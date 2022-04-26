Лайфхаки, которые виртуозно решают бытовые проблемы

Для того чтобы содержать в порядке квартиру или дачу, требуется большая смекалка, и не каждому по плечу такая работа. Есть люди, которые смотрят на домохозяек и домохозяинов свысока, мол, скука все это.



Но мы-то с вами знаем, что хлопоты по хозяйству — это тоже творческий процесс. На кухне, в гараже, в мастерской орудуют настоящие таланты, которые найдут подход к любой задаче и справятся с ней просто блистательно.

Мы без ума от крутых лайфхаков и маленьких хитростей, которые помогают решать бытовые проблемы с мастерством виртуоза.



Заменить лук в блюдах

Сохранить зелень в холодильнике свежей

Убрать пятна желтого клея с белых кед

Наклеить пластырь правильно

Очистить черные полосы с резиновой подошвы

Быстро вылить воду из бутылки

Намазать масло из холодильника на тост

Снять не поддающуюся крышку с кастрюли

Не дать пропасть выпечке или хлебу

Использовать медицинский шприц для меда

Сохранить авокадо свежим

Оттереть следы «незамерзайки»

Сберечь нервную систему питомца

Разложить все по местам

Я не ем репчатый лук ни в каком виде. У меня дома он просто отсутствует. Мои близкие это знают и не обращают внимания. Но есть родня, которая любит капать мне на мозги, мол, как можно мужа кормить без лука? А как ты суп варишь? В ответ я придумала, как имитировать лук в зажарке, — использовать белую часть пекинской капусты. Зеленые края обрезать, а белую часть нашинковать. Выглядит в точности как лук.Если хранить зелень в подложке или магазинной упаковке, она быстро завянет. Чтобы укроп и петрушка оставались свежими в течение 2 недель, автор этой статьи ставит их в емкость с холодной водой, как цветы, и накрывает сверху целлофановым пакетом.Дополнительно можно опрыскивать зелень из пульверизатора.Стоит летом один раз проехаться в автобусе в час пик, как кеды или тенниски отправляются в стирку — кто-нибудь обязательно наступит на ногу. Вероятно, вы, как и автор данной статьи, сталкивались с тем, что, высохнув, кеды покрываются желтыми разводами: так клей выходит на поверхность ткани. Перестираешь — эффект тот же. Но есть маленький секрет: после стирки (вода должна быть холодная) оставьте кеды сушиться, плотно обмотав их марлей или бинтом. В результате весь клей просачивается через марлю и остается на ней. А поверхность кед остается идеально белой.Чтобы защитить травмированный палец на ноге или предотвратить появление мозолей, нужно носить пластырь. Но лучше его клеить строго определенным образом — так он будет держаться крепче и не топорщиться. Сперва пластырь следует надрезать по краям несколько раз. После чего, обернув им палец, каждый надрез с противоположной стороны приклеить поочередно: верхний справа / верхний слева, средний справа / средний слева и т. д.Автор этой статьи долгое время страдала от того, что черные полосы на видимой части подошвы невозможно ничем смыть или стереть. Пока абсолютно случайно ее взгляд не упал на бутылек со средством для снятия геля-лака. И это оказалось настоящим спасением. Нужно смочить ватную палочку в небольшом количестве раствора и аккуратно потереть полосу. Она моментально сойдет. Важно: таким способом можно почистить только белые кроссовки. С цветной подошвы жидкость смоет и краску тоже.Чтобы вода из большой бутылки с узким горлышком вылилась быстрее, придумали метод воронки. Для этого нужно опрокинуть емкость горлышком вниз и с помощью вращательных движений образовать внутри «торнадо». Воронка заставит воду литься быстрее, что сэкономит как минимум несколько секунд по сравнению с обычным способом.Пока тосты готовятся, сверху можно поставить небольшую соусницу с кусочком масла. Жар от тостера сделает замерзшее масло более мягким. Важно учесть, что емкость должна быть тяжелой, например керамической или стеклянной, — тогда выпрыгнувший тост не столкнет ее на стол.После того как мы приготовили еду, а затем убрали ее на ночь в холодильник, возникают сложности с тем, чтобы поднять крышку: она словно приварена к кастрюле. Но не нужно пытаться расшатать крышку силой, есть небольшой секрет: ударить по ней ложкой. Удар приводит к тому, что крышка на мгновение смещается, позволяя некоторому количеству воздуха вернуться в кастрюлю, тем самым уравновешивая давление и заполняя вакуум, из-за которого было трудно ее поднять.Хлебобулочные изделия быстро портятся. Если вы не хотите дожидаться, пока булочки или рогалики заплесневеют, просто нарежьте их и заморозьте! Положите между рогаликами лист бумаги для выпечки, чтобы вы могли разъединить их потом, не ломая. Перед употреблением на них можно будет намазать что-нибудь вкусное. То же самое можно проделать с тостовым хлебом.Чтобы отмерить необходимое количество меда для выпечки, я использую обычный медицинский шприц.Медицинский шприц также удобен, когда мед нужно равномерно распределить по продукту.Отрежьте от авокадо сколько вам нужно, возьмите посуду подходящего размера, налейте в нее немного сока лайма, чтобы покрыть дно, и положите авокадо отрезанной стороной вниз.Кстати, точно так же можно сохранить свежими надрезанные фрукты: просто cмазать их соком лайма или лимона.Как-то после зимы на машине вокруг очистителей остались следы от «незамерзайки». Такого грязно-голубоватого цвета. На мойке не отмыли. Ну, думаю, сейчас сам потру — и все пройдет. Полил какой-то химией. Не отмыл. Domestos не отмыл. Уайт-спирит не отмыл. От безнадеги взял обычные детские салфетки. Пятно сошло мгновенно. С тех пор детские салфетки всегда со мной. Оттирают все. И как бонус — приятно пахнут.Если вам необходимо часто перевозить своего питомца, приучите его к переноске как к домику или спальному месту. Поставьте ее в квартире и откройте туда доступ. Животное привыкнет к переноске, поэтому помещать его внутрь будет гораздо проще, и питомец будет меньше нервничать во время поездки.Холодильник моего дедушки приказал долго жить. Зато у бабушки появились новые полочки для швейных ниток.Внутренняя часть дверцы холодильника отлично подходит для того, чтобы снять ее и прикрепить гвоздями к стене.