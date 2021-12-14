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Вторая жизнь старого шкафа

Вторая жизнь старого шкафа

Прежде чем отправлять старый книжный шкаф в утиль, подумайте как и во что его можно переделать. Идей, способных вернуть былую молодость старой мебели довольно много. В некоторых случаях даже функциональность шкафа остается прежней, а бывает и иначе.
Удивительно, но измененные до неузнаваемости книжные шкафы способны легко вписываться в интерьер и даже стать его изюминкой. Использовать переделки можно и на приусадебном участке. Взгляните на уже реализованные идеи, возможно именно это станет толчком к созданию нужной функциональной мебели, платить за которую точно не придется.

Вторая жизнь старого шкафа
Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа


Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа
Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа
Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

 

Вторая жизнь старого шкафа

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