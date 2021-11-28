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Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи


Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Марко на накрытом для завтрака столе королевы». (1893 г.) Автор: Чарльз Бартон Барбер.

С доисторических времен собака была ближайшим к человеку животным – помощником, верным его спутником. Она прошла с ним все этапы его развития и до сих пор является самым близким четвероногим другом для многих из нас. Поэтомуобраз собаки тысячелетиями вдохновлял художников в их творчестве. И вряд ли кто возразит чешскому писателю-философу Иржи Мареку, который утверждал, что «жизнь собаки – составная часть истории человечества» и, что «нельзя написать историю человечества без истории собаки».

Роль собаки в истории развития человечества и в истории живописи в разные эпохи


Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

Бог загробного мира Анубис с собачьей головой.

Изображения собак встречались еще в наскальных рисунках первобытных людей, а это было около 4500 лет до нашей эры. И что примечательно, изображались первые собаки весьма схематично и лишь отдаленно напоминали образы современных собак. Лишь в живописи Древнего Египта у изображаемых начинают появляться знакомые черты. В то время образ собаки в живописи носил сакральный смысл – с собачьей головой изображался бог загробного мира Анубис.
Античная вазопись.

Античная вазопись.

 

В Римской империи роль собаки заключалась в охране жилища.
Став домашним животным, собака стерегла имущество и помогала на охоте, всегда была готова исполнить любое приказание своего хозяина, верная и всецело ему преданная. Изображали собак в своем большинстве могучими, грозными псами, которые и близко не подпускали к дому чужаков.

Позже, вплоть до самого Средневековья, собаки исчезли с полотен художников.Такое отношение к ним было обусловлено сложившимся в обществе мнением о собаках как существах злобных, агрессивных и вечно голодных, пожирающих различную падаль.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Охотники на снегу». Питер Брейгель.

 

И что уж говорить о мусульманах, у которых собака считалась нечистым животным, олицетворяющим силы зла и смерти. В странах Азии к собаке относились и до сих пор относятся своеобразно: то почитают, то презирают, то считают божеством, то... кулинарным блюдом.

Но как бы там ни было в средние века отношение к собаке кардинально поменялось. Четвероногий друг вновь появился на картинах и гравюрах, правда, чаше всего в своре. Живописцы изображали сцены охоты королей в сопровождении нескольких псов, хоть на самом деле численность королевских стай порой доходила до 1000 особей.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Охота на оленя». Автор: Paul de Vos Staghunt.

 

И невзирая на то, что живопись была реалистична, не всегда можно было распознать породу собаки, которая изображалась. Хотя каждый тип собак имел свое предназначение. Так, к примеру, гончие использовались лишь для нахождения и преследования зверя. Легавые участвовали в соколиной охоте, а до изобретения огнестрельного оружия их использовали для охоты с сетью.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«После охоты». Автор: John Sargent Noble

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Натюрморт с собакой и битой дичью у розового куста». Автор: Депорт Франсуа.

 

В эпоху Возрождения в живописи собака уже представлена другом человека и его компаньоном. На полотнах появляются небольшие левретки и прочие карликовые собаки, ластящиеся к своим хозяйкам, развлекающие их, сидящие у ног или на коленях, благосклонно принимающие от хозяина проявления нежности и любви.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Дети короля Карла I.» Автор: Антон Ван Дейк.

 

Пик популярности собак во времена Ренессанса зашкаливал. Каких их только не изображали на картинах 16 века: от крошечных живых игрушек и изящных левреток до псов внушительных размеров. Собака и человек очень сблизились. И типичной была сцена того времени: устроившись в ногах собравшихся за столом гостей, собака поедает объедки с праздничного стола.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Подмастерье». Автор: Alfred William Strutt.

 

Отныне к собакам относятся как к настоящим товарищам, и живописцы всех стран пишут с них портреты. Особенно трогательны и интересны работы выполненные с маленькими детишками.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Друзья». Автор: Жан-Батист Грёз.

 

К концу 17 столетия, количество пород основательно возрастает, особенно маленьких размеров, так как интерес к охотничьим собакам немного поугас. В особенном почете стали спаниели, полюбившиеся сильным мира сего. С течением времени любовь к собакам достигла такой силы, что им уже посвящали отдельные полотна. А некоторые художники и вовсе начали специализироваться на изображении животных, став анималистами.
Автор: Брайтон Ривьера.

Автор: Брайтон Ривьера.

 

Впечатляет реалистичность изображения собак с точки зрения анатомии и выразительности: присущие каждой породе позы и мимика достоверно взяты с натуры. Иногда картины были специально созданы для увековечения памяти животного. Как правило, это были любимцы монархов и состоятельных людей.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Охотничьи собаки».

 

В 19-20 веках королевские стаи крупных охотничьих собак на художественных полотнах уступают место в основном животным-компаньонам, а также пастушьим и сторожевым собакам. Манера изображения четвероногих любимцев склоняется к сентиментальности.
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Офицер с собакой». Автор: Бунин Наркиз Николаевич.

 

Однако свое творчество посвящали собакам не только мастера кисти, а поэты и писатели. Им посвящено множество чудесных поэтических строк, которые в полной мере отражают их сущность и значимость для человека.

Приходишь вечером домой — разбит, уставший и голодный.
Переступаешь свой порог, ногой нащупав пол холодный.
Нет настроения, нет сил, бросаешь сумки обречённо —
И вдруг, как вихрь, под ноги ком несётся и моргает сонно.
 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Утешитель». Автор: Брайтон Ривьера

 

Два уголька горят от счастья, и хвост мелькает, как стрела.
И забываешь про ненастье, про все заботы и дела.
Протянешь руку — и прижмётся холодный, мокрый нос к руке,
И сердце радостно забьётся, и кровь пульсирует в виске!
 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Преданность». Автор: Briton Riviere.

 

Как хорошо, что есть на свете такие верные друзья.
Они наивные, как дети, их обижать никак нельзя.
Ведь им претят людские страсти, предательство и суета.
Им не нужна погоня к власти, и жажда денег им чужда.
 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«По секрету». Автор: John George Brown.

 

Уж если любят — без корысти, уж если служат — от души.
Большие доги и мастифы, ротвейлеры и малыши —
Все, независимо от роста, от возраста и от пород —
Наверно, скажем очень просто, что это весь собачий род.
И, может, всё же прав поэт? Не верится, что это враки —
Чем ближе узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки…
 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Специальный адвокат». (1893 г.). Автор: Charles Burton Barber.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Маленькие шпионы». Автор: Briton Riviere.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Малыши». Автор: Robert Dawson

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Принудительное образование». Автор: Briton Riviere.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«В мастерской художника». Автор: Константин Маковский.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Спасенная». Автор: Эдвин Ландсир.

 
Автор: Чарльз Бартон Барбер.

Автор: Чарльз Бартон Барбер.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Спокойной ночи!» Автор: Артур Элсли.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Вечерний чай». Автор: Артур Элсли.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«По пути из школы». Автор: Чарльз Бартон Барбер.

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Борзая». Автор: Чарльз Бартон Барбер

 
Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Друг человека». Автор: И.Е. Репин.

 

Так или иначе, собака была и остается неиссякаемым источником радости и вдохновения не только для хозяев, а и для многих мастеров анималистической живописи. И любовь к ним со стороны всего общества возрастет с каждым годом.

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Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

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Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописиПодписаться на мой Instagram
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