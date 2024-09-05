14 колоритных фотографий представителей коренного африканского народа масаи

Африканское племя Масаи.

1. Девочка становится взрослой в 14 лет, после официальной церемонии обрезания

Новости СМИ2 Стройная, статная девушка с великолепной гладкой кожей и бритой наголо головой.

2. Масайская одежда и красота

Масаи считают привлекательным отсутствие одного из передних зубов и оттянутые до плеч массивными украшениями мочки ушей .

3. Чем больше «бижутерии» — тем выше статус в племени

Как мужчины, так и женщины носят разнообразные блестящие украшения .

4. Широкоплечий мужчина с гордой осанкой

Часы на левой руке доказывают, что традиции потихоньку отступают перед могуществом западной цивилизации.

5. Мужественный воин Масаи

Головной убор из страусовых перьев.

6. Мужчина с разукрашенным лицом

В период ритуального праздника мужчины разрисовывают себе лица красными знаками.

7. В племени масаи девушек на выданье можно узнать по жестким плоским воротникам из бисера

Украшения, которые девушки делают сами, играют важную роль, не только декоративную, но и социальную.

8. Украшения носят как мужчины так и женщины

Очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее.

9. Немногочисленная народность

Полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании .

10. Уникальное и популярное племя

Своей популярностью оно обязано культуре и традициям, передающимся из поколения в поколение.

11. Традиционная одежда масаев

Традиционно обернутый вокруг голого тела кусок ткани красного цвета с фиолетовыми, синими или желтыми узорами.

12. Африканское племя Масаи

Одна из наиболее удивительных и самобытных народностей на земле.

13. Люди, которые не признают каких-либо документов, а потому не имеют паспортов

Масаи свободно перемещаются по саванне, переходя с места на место, из одной страны в другую, не обращая внимания на государственные границы и таможенные правила.

14. Представители племени на фоне своих владений

Одни из самых известных племён Восточной Африки .