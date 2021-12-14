Вторая жизнь старого шкафа

Прежде чем отправлять старый книжный шкаф в утиль, подумайте как и во что его можно переделать. Идей, способных вернуть былую молодость старой мебели довольно много. В некоторых случаях даже функциональность шкафа остается прежней, а бывает и иначе.

Удивительно, но измененные до неузнаваемости книжные шкафы способны легко вписываться в интерьер и даже стать его изюминкой. Использовать переделки можно и на приусадебном участке. Взгляните на уже реализованные идеи, возможно именно это станет толчком к созданию нужной функциональной мебели, платить за которую точно не придется.





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