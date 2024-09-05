14 колоритных фотографий представителей коренного африканского народа масаи

Африканское племя Масаи.
Масаи – уникальное племя, живущее в саванне на севере Танзании и на юге Кении. И хотя цивилизация коснулась их, эти люди и сегодня остаются верны традиционному образу жизни. И именно благодаря ему они стали настоящим символом кенийской культуры.
1. Девочка становится взрослой в 14 лет, после официальной церемонии обрезания
Стройная, статная девушка с великолепной гладкой кожей и бритой наголо головой.
2. Масайская одежда и красота
Масаи считают привлекательным отсутствие одного из передних зубов и оттянутые до плеч массивными украшениями мочки ушей.
3. Чем больше «бижутерии» — тем выше статус в племени
Как мужчины, так и женщины носят разнообразные блестящие украшения.
4. Широкоплечий мужчина с гордой осанкой
Часы на левой руке доказывают, что традиции потихоньку отступают перед могуществом западной цивилизации.
5. Мужественный воин Масаи
Головной убор из страусовых перьев.
6. Мужчина с разукрашенным лицом
В период ритуального праздника мужчины разрисовывают себе лица красными знаками.
7. В племени масаи девушек на выданье можно узнать по жестким плоским воротникам из бисера
Украшения, которые девушки делают сами, играют важную роль, не только декоративную, но и социальную.
8. Украшения носят как мужчины так и женщины
Очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее.
9. Немногочисленная народность
Полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.
10. Уникальное и популярное племя
Своей популярностью оно обязано культуре и традициям, передающимся из поколения в поколение.
11. Традиционная одежда масаев
Традиционно обернутый вокруг голого тела кусок ткани красного цвета с фиолетовыми, синими или желтыми узорами.
12. Африканское племя Масаи
Одна из наиболее удивительных и самобытных народностей на земле.
13. Люди, которые не признают каких-либо документов, а потому не имеют паспортов
Масаи свободно перемещаются по саванне, переходя с места на место, из одной страны в другую, не обращая внимания на государственные границы и таможенные правила.
14. Представители племени на фоне своих владений
Одни из самых известных племён Восточной Африки.
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