок используют даже в организации вертикального озеленения! Благодаря выведенным новым сортам ампельных виол дизайнеры получили возможность устраивать пышные композиции из этих цветов в подвесных корзинах и балконных ящиках.Гайлардия (Gaillardia) считается одним из самых популярнейших цветов на планете, относится к семейству Астровые.Ее применяют для украшения приусадебных участков. Гайлардию можно увидеть на смешанных цветниках и клумбах. Этот цветок стал незаменимым при создании альпийских горок, применяется и для украшения невысоких бордюров. Гайлардия будет чудесно смотреться на фоне цветущих кустарников, а также в соседстве с ромашками.Гацанию (Gazania) завезли в Европу из Мозамбика. Возможно, поэтому в народе ее называют африканской ромашкой. Яркие цветки гацании раскрываются в полдень, благодаря чему она получила еще одно название – полуденное солнце.На сегодняшний день существует около 40 видов этой необычной ромашки.В настоящее время гацания стала чаще встречаться в палисадниках, на клумбах и в рабатках. Ее широко используют в различных садовых композициях, для каменистых садов, альпийских горок, бордюров, ковровых цветников, миксбордеров.Гелихризум (Helichrysum) радует яркими красками с мая по октябрь. Мало какая клумба обходится без него. Благодаря своим неувядающим цветкам гелихризум широко используется в зимних букетах. Этот цветок незаменим для наполнения альпийских горок.Бессмертник хорошо смотрится в компании с низкорослой обриетой, лобелией, иберисом, резухой. Гелихризум всегда желанный представитель на смешанных клумбах и рабатках. Низкорослые сорта частенько украшают дорожки.Много лет назад этот цветок впервые увидели в горах Гватемалы, Мексики и Колумбии. Сегодня в мире существует до 42 видов георгин (Dahlia), которые отличаются по форме, высоте, цвету и другим параметрам. Это разнообразие успешно используют цветоводы. К примеру, при оформлении бордюров или рабаток предпочтительнее применять низкорослые сорта.Другие разновидности георгин используют для создания цветочных композиций, в групповых посадках. Георгины с крупными цветками идеально подходят для миксбордеров, растения часто высаживают вдоль аллей и дорожек в парках и скверах.Душистый табак (Nicotiana suaveolens) не только украсит собой любой сад, но и порадует благоухающим ароматом. Это растение отличается яркими соцветиями, он бывает белого, розового, малинового и других цветов. Благоухающий цветок всегда выглядит свежо. Высаживают его на клумбах, в рокариях и альпинариях.Дизайнеры для создания цветочных композиций временами используют цветы сорта Lime Green лимонно-желтого цвета. Этот цвет великолепно соседствует со многими оттенками других растений, которые цветут на клумбе и в саду.Душистый табак низкорослых сортов обычно используют для украшения бордюров, высаживают на переднем плане клумб или дома на подоконнике. Среднерослые цветы в контейнерах используют для украшения дорожек, лестниц, террас или беседок. Высокорослые сорта прекрасно смотрятся у стен зданий и оград, на заднем плане газона или группами возле кустарников.Календула (Calendula officinalis) очень популярна у цветоводов. Это неприхотливое и несложное в уходе растение украсит любой приусадебный участок. Календулу применяют не только в декоративных целях, она обладает прекрасными лекарственными свойствами.В мире существует превеликое множество сортов этого цветка, и это позволяет дизайнерам комбинировать цветы таким образом, чтобы они добавляли на клумбе новые краски и улучшали ее внешний вид. Лучшими соседями по цветнику для ноготков станут агератум, цинния, рудбекия, синие васильки, эшшольция.Календула гармонично вписывается в дизайн садов, которые оформлены в деревенском стиле. Низкорослые ее сорта применяют для создания цветочных бордюров и рабаток или украшения лоджий и террас. Высокорослые растения уместно применять в миксбордере – они будут выглядеть, как яркие солнечные пятна.Родиной колеуса (Coleus) считаются тропики Африки или в Юго-восточной Азии. В природе существует более 150 видов этого растения.С помощью колеусов ландшафтные дизайнеры создают ковровые клумбы и арабески. Эти растения хорошо сочетаются с желтыми бархатцами или серебристой цинерарией. Привлекательно смотрится колеус в паре с желто-зеленым агератумом и огненной сальвией.Ландшафтные дизайнеры зачастую блестяще сочетают красные колеусы с серебряными цинерариями и алиссумом. Некоторые предпочитают оформлять на своих участках клумбы с использованием одних только колеусов – в этом случае растение «разбавляет» большое однообразное пространство газона яркими цветовыми пятнами.В мире насчитывается около 120 видов кореопсиса (Coreopsis). Его родина – Северная Америка, тропическая Африка и Гавайи. Благодаря долговременному периоду цветения этот цветок легко превращает любой сад в наполненный ароматами остров. Высаживать кореопсис рекомендуют по соседству с розами или рудбекиями. Иногда его можно увидеть на клумбе вместе с лилиями.Это растение просто создано для украшения цветников и бордюров. Дизайнеры применяют сорта с высоким стеблем для создания яркого ковра в тандеме с другими однолетниками – как правило, их высаживают в цветнике на заднем плане. Также высокорослые сорта можно широко применять в цветочных группах. Низкорослые виды кореопсиса зачастую выращивают в контейнерах и применяют для украшения окон, балконов и террас.Настурция (Tropaeolum) приехала в Европу из Латинской Америки и сразу же завоевала народную любовь. У настурции есть и другое название – капуцин.Этот цветок применяется в озеленении сада. Многие цветоводы высаживают настурцию с ниспадающими побегами в кашпо, таким образом украшая балконы или веранды.Настурция – тот цветок, с которым смело можно экспериментировать. С ее помощью маскируют малопривлекательные участки сада, создают уют в беседках и на верандах, декорируют арки.Немезия (Nemesia) пришла к нам из центральной части Южной Африки. В мире известно около 50 ее видов.Цветоводы оценили немезию за ее неустанное цветение – она радует глаз цветами с июня до заморозков. Немезия украшает собой клумбы и цветники, широко используется для оформления дорожек и бордюров, альпийских горок и рокариев. Этот цветок идеально подходит и для букетов. Дизайнеры используют ее для озеленения балконов, украшают ею открытые террасы, высаживают в кашпо, балконные ящики.Самыми лучшими соседями для немезий на клумбе станут петунии. Можно также подсадить к ним низкорослые однолетники – бархатцы, алиссум, агератум, лобелию. Хорошо будет смотреться немезия в компании львиного зева.Пиретрум (Pyrethrum) в народе прозвали далматской ромашкой. В мире насчитывается более 100 его видов, около 50 из них выращивают в садах.Ландшафтные дизайнеры сочетают пиретрум с ярким дороникумом, нежным поповником, ароматной фелицией. Он хорошо смотрится в компании дельфиниума, а также колокольчиков. Временами пиретрум применяют как окантовку для ковровых цветников.Этот цветок отлично украсит бордюры, яркие рабатки и миксбордеры. Если подобрать сорта разных цветов, можно создать оригинальную клумбу с пиретрумом. Если добавить к нему гвоздики, колокольчики и наперстянки, то можно получить восхитительный цветочный фейерверк.Как и многие однолетники, целозия (Celosia) пришла к нам из теплых африканских стран. Неудивительно, что она не переносит холодов.Целозия поистине многофункциональна. Она хорошо себя чувствует в цветочном горшке или балконном ящике в квартире, превосходно смотрится на клумбе и газоне. Целозия добавит красок любой альпийской горке. Ее зачастую высаживают в парках, на площадях, в садах. Многие люди предпочитают видеть этот цветок на дачных участках. Целозия отличается разнообразием расцветок и сортов. Она не боится засухи, всегда имеет эффектный вид, долго цветет.Родиной циннии (Zinnia) считается Мексика. В Европу растение привез профессор медицины Иоганн Готтлиб Цинн, его фамилия и дала цветку название.Циннию можно использовать на клумбах, рабатках, в вазонах. Она пользуется большой популярностью у дизайнеров – часто украшает каменистые сады и альпийские горки. На клумбах и рабатках используются преимущественно высокорослые сорта. Низкорослые циннии украшают балконы.Цинния прекрасно смотрится в букете – для этой цели подойдут как крупные, так и мелкие цветки. К тому же она способна сохранять свежесть до двух недель!Эшшольция (Eschscholzia) относится к тем неприхотливым однолетникам, которые способны расти несколько лет на одном месте, благодаря самосеву. Чтобы получить максимальный эффект, дизайнеры рекомендуют применять групповые посадки. С помощью эшшольции на клумбах, в рабатках, миксбордерах можно формировать яркие цветовые пятна.Эшшольция универсальна: она прекрасно впишется в горный ландшафт на альпийской горке и легко добавит изысканных ноток мавританскому газону. Ее восхитительный вид подчеркнут газонные травы, клевер и васильки. Этот цветок также сочетается с гвоздикой и льном. При создании альпийской горки эшшольции можно комбинировать с мягким иберисом, нежной лобелией, свежим портулаком.Эшшольция незаменима при оформлении летних садов в стиле «кантри» – этот стиль сегодня пользуется популярностью в ландшафтном дизайне.С помощью эшшольции можно украшать балконы и подоконники – для этого цветок высаживают в подвесные корзины и садовые контейнеры.Выбор цвета очень важен в ландшафтном дизайне, ведь цвет создает общее настроение, подчеркивает достоинства и отвлекает от недостатков. Желтый цвет несет веселье и радость, оранжевый – здоровье и энергию. Вы можете сделать свой участок более теплым и солнечным с помощью желтых и оранжевых однолетников. Не бойтесь экспериментировать!