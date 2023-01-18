Какие приправы нужно добавлять в рис, чтобы он не надоедал

Рис — довольно популярное блюдо в рационе многих семей. Он сытный, легко готовится и стоит недорого. Однако если часто готовить его просто так, может надоесть и захочется чего-то новенького. Для этого не обязательно менять основу, достаточно просто использовать несколько специй, чтобы привычное блюдо заиграло новыми красками. Благодаря советам от Novate.ru добавить немного привлекательности и изюминки в рис станет так же просто, как просто подумать об этом. Специи не только придадут новый вкус, но и вызовут благоприятный эффект для всего организма.
1. Почему добавлять специи в блюдо — это полезно?
Приправы не только меняют блюдо, но и делают его полезнее. /Фото: donsimon.net
Применение специй для улучшения вкуса, дополнительно положительно отражается и на здоровье. Они могут способствовать похудению и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Некоторые специи, такие как гвоздика и корица, также известны как мощные антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от свободных радикалов. Всегда можно поэкспериментировать и найти приправы, которые нравятся именно вам. Однако когда нет особого желания или вдохновения, пригодятся проверенные советы от опытных кулинаров, которые уже знают несколько секретных приемов.
2. Намек на индийскую кухню
Используем знакомые специи, чтобы придать рису новый вкус. /Фото: ogotop.com
В шкафу для специй обязательно найдется несколько вариантов приправ, которые будут отлично сочетаться с рисом. Они достаточно часто употребляемы, но мало кто догадался добавлять их в рис. Например, лавровый лист. Легкий древесный пикантный вкус лавровых листьев делает их отличной приправой для риса, особенно если есть любовь к индийской кухне или хочется попробовать нечто подобное. Во время готовки, перед тем как рис полностью сварится, примерно за 5-7 минут следует положить пару лавровых листиков. Тогда рису будет обеспечен не только новый приятный вкус, но и удивительный аромат.
3. Превращаем рис в пикантное блюдо
Советы экспертов помогут определить, какие специи лучше всего добавлять в рис. /Фото: diet-health.info
Отличной приправой для добавления в рис считается также чесночный порошок. Не стоит бояться, что этот вкус перебьет вкус крупы. Наоборот, чеснок помогает раскрыться многим блюдам. Приправляя рис чесночным порошком, можно получить пикантное универсальное блюдо, которое замечательно сочетается с самыми разными продуктами. Например, с мясом или морепродуктами, а также любыми овощами.
4. Уникальное сочетание вкусов и неожиданный результат
Несколько разноплановых приправ также могут создать удивительное сочетание вкуса. /Фото: i.ytimg.com
Если хочется чего-то более уникального, надо обязательно попробовать разнообразить привычное приготовление риса с помощью таких приправ, как корица, тмин или кардамон. Можно последовательно попробовать действие каждой из этих специй, чтобы выбрать тот вариант, который больше всего подходит вашему личному вкусу. Удивительно хорошо сочетается с крупой также сочетание этих приправ. Вместе землистый тмин, цветочный кардамон и теплая корица придадут рису традиционный индийский характер. Это отличное начало для экспериментов в приготовлении привычных блюд.
Небольшой секрет с маслом сделает рис с приправами особенным. /Фото: juegoscocinarpasteleria.org
Полезный совет: Чтобы сделать вкус и аромат специй более насыщенным и раскрыть их полностью, можно попробовать сначала обжарить специи в масле, а уже потом в горячем виде добавлять в рис. Этот процесс высвобождает жирорастворимые ароматические соединения в специях, а масло помогает равномерно распределить весь этот вкус по всему блюду. Возможно попробовав этот лайфхак, уже сложно будет вернуться к прежней версии своего блюда.
5. Меняется не только вкус и запах, но и цвет
Стоит попробовать добавить в рис шафран, чтобы ощутить этот непередаваемый вкус. /Фото: img5.lalafo.com
Несмотря на то, что шафран стоит дорого, существуют веские доводы в пользу его добавления в блюда и самостоятельно обработки. Рис с шафраном узнаваем по его фирменному ярко-желтому цвету, который является первым шагом к достижению восхитительного вкуса и удовлетворения от употребления блюда. Визуальные стимулы, например как цвет в пище, способны изменить наше восприятие вкуса, запаха и аромата.
Таким образом, рис с шафраном имеет больше шансов покорить своим вкусом, чем другие приправы, поскольку еще и выглядит по-особенному, интересно. Шафран придает насыщенный, солнечно-желтый цвет всему, к чему он добавляется, а вкус блюда благодаря ему имеет цветочный или медовый привкус. Достаточно всего нескольких ниточек, добавленных в емкость с рисом, чтобы обеспечить приятный вкус и создать привлекательный цвет.
6. Ароматная и неповторимая магия пяти специй
Смешиваем пять специй для создания особенного блюда. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Ароматная магии пяти специй способна навсегда перевернуть представление о применении приправ. Можно поэкспериментировать самостоятельно, но опытные кулинары советуют обязательно попробовать смесь из пяти специй, которая чаще всего состоит из звездчатого аниса, гвоздики, корицы, сычуаньского перца и семян фенхеля. Это настоящая феерия вкуса, поскольку этот набор затрагивает все пять вкусовых ощущений - сладкое, соленое, кислое, горькое и умами, самостоятельный пятый вкус, который выделяют в странах Дальнего Востока. Стоит добавить всего лишь щепотку этой универсальной смеси специй, чтобы придать рису вкусную сложность и азиатский оттенок.
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