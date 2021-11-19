Малоизвестные факты про акул, которые вы могли не знать

Хоть они и считаются самыми крупными морскими хищниками, опасными для человека, насколько много мы, на самом деле, знаем об акулах? Знаете ли вы, что у человека больше шансов стать жертвой нападения другого человека (бывшие бойфренды и подруги не в счёт), чем акулы? Или что, начиная с XVI века, зафиксировано гораздо меньше неспровоцированных укусов акул, чем количество смс-ок, которые вы отправляете каждый месяц? А знаете ли вы, что акулы бывают не только серыми, но и всех цветов радуги — например, розовыми и жёлтыми?
Акулы — это восхитительные существа, играющие ключевую роль в поддержании баланса экосистемы. Без этих искусных хищников (хорошо, пусть не все из них искусные — некоторые кажутся такими же потерянными, как мы по понедельникам утром) океаническая экосистема была бы настолько нарушена, что человеку, возможно, пришлось бы попрощаться с рыбой и ракообразными.
В нашем сегодняшнем списке приведены некоторые малоизвестные факты про акул, а именно: почему детёныши акул едят своих братьев и сестёр в утробе матери, какой у акул самый большой орган и многие другие.
Поскольку большая белая акула и так уже очень популяризирована, мы сосредоточимся в основном на фактах про другие виды акул, обитающих в наших океанах.
Итак, перед вами — 25 фактов про акул, которые вы до сих пор не знали!
25. Самые противные на вкус на планете
Одно из национальных исландских блюд называется «хаукарль» (hákarl). Оно готовится из мяса гренландской полярной акулы или гигансткой акулы, которую свежуют, разрезают и оставляют на 6-8 недель, чтобы стекли соки, а затем в течение 2-5 месяцев держат на свежем воздухе вялиться.
Известный американский шеф-повар Энтони Бурден (Anthony Bourdain) назвал этот вкус в 100 раз насыщеннее, чем у сыра с плесенью, и сказал, что это «единственная наихудшая, самая отвратительная и ужасная на вкус вещь».
24. Акулы помогают человеку бороться с инфекцией
Поскольку к акулам по каким-то причинам вообще не прирастают усоногие раки и микроорганизмы, учёные исследуют их кожу, чтобы найти способ борьбы с бактериальными инфекциями в организме человека.
23. Самое странное, что едят акулы
Известно, что акулы, обитающие в северных широтах, часто едят тюленей, но знали ли вы, что иногда гренландские полярные акулы едят лошадей, оленей и даже белых медведей?
22. Почему акулы больше нападают на людей вблизи Калифорнии
В водах близ Калифорнии происходит больше нападений акул потому, что там больше добычи. По распоряжению правительства США поблизости расположено несколько различных охраняемых природных зон. Популяции морских млекопитающих увеличиваются, тем самым привлекая к берегам штата голодных акул, желающих поживиться.
21. Количество укусов акул, зарегистрированных за последние 400 лет
В период с 1588 по 2011 год было зарегистрировано всего 2463 неспровоцированных случая укуса акул. Менее 20% случаев из них оказались смертельными.
20. Акула может съесть подводную камеру
Поскольку акулы способны улавливать электрические сигналы, излучаемые живыми существами, то во время охоты они могут принять за добычу и съесть подводную камеру, излучающую электрический сигнал.
19. В крови акулы содержатся антикоагулянты
Также учёные исследуют кровь акул, чтобы помочь пациентам с сердечными заболеваниями. В частности, они изучают систему свёртывания крови, присутствующую в крови этих хищников.
18. Лучшее место, чтобы выжить при нападении акулы
Если человека укусила акула, то ему лучше всего уплыть в то место, где вода наиболее прохладная, так как в холодной воде температура тела снижается, тем самым замедляя кровопотерю. При всём при этом, от укусов акул умирает меньше людей, чем во время игры в футбол в средней школе или колледже.
17. Маленькие поедатели акульих глаз
Паразитические ракообразные могут прилипнуть к глазу гренландской полярной акулы и постепенно разъедать роговицу, в результате чего акула слепнет.
16. Детёныши акул едят своих братьев и сестёр
Детёныши акул часто съедают своих братьев и сестёр в утробе матери. Знаете почему? Так как самка акулы может быть оплодотворена сразу несколькими самцами, маленькие акулята съедают друг друга, чтобы родились дети только их отца.
15. Большим белым акулам не нравится на вкус человеческое мясо
Спросите любого человека, какую акулу он боится больше всего, и в ответ, скорее всего, услышите, что это большая белая акула. К счастью, людям не стоит слишком уж бояться больших белых акул, потому что на самом деле им не нравится вкус человеческого мяса; они чаще всего кусают и выпускают свою жертву.
14. Глаза с самонагревом
Акулы, обитающие в холодных водах, могут задействовать органы, расположенные рядом с глазницами, которые нагревают их глаза, помогая лучше видеть и, следовательно, лучше охотиться в ледяной воде.
13. Акула, которая плавает во время сна
Катран, или обыкновенная колючая акула, наиболее известна среди акул благодаря своей странной особенности: она спит плавая. Так же, как люди-лунатики, которые могут спать и ходить, катран может плавать во время сна.
12. Странная романтика синих акул
Многие виды акул имеют необычные способы соблазнения. Чтобы проявить свой интерес, самец синей акулы кусает самку. Сильно. А кожа самок синих акул, естественно, в три раза толще, чем у самцов, чтобы защитить их во время подобных ухаживаний.
11. Красочные акулы
Помимо своей широко известной сероватой внешности встречаются акулы розового или жёлтого цвета.
10. Лающая акула
Калифорнийская раздувающаяся акула, или чилийская кошачьеголовая акула может накачаться водой и раздуться, вдвое увеличив размер своего тела, чтобы не дать хищникам вытянуть себя из рифов и расщелин, в которых они спят днём (эти акулы ведут ночной образ жизни). Если их вытащить из воды, они заглатывают воздух и, сдуваясь, издают звуки, похожие на лай.
9. Самая маленькая акула
Удивительно маленькая акула Etmopterus perryi имеет длину тела всего 20 см. Благодаря наличию фотофоров она может излучать свечение.
8. Челюсть размером почти с трёх человек
Китовая акула может раскрыть свою пасть на 4,6 метра. К счастью для человека, она питается только планктоном.
7. Акулы имеют прекрасное периферическое зрение
Тревожный для мелкой рыбы факт про акул: они могут видеть вокруг себя почти на 360 градусов. Единственные места, которые им не видны — прямо перед мордой и сразу за головой.
6. Акула, играющая в футбол
Атлантические сельдевые акулы, или ламны, когда не рыщут в поисках еды, бросают куски водорослей между собой в своеобразной игре, которую можно сравнить с футболом.
5. Акула-покровительница путешественников
Если вы — турист, ищущий вдохновения у животных, то обратите внимание на акул-молотов. Эти мигрирующие путешественники плывут от флоридского побережья вплоть до полярной области, адаптируясь к изменяющейся температуре воды на всём протяжении пути.
4. Самый большой орган у акул
Несмотря на свою, казалось бы, прожорливость, самым большим органом акул является вовсе не желудок, а печень.
3. Акульи зубы
Одним из самых классных фактов про акул в нашем списке является то, что у них никогда не бывает дырок в зубах. А всё потому, что снаружи зубы покрыты фторидом — основным активным ингредиентом, содержащимся в большинстве зубных паст.
2. Недоакула
Отвратительно выглядящую (и со странным названием) воббегонговую, или ковровую акулу даже и акулой-то назвать сложно. Будучи плохим пловцом, она лежит в засаде на морском дне целыми днями, чтобы неожиданно напасть на проплывающую мимо рыбу.
1. Акула vs. человек
Акулы убивают менее 15 человек в год — согласитесь, более чем скудный показатель по сравнению с 73 миллионами акул, уничтожаемых человеком за тот же период.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии