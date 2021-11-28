Верные четвероногие друзья: Портреты братьев наших меньших в мировой живописи

«Марко на накрытом для завтрака столе королевы». (1893 г.) Автор: Чарльз Бартон Барбер.

Роль собаки в истории развития человечества и в истории живописи в разные эпохи

Бог загробного мира Анубис с собачьей головой.

Античная вазопись.

«Охотники на снегу». Питер Брейгель.

«Охота на оленя». Автор: Paul de Vos Staghunt.

«После охоты». Автор: John Sargent Noble

«Натюрморт с собакой и битой дичью у розового куста». Автор: Депорт Франсуа.

«Дети короля Карла I.» Автор: Антон Ван Дейк.

«Подмастерье». Автор: Alfred William Strutt.

«Друзья». Автор: Жан-Батист Грёз.

Автор: Брайтон Ривьера.

«Охотничьи собаки».

«Офицер с собакой». Автор: Бунин Наркиз Николаевич.

Приходишь вечером домой — разбит, уставший и голодный.

Переступаешь свой порог, ногой нащупав пол холодный.

Нет настроения, нет сил, бросаешь сумки обречённо —

И вдруг, как вихрь, под ноги ком несётся и моргает сонно.

«Утешитель». Автор: Брайтон Ривьера

Два уголька горят от счастья, и хвост мелькает, как стрела.

И забываешь про ненастье, про все заботы и дела.

Протянешь руку — и прижмётся холодный, мокрый нос к руке,

И сердце радостно забьётся, и кровь пульсирует в виске!



«Преданность». Автор: Briton Riviere.

Как хорошо, что есть на свете такие верные друзья.

Они наивные, как дети, их обижать никак нельзя.

Ведь им претят людские страсти, предательство и суета.

Им не нужна погоня к власти, и жажда денег им чужда.



«По секрету». Автор: John George Brown.

Уж если любят — без корысти, уж если служат — от души.

Большие доги и мастифы, ротвейлеры и малыши —

Все, независимо от роста, от возраста и от пород —

Наверно, скажем очень просто, что это весь собачий род.

И, может, всё же прав поэт? Не верится, что это враки —

Чем ближе узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки…

«Специальный адвокат». (1893 г.). Автор: Charles Burton Barber.

«Маленькие шпионы». Автор: Briton Riviere.

«Малыши». Автор: Robert Dawson

«Принудительное образование». Автор: Briton Riviere.

«В мастерской художника». Автор: Константин Маковский.

«Спасенная». Автор: Эдвин Ландсир.

Автор: Чарльз Бартон Барбер.

«Спокойной ночи!» Автор: Артур Элсли.

«Вечерний чай». Автор: Артур Элсли.

«По пути из школы». Автор: Чарльз Бартон Барбер.

«Борзая». Автор: Чарльз Бартон Барбер

«Друг человека». Автор: И.Е. Репин.