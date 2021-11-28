Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Марко на накрытом для завтрака столе королевы». (1893 г.) Автор: Чарльз Бартон Барбер.
С доисторических времен собака была ближайшим к человеку животным – помощником, верным его спутником. Она прошла с ним все этапы его развития и до сих пор является самым близким четвероногим другом для многих из нас. Поэтомуобраз собаки тысячелетиями вдохновлял художников в их творчестве. И вряд ли кто возразит чешскому писателю-философу Иржи Мареку, который утверждал, что «жизнь собаки – составная часть истории человечества» и, что «нельзя написать историю человечества без истории собаки».
Роль собаки в истории развития человечества и в истории живописи в разные эпохи
Бог загробного мира Анубис с собачьей головой.
Изображения собак встречались еще в наскальных рисунках первобытных людей, а это было около 4500 лет до нашей эры. И что примечательно, изображались первые собаки весьма схематично и лишь отдаленно напоминали образы современных собак. Лишь в живописи Древнего Египта у изображаемых начинают появляться знакомые черты. В то время образ собаки в живописи носил сакральный смысл – с собачьей головой изображался бог загробного мира Анубис.
Античная вазопись.
В Римской империи роль собаки заключалась в охране жилища. Став домашним животным, собака стерегла имущество и помогала на охоте, всегда была готова исполнить любое приказание своего хозяина, верная и всецело ему преданная. Изображали собак в своем большинстве могучими, грозными псами, которые и близко не подпускали к дому чужаков.
Позже, вплоть до самого Средневековья, собаки исчезли с полотен художников.Такое отношение к ним было обусловлено сложившимся в обществе мнением о собаках как существах злобных, агрессивных и вечно голодных, пожирающих различную падаль.
«Охотники на снегу». Питер Брейгель.
И что уж говорить о мусульманах, у которых собака считалась нечистым животным, олицетворяющим силы зла и смерти. В странах Азии к собаке относились и до сих пор относятся своеобразно: то почитают, то презирают, то считают божеством, то... кулинарным блюдом.
Но как бы там ни было в средние века отношение к собаке кардинально поменялось. Четвероногий друг вновь появился на картинах и гравюрах, правда, чаше всего в своре. Живописцы изображали сцены охоты королей в сопровождении нескольких псов, хоть на самом деле численность королевских стай порой доходила до 1000 особей.
«Охота на оленя». Автор: Paul de Vos Staghunt.
И невзирая на то, что живопись была реалистична, не всегда можно было распознать породу собаки, которая изображалась. Хотя каждый тип собак имел свое предназначение. Так, к примеру, гончие использовались лишь для нахождения и преследования зверя. Легавые участвовали в соколиной охоте, а до изобретения огнестрельного оружия их использовали для охоты с сетью.
«После охоты». Автор: John Sargent Noble
«Натюрморт с собакой и битой дичью у розового куста». Автор: Депорт Франсуа.
В эпоху Возрождения в живописи собака уже представлена другом человека и его компаньоном. На полотнах появляются небольшие левретки и прочие карликовые собаки, ластящиеся к своим хозяйкам, развлекающие их, сидящие у ног или на коленях, благосклонно принимающие от хозяина проявления нежности и любви.
«Дети короля Карла I.» Автор: Антон Ван Дейк.
Пик популярности собак во времена Ренессанса зашкаливал. Каких их только не изображали на картинах 16 века: от крошечных живых игрушек и изящных левреток до псов внушительных размеров. Собака и человек очень сблизились. И типичной была сцена того времени: устроившись в ногах собравшихся за столом гостей, собака поедает объедки с праздничного стола.
«Подмастерье». Автор: Alfred William Strutt.
Отныне к собакам относятся как к настоящим товарищам, и живописцы всех стран пишут с них портреты. Особенно трогательны и интересны работы выполненные с маленькими детишками.
«Друзья». Автор: Жан-Батист Грёз.
К концу 17 столетия, количество пород основательно возрастает, особенно маленьких размеров, так как интерес к охотничьим собакам немного поугас. В особенном почете стали спаниели, полюбившиеся сильным мира сего. С течением времени любовь к собакам достигла такой силы, что им уже посвящали отдельные полотна. А некоторые художники и вовсе начали специализироваться на изображении животных, став анималистами.
Автор: Брайтон Ривьера.
Впечатляет реалистичность изображения собак с точки зрения анатомии и выразительности: присущие каждой породе позы и мимика достоверно взяты с натуры. Иногда картины были специально созданы для увековечения памяти животного. Как правило, это были любимцы монархов и состоятельных людей.
«Охотничьи собаки».
В 19-20 веках королевские стаи крупных охотничьих собак на художественных полотнах уступают место в основном животным-компаньонам, а также пастушьим и сторожевым собакам. Манера изображения четвероногих любимцев склоняется к сентиментальности.
«Офицер с собакой». Автор: Бунин Наркиз Николаевич.
Однако свое творчество посвящали собакам не только мастера кисти, а поэты и писатели. Им посвящено множество чудесных поэтических строк, которые в полной мере отражают их сущность и значимость для человека.
Переступаешь свой порог, ногой нащупав пол холодный.
Нет настроения, нет сил, бросаешь сумки обречённо —
И вдруг, как вихрь, под ноги ком несётся и моргает сонно.
«Утешитель». Автор: Брайтон Ривьера
И забываешь про ненастье, про все заботы и дела.
Протянешь руку — и прижмётся холодный, мокрый нос к руке,
И сердце радостно забьётся, и кровь пульсирует в виске!
«Преданность». Автор: Briton Riviere.
Они наивные, как дети, их обижать никак нельзя.
Ведь им претят людские страсти, предательство и суета.
Им не нужна погоня к власти, и жажда денег им чужда.
«По секрету». Автор: John George Brown.
Большие доги и мастифы, ротвейлеры и малыши —
Все, независимо от роста, от возраста и от пород —
Наверно, скажем очень просто, что это весь собачий род.
И, может, всё же прав поэт? Не верится, что это враки —
Чем ближе узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки…
«Специальный адвокат». (1893 г.). Автор: Charles Burton Barber.
«Маленькие шпионы». Автор: Briton Riviere.
«Малыши». Автор: Robert Dawson
«Принудительное образование». Автор: Briton Riviere.
«В мастерской художника». Автор: Константин Маковский.
«Спасенная». Автор: Эдвин Ландсир.
Автор: Чарльз Бартон Барбер.
«Спокойной ночи!» Автор: Артур Элсли.
«Вечерний чай». Автор: Артур Элсли.
«По пути из школы». Автор: Чарльз Бартон Барбер.
«Борзая». Автор: Чарльз Бартон Барбер
«Друг человека». Автор: И.Е. Репин.
Так или иначе, собака была и остается неиссякаемым источником радости и вдохновения не только для хозяев, а и для многих мастеров анималистической живописи. И любовь к ним со стороны всего общества возрастет с каждым годом.
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